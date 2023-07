Praca w NATO czeka. Można nieźle zarobić, ale rekrutacja jest wymagająca

Autor: PM

NATO to nie tylko żołnierze armii państw członkowskich. To potężna organizacja, zatrudniająca ok. 4000 cywilnych pracowników. Aktualnie prowadzi rekrutację na 93 stanowiska w dziewięciu działach. Dostać taką pracę nie jest łatwo, ale z pewnością jest to ciekawa ścieżka kariery. Siedziba główna NATO w Brukseli (fot. materiały prasowe/NATO)

Wiele osób NATO może kojarzyć głównie z armią, jednak bez odpowiednio dużego zaplecza pracowników cywilnych, Organizacja nie mogłaby funkcjonować. Aktualnie poszukiwane są 93 osoby do powiększenia zespołu.

Aby dostać się w szeregi NATO, kandydat musi przejść długą i skomplikowaną drogę - złożyć aplikację oraz wymagane dokumenty, a następnie przejść testy i rozmowy kwalifikacyjne.

Jeśli jednak się uda, zatrudniony w NATO może liczyć nie tylko na dobre zarobki. Organizacja oferuje także liczne dodatki, w tym pomoc finansową w przypadku przeprowadzki, dba także o kwestie związane z emeryturą oraz zdrowiem zatrudnionych. Szczyt NATO w Wilnie przykuł uwagę całego świata, gdyż przywódcy państw członkowskich podejmują właśnie tam kluczowe dla bezpieczeństwa świata decyzje. Jednak za tym potężnym sojuszem obronnym stoją cywilni pracownicy, którzy napędzają swoją codzienną pracą całą machinę. NATO to nie tylko wojsko. Do działania Organizacja potrzebuje wielu pracowników cywilnych Kwatera Główna NATO to miejsce, w którym przedstawiciele wszystkich państw członkowskich spotykają się, aby podejmować ważne decyzje. W ciągu roku takich spotkań jest ok. 6000, a uczestniczą w nich pracownicy Kwatery Głównej oraz dziesiątki ekspertów, którzy podróżują do Kwatery Głównej NATO.

