Praca w Kauflandzie. Sieć szuka pracowników do nowego magazynu

W marcu 2022 r. w Woli Krzysztoporskiej Kaufland uruchomi swój pierwszy magazyn mroźniczy, który będzie zaopatrywać wszystkie sklepy sieci w produkty mrożone. W związku z inwestycją ruszyła rekrutacja pracowników.

Autor: jk

• 15 wrz 2021 11:42





Magazyn mroźniczy Kauflanda w Woli Krzysztoporskiej (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Dostawy produktów mrożonych do wszystkich sklepów sieci, które dotychczas były realizowane przez partnera zewnętrznego, od marca 2022 r. przejmie nowy magazyn. Rekrutacja właśnie ruszyła, a zatrudnieni rozpoczną pracę już od października. Firma zatrudni 30 osób na stanowisko magazyniera hali, a także dwóch techników automatyków.

Co oferuje sieć? Poza wynagrodzeniem wynoszącym do 3600 zł brutto oraz dodatkiem za frekwencję w kwocie do 500 zł brutto od marca 2022 r. – kiedy magazyn zacznie już w pełni obsługiwać wszystkie sklepy Kaufland w Polsce – magazynierzy mogą liczyć także na specjalny dodatek za pracę w mroźni w wysokości 500 zł brutto miesięcznie oraz premię motywacyjną.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W całej Europie Kaufland ma ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 tys. osób. W Polsce sieć posiada aktualnie 228 marketów i zatrudnia ok. 14 tys. pracowników.

Kaufland to nie jedyna sieć, która zdecydowała się uruchomić nowy magazyn. Na taki krok zdecydowało się również Netto - firma otworzyła magazyn w Gliwicach, który przejęła od Tesco. Według planu w pierwszej fazie w magazynie pracować miało około 320 osób, obsługując zarówno obecne sklepy Tesco, jak i te po transformacji w Netto 3.0.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.