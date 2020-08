Praca w branży gamingowej. Jak zarabiać, grając w gry komputerowe

Wcale nie trzeba być zawodowym graczem w drużynie e-sportowej, by zarabiać na swoim hobby. Pasjonaci wirtualnej rozrywki mogą szukać zatrudnienia jako QA testerzy w branży gamingowej, testując gry na etapie produkcji.

Branża gamingowa jest jedną z najszybciej rozwijających się, więc praca w tej gałęzi należy do stosunkowo stabilnych (Fot. Shutterstock)

Głównym zadaniem testera gier jest wynajdywanie wszelkich błędów (tzw. bugów lub glitchy) i sytuacji, których deweloperzy nie przewidzieli.

By zdobyć pracę, trzeba się wykazać szczegółowością, kreatywności, zdolnościami analitycznymi, komunikacji oraz umiejętnością radzenia sobie ze stresem.

Wynagrodzenie na stanowisku QA Testera powinno zainteresować osoby młode, wchodzące na rynek pracy i chcące postawić pierwsze kroki w branży gamingowej.

QA Tester (quality assurance tester) to dla wielu praca marzeń. W Polsce, gdzie swoje siedziby ma wielu producentów i wydawców gier komputerowych, nie jest to marzenie nierealne do spełnienia.

Głównym zadaniem osoby na tym stanowisku jest wynajdywanie wszelkich błędów (tzw. bugów lub glitchy) i sytuacji, których deweloperzy nie przewidzieli.



- Dzisiejsze gry są bardzo mocno rozbudowane, a liczba interakcji naszego bohatera z różnymi obiektami w grze, innymi postaciami i całym otoczeniem jest wręcz nieograniczona. Przy tak licznej kombinacji nie jest wykluczone, że producentom coś umknęło, a QA Tester odpowiada za to, by takie niedociągnięcie odszukać – tłumaczy Paulina Mech, dyrektor HR w krakowskim wydawnictwie All in! Games, firmy notowanej na głównym parkiecie GPW.



Ważne jest też to, by przewidzieć, jak zachowają się w danej sytuacji inni gracze i z czym mogą mieć problemy. By tego dokonać, trzeba poświęcić godziny na daną grę, przechodząc kolejne poziomy, korzystając ze wszystkich możliwych postaci, przy różnych ustawieniach graficznych i na jak największej ilości sprzętów. Dzięki pracy testera wydawca ma pewność, że wypuszcza na rynek w pełni skończony i pozbawiony defektów produkt.

Praca i pasja

- Jeśli ktoś w czasie wolnym spędza godziny przed komputerem lub konsolą, ma spore umiejętności zręcznościowe, czerpie dużą przyjemność z grania i doskonale zna branżę gamingową, to z pewnością może to być dla takiej osoby znakomita okazja - dodaje Paulina Mech.

- W tym zawodzie nie istnieje zjawisko trudnych poniedziałków, łączymy przyjemne z pożytecznym i spędzamy czas w biurze z ludźmi, którzy dzielą nasze zainteresowania. Trudno wyobrazić sobie bardziej atrakcyjny zawód – dodaje Mech.





Oczywiście sama pasja na tym stanowisku nie wystarcza. Trzeba się też wykazać szczegółowością, odrobiną kreatywności, zdolnościami analitycznymi, komunikacji oraz umiejętnością radzenia sobie ze stresem, gdyż w tej branży często wisi nad nami deadline. Jako, że większość gier wydawanych jest w języku angielskim, przeważnie konieczne jest operowanie tym językiem na zaawansowanym poziomie. Najczęściej nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe. Większość dnia QA testera to faktycznie granie w gry, choć jego obowiązki obejmują również inne elementy. Po zakończeniu testów należy opracować szczegółowy raport i dokumentację, z dokładnym opisem reprodukcji błędów oraz swoimi spostrzeżeniami dla deweloperów.



- Praca na tym stanowisku na pewno należy do bardzo ciekawych, choć przed aplikowaniem należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Tester rzadko kiedy ma możliwość testowania gry, którą sam sobie wybierze. Może być zatem tak, że pasjonat strzelanek spędzi kilka tygodni na grze rodzinnej. Trzeba się też liczyć z tym, że momentami nasze czynności mogą sprawiać wrażenie monotonnych, gdy trzeba będzie dokładnie przeanalizować jeden aspekt gry – mówi dyrektor HR w All in! Games, gdzie pracuje obecnie 14 testerów, a rekrutowanych jest kilku, albo nawet kilkunastu kolejnych. Szanse na pracę Branża gamingowa jest jedną z najszybciej rozwijających się, więc praca w tej gałęzi należy do stosunkowo stabilnych. Ogólnoświatowy kryzys związany z pandemią wydaje się nie mieć tak dużego wpływu na ten sektor w porównaniu z innymi branżami, więc procesy rekrutacyjne w tego typu firmach nie musiały być zawieszone.



- Wynagrodzenie na stanowisku QA Testera powinno zainteresować osoby młode, wchodzące na rynek pracy i chcące postawić pierwsze kroki w branży gamingowej. Może to być np. początek drogi do zawodu producenta gier – podsumowuje Paulina Mech.



Obok przyjemnych obowiązków, ważnym argumentem przemawiającym za aplikowaniem na to stanowisko jest też przyjazne środowisko pracy, którym charakteryzują się firmy z sektora tzw. gamedevu. Pracownik może liczyć na nowoczesne biuro, elastyczne godziny pracy oraz gamę benefitów pracowniczych.