Pełnoetatowo w Kwaterze Głównej NATO zatrudnionych jest około 4000 osób. Spośród nich, około 2000 stanowią członkowie delegacji narodowych oraz personel pomocniczy narodowych przedstawicieli wojskowych przy NATO. Kolejne 300 osób pracuje w misjach krajów partnerskich NATO. Około 1000 to cywilni członkowie Sztabu Międzynarodowego oraz agencji NATO, które mają swoje siedziby w Kwaterze Głównej. Dodatkowo, około 500 osób to członkowie Międzynarodowego Sztabu Wojskowego, obejmującego również cywilnych pracowników. Jak znaleźć się w szeregach NATO bez zaciągania się do armii? Sprawa nie jest prosta, a procedury nieco wyjaśnia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), opisując zasady naboru do tej organizacji. Potencjalny kandydat może składać aplikacje wyłącznie na stanowiska wymienione na liście aktualnych wakatów. Sprawa jest o tyle prosta, że w każdym ogłoszeniu zawarte są informacje o kategorii stanowiska, miejscu wykonywania pracy (Bruksela, gdzie mieści się siedziba główna NATO lub inna lokalizacja), wymaganiach i obowiązkach, rodzaju kontraktu, etapach procedury rekrutacyjnej i ważnych terminach aplikacyjnych. Aplikować można tylko na konkretne stanowisko, mimo że ofert jest wiele jednocześnie MSZ na swojej stronie wskazuje, że aplikacja na stanowiska odbywa się zgodnie ze sposobem każdorazowo określanym w danym ogłoszeniu. Aktualnie NATO poszukuje 93 pracowników do dziewięciu różnych działów: Spraw Politycznych, Obrony i Bezpieczeństwa, Innowacji, Operacji, Komunikacji, Finansów, Nauki i technologii, Wsparcia biznesowego i zasobów ludzkich oraz Infrastruktury i udogodnień. Aby być branym pod uwagę, kandydaci muszą składać aplikacje na konkretne stanowiska, które są ogłaszane na dedykowanej platformie rekrutacyjnej dostępnej online. Mimo że kandydaci mają możliwość utworzenia ogólnego profilu na tej platformie, tylko aplikacje złożone na konkretne ogłoszenia o pracę będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski muszą być wypełnione w języku angielskim lub francuskim. Zgłoszenia wypełnione w innych językach nie będą brane pod uwagę. Rekrutacja w formie postępowania konkursowego Większość stanowisk w NATO podlega standardowemu procesowi rekrutacyjnemu. Istnieją jednak stanowiska, na których może być stosowany zmodyfikowany schemat procedury rekrutacyjnej, na przykład dodatkowe testy przeprowadzane przez zewnętrzne firmy. Cała procedura z pewnością nie należy ani do łatwych, ani do szybkich. Trzeba się więc uzbroić w cierpliwość. Preselekcja kandydatów na podstawie nadesłanych zgłoszeń odbywa się na poziomie kierowników poszczególnych działów, którzy oceniają spełnienie podstawowych kryteriów. W ramach tego procesu zgłoszenia są podzielone na trzy grupy: "tak", "nie" i "może". Na podstawie oceny spełnienia zarówno kryteriów podstawowych, jak i dodatkowych, tworzona jest wstępna lista kandydatów, zwana "long list", którzy zostają zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu. Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań na tym etapie, nie otrzymują indywidualnej informacji zwrotnej. Kandydaci na liście "long list" przechodzą selektywne testy online, które oceniają ich wiedzę i umiejętności w najróżniejszych dziedzinach. Od redagowania dokumentów, organizacji tekstu, sporządzania sprawozdań, streszczeń, przygotowywania krótkich wystąpień po umiejętności analityczne. Testy są przeprowadzane w dwóch językach - angielskim i francuskim, w których należy udzielić odpowiedzi na pytanie w drugim języku obcym. Kandydaci muszą także napisać esej na zadany temat dotyczący głównych wyzwań w działalności NATO w języku obcym. Czytaj więcej Amerykański gigant inwestuje i zwiększa zatrudnienie we Wrocławiu Kandydaci muszą również poddać się testowi językowemu, który polega na jednogodzinnym teście wielokrotnego wyboru. Test ten odbywa się w jednym z dwóch oficjalnych języków NATO, wybranym przez kandydata: angielskim lub francuskim. To jednak dopiero połowa drogi. Wybrani kandydaci przechodzą następnie wywiad, który przeprowadza Panel Wywiadowczy. Panel ten zazwyczaj składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego, często pochodzącego z wydziału, na którym kandydat składa aplikację, przedstawiciela działu zasobów ludzkich oraz obserwatora reprezentującego Związek Pracowników. Podczas wywiadu kandydat musi przedstawić krótką autoprezentację, uwzględniając swoje mocne i słabe strony oraz samoocenę posiadanych kompetencji związanych z danym stanowiskiem. Podczas rozmowy, kandydat powinien przywoływać przykłady z życia zawodowego, które potwierdzają posiadane kompetencje opisane w wymaganiach stanowiska. Ponadto, kandydat powinien przedstawić swoje motywacje i powody ubiegania się o to konkretne stanowisko. