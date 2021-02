Praca w Capgemini na wyciągnięcie ręki. Firma powiększa swój katowicki zespół

Capgemini zamierza zatrudnić 200 nowych pracowników do obsługi projektów IT na Śląsku, które będą pracować w nowym kompleksie biznesowym Face2Face Business Campus.

Capgemini w Katowicach działa od 15 lat i obecnie konsoliduje wszystkie biura w nowym kompleksie Face2Face Business Campus (Fot. Shutterstock)

Capgemini w Katowicach planuje też zwiększyć zatrudnienie, głównie o specjalistyczne i eksperckie role z obszaru IT.

Firma chce powiększyć zespół o kolejne 200 osób.

Pracodawca chce również wprowadzić model hybrydowy, który będzie w przyszłości zapewniał pracownikom elastyczne łączenie pracy z biura i z domu.

Capgemini w Katowicach działa od 15 lat i obecnie konsoliduje wszystkie biura w nowym kompleksie Face2Face Business Campus na powierzchni blisko 14 tys. mkw. W tym roku planuje też zwiększyć zatrudnienie, głównie o specjalistyczne i eksperckie role z obszaru IT.

- Nie ulega wątpliwości, że 2020 rok, zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, czy też kandydatów do pracy, był czasem pełnym wyzwań. Co najważniejsze, zachowaliśmy ciągłość naszych procesów, dzięki temu możemy się nieustannie rozwijać i tworzyć nowe stanowiska pracy. Nasz wzrost dziś definiujemy głównie w zakresie transformacji usług IT, konsultingu technologicznego oraz projektów, a także organicznego i stałego wzrostu w usługach wsparcia infrastruktury, wszystko to we współpracy z dużymi partnerami technologicznymi. Ten zakres naszego biznesu na Śląsku będzie przeżywał najbardziej dynamiczny wzrost w najbliższym czasie - mówi Monika Chajdacka, dyrektor HR w dziale Cloud Infrastructure Services w Capgemini Polska.

- W 2021 r. nie zamierzamy zwalniać tempa, obecnie kontynuujemy zdalny proces rekrutacji, planujemy powiększyć nasz katowicki zespół o kolejne 200 osób i wdrażamy model hybrydowy, który będzie w przyszłości zapewniał pracownikom elastyczne łączenie pracy z biura i z domu - dodaje.

Kto znajdzie pracę?

Chłonność rynku IT nie pozostawia złudzeń - specjaliści branży informatycznej mogą być spokojni o miejsca pracy. Zdecydowanie w komfortowym położeniu znajdują się także lingwiści, osoby biegle posługujące się językiem obcym. Według Barometru Zawodów 2021 w województwie śląskim zarówno specjaliści IT oraz lingwiści znajdują się w równowadze, co oznacza, że zapotrzebowanie w tym regionie na pracowników odnajduje swoje pokrycie na rynku.

- Zapotrzebowanie na nasze usługi z zakresu technologii chmurowych oraz nowoczesnych rozwiązań IT dla biznesu jest duże i zgodnie z prognozami, wciąż rośnie. Z pewnością na przestrzeni całego roku wciąż będziemy poszukiwać architektów, konsultantów oraz inżynierów technologii chmurowych, a także specjalistów w zakresie Vmware, Microsoft, Oracle, SQL, Linux - podkreśla Artur Kmiecik, dyrektor Cloud & Data Services w Capgemini Polska.

- Chłonność branży IT powoduje jednak, że zatrudnienie znajdą osoby o różnym stopniu doświadczenia zawodowego - choć szczególnie sektor poszukuje doświadczonych inżynierów i architektów IT, to także kandydaci na początku swojej ścieżki zawodowej mają duże szanse na zatrudnienie, szczególnie z dobrą znajomością języka angielskiego, ale liczy się też znajomość niemieckiego i francuskiego, czy innych języków - dodaje. Warto podkreślić, że wraz z rozwojem branży IT na świecie w Polsce pojawiają się też coraz ciekawsze i innowacyjne projekty, które przyciągają pasjonatów nowych technologii. Firmy dbają też o stały rozwój kompetencji miękkich wśród pracowników. - Aktualnie zajmujemy się badaniami nad autonomicznymi pojazdami, projektujemy boty, pracujemy nad inteligentną automatyzacją procesów. Portfolio projektów z roku na rok staje się coraz bardziej zróżnicowane, co wymaga ekspertyzy na wysokim poziomie. Nie oznacza to jednak, że kompetencje miękkie przestają być ważne. W naszej organizacji dobra znajomość języków obcych, wysoko rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji, inteligencja emocjonalna także są wysoko cenione. Pracownicy mogą szlifować swoje umiejętności korzystając z renomowanych platform szkoleniowych, takich jak Pluralshight czy Coursera - tłumaczy Monika Chajdacka. Śląski rynek pracy Jak wskazują badania portalu Pracuj.pl w 2020 r. aż 9 proc. ogłoszeń o pracę pochodziło z województwa śląskiego. Tylko w pierwszym półroczu w serwisie zamieszczono prawie 22 tys. ofert pracy dla mieszkańców tego regionu. Dane te wskazują, że jest to obszar atrakcyjny dla inwestorów, tym bardziej, że rocznie pojawia się na tym rynku ok. 24 tys. absolwentów szkół wyższych. Obraz rynku pracy na Śląsku na przestrzeni ostatnich lat uległ dużej transformacji - głównie za sprawą rozwoju centrów usług biznesowych. Według raportu ABSL “Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020” w pierwszym kwartale Katowice plasowały się na szóstym miejscu wśród najistotniejszych polskich lokalizacji centrów usług biznesowych z zatrudnieniem na poziomie ponad 25 800 osób w 110 organizacjach. Co istotne, ważną kategorią usług świadczonych w centrach są usługi IT, które generują prawie połowę zatrudnienia w branży, bo aż 45 proc. pracowników stanowią specjaliści IT. Prognozy wskazują, że w 2021 r. katowicki rynek usług biznesowych może zwiększyć zatrudnienie o kolejne 600 miejsc.

