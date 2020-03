Praca w młodym i dynamicznym zespole mało kogo kręci. Oto dlaczego

Jeśli oferta rozpoczyna się od słów: "poszukujemy zdolnej osoby do młodego, prężnie rozwijającego się zespołu”, to jest spora szansa, że po ich przeczytaniu potencjalny pracownik odrzuci z góry możliwość pracy w danej firmie. Dlaczego? Tego typu sformułowania znajdują się w wielu ogłoszeniach w różnych branżach.

Dlaczego więc autorzy ogłoszeń wciąż zamieszczają w nich takie hasła?

- Powody mogą być różne - jednym brakuje czasu lub pomysłu na stworzenie bardziej precyzyjnego ogłoszenia, inni z jakiegoś powodu nie chcą tego robić, a jeszcze inni być może uważają, że nie mają się czym pochwalić w ofercie, więc uznają tego typu frazesy za dobrą alternatywę do wykorzystania - wyjaśnia Paulina Piotrowska, specjalistka ds. komunikacji w Agencji Grow.

Jak więc napisać ogłoszenie, aby uniknąć w nim pustosłowia i zainteresować ofertą kandydatów? Przede wszystkim należy postawić na konkret, unikać frazesów, a często spotykane w ofertach pracy sformułowania zastąpić innymi.

- Na początku weźmy na tapet wspomnianą już „pracę w młodym i dynamicznym zespole”. Dlaczego tak właściwie powinno się unikać tego sformułowania? Nawet jeśli intencja jest właściwa i naprawdę zespół składa się z młodych, zaangażowanych, pełnych entuzjazmu ludzi, którzy potrafią pracować w dynamicznym środowisku i szybko dostosowują się zmieniającego się otoczenia, to odbiorca może to odebrać inaczej. Coraz częściej pojawiają się sugestie, że praca w młodym zespole równa się pracy w niedoświadczonym zespole, od którego niewiele można się nauczyć. Z kolei dynamika jest utożsamiana z szybkimi rotacjami w organizacji - ocenia Paulina Piotrowska.

Zapewne najlepiej byłoby w ogóle zrezygnować z wykorzystywania tego sformułowania w ofercie.

- Choćby dlatego, że ostatnio wiele mówi się o korzyściach pracy w zespołach wielopokoleniowych, a "młody i dynamiczny zespół" niekoniecznie może zostać odebrany jako atut firmy. Natomiast jeśli organizacja rzeczywiście składa się wyłącznie z osób młodych i dynamicznych i koniecznie chce o tym informować w ogłoszeniu, to być może warto postawić na nieco dłuższy, ale mniej banalny, rzadziej spotykany opis - mówi Piotrowska.

- Alternatywą dla "młodego i dynamicznego zespołu" może być np. "praca w zespole pasjonatów marketingu, którzy na co dzień walczą w socialmediowych kampaniach i nie straszny im dynamicznie zmieniający się świat algorytmów". Brzmi już trochę inaczej - dodaje.

Możliwość rozwoju

Kolejną obietnicą, jaką pracodawcy często składają w ofertach pracy, jest "możliwość rozwoju". Co to właściwie oznacza?

- Odpowiedź na to pytanie zna tylko pracodawca. "Możliwość rozwoju” to hasło enigmatyczne, które niczego nie powie kandydatowi. Jeśli chcemy więc mówić do niego językiem korzyści, to warto zaakcentować w ofercie, co konkretnie kryje się pod tym sformułowaniem - wyjaśnia specjalistka ds. komunikacji w Agencji Grow.

Warto napisać w ogłoszeniu, na jaką konkretnie ofertę może liczyć kandydat (fot. shutterstock)

- Dobrze jest pokazać kandydatowi, jakie korzyści przyniesie mu praca w firmie. Być może Twoja organizacja oferuje naukę języków obcych w godzinach pracy? Tak? Świetnie - napisz o tym wprost. A może macie też oddziały zagraniczne, do których wybrani pracownicy mogą wybrać się na miesięczny staż? To ogromna wartość - pochwal się tym w ogłoszeniu. - zaznacza.

Stabilne zatrudnienie

W ofertach pracy spotkamy się też z informacją, że firma oferuje "stabilne zatrudnienie". Czy to oznacza, że od razu otrzymamy umowę o pracę na czas nieokreślony bez okresu próbnego? A może dostaniemy umowę o pracę na rok, ale dopiero po okresie próbnym lub podpiszemy umowę zlecenie na 2 lata? "Stabilne zatrudnienie" może dla każdego oznaczać coś innego.

- Warto napisać w ogłoszeniu, na jaką konkretnie ofertę może liczyć kandydat. Może nie wyśle swojego CV tylko dlatego, że zamiast napisać o umowie o pracę na czas nieokreślony w ofercie jest mowa właśnie o "stabilnym zatrudnieniu"? Nie każdy ma przecież czas, żeby zastanawiać się i dopytywać o konkrety oferty. Im ogłoszenie będzie precyzyjniejsze, tym większa szansa na zainteresowanie kandydatów - tłumaczy Paulina Piotrowska.

Ogłoszenie powinno być dopasowane do kandydata

Tego typu frazesów, które na dobre rozgościły się ofertach pracy, jest znacznie więcej. Można wśród nich wymienić choćby takie jak "dobra lokalizacja", "bogaty pakiet benefitów" czy "atrakcyjne wynagrodzenie". Warto więc pamiętać, że lepiej ich unikać by zainteresować ofertą kandydatów.

- Te standardowe hasła to zwykle wypełniacze, które pokazują, że firma nie odrobiła pracy domowej - nie zastanowiła się nad tym, co konkretnie znaczą w niej: rozwój, atmosfera czy międzynarodowość. Dobra strategia nie tylko wypełnia tego rodzaju pojęcia indywidualnymi przykładami, ale też tłumaczy je w różny sposób w poszczególnych segmentach grupy docelowej. Tego nie da się zrobić bez rozmów z pracownikami, bez poświęcenia czasu na refleksję, czy rozwój oznacza w konkretnej firmie ciekawe, innowacyjne projekty, czy może wysoki budżet szkoleniowy - komentuje Anna Mikulska, partner w MJCC.

Jak wskazuje Anna Macnar, należy zwrócić uwagę na nazwę stanowiska. Im bardziej skomplikowana albo fantazyjna (np. ninja, evangelist, król, ogarniacz), tym trudniej będzie kandydatowi odnaleźć takie ogłoszenie. Prosta i jasna nazwa stanowiska ułatwia komunikację z kandydatem.

Kolejny krok to tworzenie leadu ogłoszenia. - Warto stworzyć krótkie, dwu-trzyzdaniowe wyjaśnienie: dlaczego warto dla nas pracować? Dlaczego ta firma, a nie inna? To jest miejsce na zainteresowanie kandydata naszą spółką. Jeśli chcemy opowiedzieć o firmie więcej, zróbmy to na końcu ogłoszenia albo na stronie internetowej w zakładce "kariera" - podkreśla Macnar.

Kolejny element to grupa targetowa. Ogłoszenie powinno być dopasowane do kandydata, którego firma chce zachęcić do aplikowania. Ważna jest zatem znajomość jego oczekiwań. Istotny jest także język ogłoszenia. Trzeba znaleźć sposób, aby przekazać ważne informacje, jednocześnie unikając powtarzających się banałów.