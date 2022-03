Praca to nie wszystko. Rekrutujący Ukraińców jak psycholodzy i agenci nieruchomości

Wojna mocno wpłynęła na obowiązki zawodowe rekruterów. Obecnie pomoc w znalezieniu pracy jest wyłącznie jednym z wielu elementów ich pracy. - Ukraińcy potrzebują wsparcia nie tylko w znalezieniu pracy czy zakwaterowania, ale również w kwestiach związanych z funkcjonowaniem na terenie Polski. Pytają o sprawy meldunkowe, organizację edukacji dla swoich dzieci, dostęp do opieki zdrowotnej i socjalnej - opowiada Volodymyr Dziubiak, lider zespołu ds. rekrutacji cudzoziemców w Manpower.

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie do Polski dotarły już blisko 2 miliony osób. To głównie uciekające przed rosyjskimi bombami kobiety z dziećmi. Wiele z nich deklaruje, że w naszym kraju zostanie na dłużej. Zapisuje dzieci do szkół, a samemu rusza na poszukiwania pracy.

Firmy przygotowały oferty pracy, dostosowały warunki dla kobiet, ale by panie zaczęły pracować, potrzebne jest spotkanie z rekruterem. To właśnie oni stoją teraz na pierwszej linii pomocowego frontu uciekinierom z Ukrainy.

W rozmowie z nami przyznają, że już wcześniej zatrudniali pracowników z Ukrainy, ale od wybuchu wojny są nie tylko rekruterami. Ukraińcy potrzebują kompleksowej pomocy, a oni starają się im ją zapewnić. Stali się więc też urzędnikami, psychologami, agentami nieruchomości, specjalistami z zakresu prawa pracy czy doradcami zawodowymi. Jak mówią, widząc jaka tragedia dotyka naszych sąsiadów i jak duża jest skala potrzeb, trudno skupić się wyłącznie na jednym zadaniu.

- Często pracujemy po zakończeniu dnia pracy i w weekendy, ponieważ ludzie potrzebują wsparcia i konsultacji dokładnie w czasie, gdy się kontaktują, a nie od poniedziałku do piątku. Myślę, że takie wsparcie też jest teraz bardzo potrzebne - przyznaje Inna Shapoval, specjalista rekrutacji międzynarodowych w agencji zatrudnienia Trenkwalder.

- Kandydaci, którzy w ostatnim czasie kontaktują się z nami, potrzebują wsparcia nie tylko w znalezieniu pracy czy zakwaterowania, ale również w kwestiach związanych z funkcjonowaniem na terenie Polski. Pytają o sprawy meldunkowe, organizację edukacji dla swoich dzieci, dostęp do opieki zdrowotnej i socjalnej, pytają też o pomoc w ściągnięciu do Polski swoich rodzin czy o perspektywy zawodowe jakie da dalsza podróż na zachód Europy - opowiada Volodymyr Dziubiak, lider zespołu ds. rekrutacji cudzoziemców w Manpower, który przyjechał do Polski z Ukrainy.

Rozmowa o pracę inna niż przed wojną

Dlatego, jak dodaje Olena Lashkevych, specjalistka ds. rekrutacji w Randstad Polska, biorąc to wszystko pod uwagę, sama rozmowa rekrutacyjna też wygląda teraz całkiem inaczej niż przed wojną.

- Wymaga od nas jeszcze większej empatii, zaangażowania we wsparcie i zrozumienia sytuacji, w której znaleźli się kandydaci. Musimy łączyć rolę rekrutera z rolą psychologa i powiernika - podsumowuje rekruterka z Randstad Polska.

Na to samo zwraca uwagę Joanna Holweger, dyrektor ds. zatrudnienia obcokrajowców w Gi Group.

- Jeszcze ważniejsza niż kiedyś jest atmosfera, otwartość, empatia, szczególnie w przypadku osób, które przyjechały z terenów bombardowanych, zostawiły na Ukrainie bliskich, nigdy wcześniej nie wyjeżdżały za granicę, straciły poczucie bezpieczeństwa - podkreśla Joanna Holweger.

Zapewnia, że rekruterzy zwracają na to uwagę, delikatnie dopytują, wspierają. Pytają w pierwszej kolejności o bieżące potrzeby, sytuację w Polsce, oczekiwania, następnie relacje podtrzymują konsultanci, którzy zapewniają bieżące wsparcie, dostarczają więcej informacji.

- Ponieważ wojna trwa w naszym ojczystym kraju, a wszyscy w równym stopniu potrzebują pomocy i wsparcia, dlatego traktujemy wszystkich jako swoich krewnych lub znajomych, poznajemy sytuację i staramy się zapewnić im największe możliwe wsparcie. Nawet jeśli pytają o rzeczy, na temat których nie mamy jeszcze informacji, staramy się je jak najszybszej pozyskać. Rozumiemy, że ludziom jest teraz ciężko. Nie planowali tej podróży, jest ona wymuszona. Jeszcze przed 24 lutego żyli w spokojnym kraju i mieli zupełnie inne plany - podsumowuje Inna Shapoval, która również pochodzi z Ukrainy.