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, panel przedstawia raport z wynikami i rekomendacjami do Establishment Committee (EC). Ten komitet składa się ze wszystkich zastępców Sekretarza Generalnego NATO (SG) i spotyka się raz w miesiącu i to on dokonuje analizy raportu i przedstawia swoją rekomendację dotyczącą wyboru kandydata. Cały proces trwa do sześciu tygodni, a finalną decyzję co do kandydata podejmuje Sekretarz Generalny. Wybrany kandydat otrzymuje pisemne potwierdzenie z NATO, że organizacja jest zainteresowana zatrudnieniem. Jednak przed ostatecznym zatrudnieniem muszą być spełnione formalne kroki, takie jak uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa oraz pozytywnej opinii Doradcy Medycznego NATO. Po ukończeniu wszystkich formalności i dostarczeniu wymaganej dokumentacji, kandydat otrzymuje list z ofertą zatrudnienia, który stanowi oficjalne potwierdzenie zatrudnienia w NATO. Czy warto przechodzić całą tą zawiłą i skomplikowaną procedurę? Praca 38 godzin tygodniowo, za nawet 47 tys. zł miesięcznie Członkowie personelu międzynarodowego pracują w ramach 38-godzinnego tygodnia pracy. Generalnie od poniedziałku do czwartku: 08:30-17:30 z możliwością jednogodzinnej przerwy obiadowej między 12:00 a 14:00. Weekend zaczyna się wcześniej, bo w piątek w NATO pracuje się od 08:30 do 15:30, również z możliwością godzinnej przerwy obiadowej w godzinach 12:00-14:00, która może być wykorzystana według preferencji. Istnieje możliwość pracy w zmiennych godzinach lub w niepełnym wymiarze godzin, jednak zależy to od uzgodnień i wymagań serwisowych. Zgodnie z Porozumieniem Ottawskim, wynagrodzenia podstawowe oraz dodatki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Członkowie personelu są zatrudniani na początkowym poziomie płacowym odpowiadającym ich kategorii i grupie zaszeregowania. W miarę zadowalających wyników w kolejnych latach mogą otrzymywać awanse na wyższe stopnie. Czytaj więcej Masaże, psycholog i opieka weterynaryjna w pakiecie. IT nie tylko pieniędzmi stoi Podstawowe wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kategorii i grupy zaszeregowania. Poziom początkowy w skali wynagrodzeń obowiązującej w krajach, w których znajduje się Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCI), został przedstawiony w poniższej tabeli. W przypadku Polski, wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 10 885,85 zł do 46 999,52 zł. Podstawowe wynagrodzenie ustalane na podstawie kategorii i grupy zaszeregowania (źródło: NATO) NATO wypłaca też dodatki, pokrywa koszty przeprowadzki i zabezpiecza emerytury pracowników Zgodnie z przepisami regulaminu personelu cywilnego NATO (NCPR), zatrudnionym przysługują różne dodatki, takie jak: - Dodatek zagraniczny - Podstawowy zasiłek rodzinny - Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu - Zasiłek edukacyjny - Dodatek instalacyjny Członkowie personelu mają prawo do otrzymania dodatku na zagospodarowanie, który obejmuje zwrot kosztów podróży i przeprowadzki związanych z przyjęciem do NATO oraz opuszczeniem jej, zgodnie z określonymi limitami. NATO prowadzi też system emerytalny oparty na inwestycjach, do którego wszyscy członkowie są obowiązkowo zrzeszani. Składka NATO na ten program emerytalny wynosi 12 proc. od podstawowego wynagrodzenia. Natomiast składka pracownika wynosi 8 proc. od podstawowego wynagrodzenia. Członkowie personelu są objęci ubezpieczeniem medycznym, ubezpieczeniem od inwalidztwa oraz ubezpieczeniem na życie, na które płacą składki. Obejmuje to: - Częściowy zwrot kosztów leczenia dla członków personelu, ich małżonków i uznanych dzieci pozostających na utrzymaniu. - Pełny zwrot kosztów leczenia w przypadku wypadku na służbie lub choroby zawodowej. - Renta inwalidzka, jeśli członek personelu zostanie uznany za inwalidę. - Ryczałt w przypadku śmierci członka personelu. Jak widać, o pracę w strukturach NATO nie jest łatwo. Wymagania są wysokie, jednak zarówno warunki zatrudnienia, zwłaszcza finansowe, a także dodatkowe świadczenia, o możliwości rozwoju i karierze nie wspominając, sprawiają, że można nazwać to pracą marzeń.