Praca dla kobiet

Inna Shapoval przyznaje, że w ostatnim czasie zdecydowana większość uchodźców - aż około 85 nawet 90 procent - która od początku wojny zwraca się do nich o pomoc, to kobiety. Podobnie sytuacja wygląda we wszystkich agencjach zatrudnienia.

- Do Polski przyjechały same z dziećmi. Podczas szukania pracy nie biorą pod uwagę swojego wykształcenia i poprzedniego doświadczenia zawodowego. Przeważnie zgadzają się na każdą pracę od ręki - opowiada. - Nieraz po 2-3 dniach poszukiwań część z nich rezygnuje, z różnych powodów osobistych. Na przykład dostały pracę bardziej odpowiadającą ich kwalifikacjom lub musiały przenieść się do innego miasta.

Również Volodymyr Dziubiak przyznaje, że dziś Ukraińcy chcą podjąć każdą pracę, co przed wybuchem wojny nie zawsze miało miejsce.

- Cudzoziemcy pytają po prostu o możliwość zatrudnienia. Jest to efekt coraz mniejszej liczby ofert na rynku dostosowanych do potrzeb kandydatów. Kobiety, które przekroczyły granicę ze swoim potomstwem w wieku szkolnym najczęściej dopytują o pracę w systemie jednozmianowym w godzinach 8-16. Spotykamy się też z sytuacjami, w których dwie znajome rodziny łączą siły i otwierają się na pracę w systemie zmianowym, dzięki czemu ich najbliżsi mają zapewnioną ciągłą opiekę - opowiada.

Inna Shapoval dodaje, że w ostatnich dniach coraz częściej zgłaszają się do nich kobiety, które są nauczycielami i wychowawcami.

- Zdajemy sobie sprawę, że osoby z takim wykształceniem są teraz potrzebne prawie w każdej polskiej szkole i nie ma sensu rekrutować ich na stanowiska produkcyjne. Pomagamy im między innymi w znalezieniu kontaktów do szkół najbliższych ich miejsca zamieszkania czy tłumaczeniu CV na polski - opowiada.

Język, procedury, lokalizacja

Także Volodymyr Dziubiak przyznaje, że jednym z największych wyzwań, z jakim obecnie mierzą się rekruterzy jest dopasowanie kandydata i jego kwalifikacji i doświadczenia do oferty pracy.

- Problemem jest brak znajomości języka polskiego, ale również ograniczona możliwość zatrudnienia kobiet z uwagi na wytyczne BHP na liniach produkcyjnych - wymienia. - Jednak determinacja do kontynuowania przez Ukraińców pracy w wyuczonym zawodzie jest tak duża, że kandydaci, chcąc podnosić swoje kompetencje, nieraz samodzielnie poszukują możliwości nauki języka polskiego - podkreśla.

Z kolei Joanna Holweger zwraca uwagę, że przy wyborze oferty pracy nie bez znaczenia jest lokalizacja, dostęp do szkół, przedszkoli czy innej opieki nad małymi dziećmi, a także elastyczne godziny i niepełny wymiar czasu pracy. Bowiem poszukujące pracy kobiety z dziećmi mają zupełnie inne potrzeby mieszkaniowe niż mężczyźni, którzy do tej pory przyjeżdżali do pracy w Polsce.

- Połączenie tylu elementów powoduje, że dla nas największym wyzwaniem pozostaje kwestia dogodnego zakwaterowania oraz zapewnienia opieki nad dziećmi i edukacji - przyznaje.

Olena Lashkevych, specjalistka ds. rekrutacji zwraca z kolei uwagę na trudności ze wszystkimi niezbędnymi formalnościami.

- Przede wszystkim stosujemy się w naszych procedura do polskich przepisów i to z perspektywy Ukraińców bywa czasem wyzwaniem. Żyli dotychczas w innej rzeczywistości prawnej, trudno im zrozumieć formalności, z którymi muszą się zmierzyć. Dlatego naszą rolą jest krok po kroku, precyzyjne udzielenie informacji dotyczących legalności pobytu oraz zatrudnienia - opowiada.

Jak dodaje, przy tych wszystkich trudnościach trzeba zwrócić uwagę również na plusy kandydatów z Ukrainy, a tych nie brakuje.

- Mają oni ogromną motywację do pracy, są elastyczni i gotowi do dopasowania się do dostępnego grafiku. Zależy im, aby uniezależnić się od wsparcia i znaleźć źródło utrzymania. Duża część obywateli Ukrainy jest świetnie wykształcona. To są ludzie otwarci na zdobywanie nowych umiejętności i naukę - podsumowuje.