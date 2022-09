Praca stacjonarna niemile widziana. Oto, czego kobiety szukają na rynku pracy

Zdecydowana większość kobiet chciałaby znać wysokość wynagrodzenia na oferowanym stanowisku przed złożeniem aplikacji (86,6 proc.), a nieznacznie mniej uważa, że dobre relacje i indywidualne podejście do pracownika budują zaufanie do pracodawcy (81,9 proc.). Takie wnioski płyną z badania "Czego Polki szukają na rynku pracy” opracowanego przez Her Impact i PwC Polska.

Z raportu "Czego Polki szukają na rynku pracy” opracowanego przez Her Impact i PwC Polska wynika, że Polki na rynku pracy poszukują stabilności zatrudnienia, która sprowadza się do formy zatrudnienia, wynagrodzenia, benefitów oraz dobrych relacji opartych na zaufaniu, ale także na elastyczności i indywidualnym podejściu.

Czytaj też: Dlaczego kobiety uznawane są za gorszych pracowników?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Szukając pracy, kobiety chciałyby znać wysokość wynagrodzenia oferowanego na stanowisku (86,6 proc.). Przed złożeniem aplikacji chciałyby też wiedzieć, jakie mają perspektywy rozwoju (71 proc.), znać szczegółowy opis zadań (69,5 proc.) i formę zatrudnienia (65,4 proc.). Panie interesują też informacje o kulturze organizacyjnej i wartościach firmy (55,8 proc.) oraz oferowanych benefitach (48 proc.).

Zdecydowanie najbardziej preferowaną przez kobiety formą zatrudnienia jest pełen etat uwzględniający możliwość elastycznego czasu pracy (ponad 60 proc.). Opcję pełnego etatu ze stałymi godzinami pracy wybrało 19 proc. badanych, a najmniej poszukiwaną formą współpracy jest niepełny etat (niespełna 3 proc. badanych). Spory odsetek ankietowanych kobiet decyduje się na współpracę w formie samozatrudnienia (ponad 10 proc.).

Największą popularnością cieszy się praca hybrydowa – preferuje ją prawie 76 proc. badanych kobiet. Najmniejszą zaś praca stacjonarna – jest to wybór jedynie 8,1 proc. Polek.

Zdecydowanie najbardziej preferowaną przez kobiety formą zatrudnienia jest pełen etat uwzględniający możliwość elastycznego czasu pracy (Fot. Shutterstock)

Wynagrodzenie i benefity. Czego pragną kobiety?

Wśród najbardziej popularnych form wynagrodzenia i benefitów respondentki zdecydowanie wskazały na stabilne i pewne wynagrodzenie.

Najpopularniejsze benefity pozapłacowe, takie jak opieka medyczna i karta sportowa, nadal są preferowane, jednak zdecydowanie rośnie znaczenie dopasowanych, dobrze dobranych benefitów, będących wyrazem troski pracodawcy, np. dodatkowy dzień wolny albo dodatkowe dni urlopu.

Czytaj też: Jest jeszcze gorzej niż rok temu. Smutna prawda o kobietach w biznesie

- Kobiety wybierają zatrudnienie w oparciu o pełen etat oraz stabilne i pewne wynagrodzenie, co pokazuje wagę bezpieczeństwa zatrudnienia i potrzebę stabilności finansowej, które może zapewnić pracodawca. Skutkuje to również tym, że zdania ankietowanych kobiet na temat motywacyjnego waloru bonusów i wypłat uzależnionych od KPI są mocno podzielone - komentuje Agnieszka Jurkowska, ekspertka Her Impact.

- Z drugiej strony badanie pokazało, że kobiety cenią sobie elastyczny czas pracy i hybrydowy model pracy, jak również zindywidualizowane podejście do ich potrzeb, mające wyraz w oferowanych benefitach. Wskazuje to na chęć swobodnego dostosowywania się do zmian, których często w życiu zawodowym i prywatnym doświadczamy - dodaje.

Atmosfera w pracy jest ważna dla kobiet

Przyjazna atmosfera w pracy jest najwyższą potrzebą badanych kobiet, a jej brak najwyższą obawą przed rozpoczęciem nowej pracy. Respondentki wskazują również na chęć rozwoju i możliwość dalszego uczenia się jako istotny element, który uwzględnią przy wyborze pracodawcy.

Kierują się również branżą, w której działa firma i uwzględniają jej efektywność w biznesie, licząc, iż przełoży się ona na ich wysokość wynagrodzenia. Niemniej ważna dla kobiet jest działalność firmy na rzecz dobra wspólnego.

Obawy kobiet są powiązane z ich najważniejszymi potrzebami. Wśród kluczowych obaw wymieniono niesprzyjającą atmosferę w pracy (37,5 proc.) oraz niskie wynagrodzenie (19,3 proc.). 9,3 proc. ankietowanych pań wskazało równorzędnie nienormowany czas pracy i niepłatne nadgodziny oraz brak zaangażowania w wykonywaną pracę.

Te branże kobiety wybierają najczęściej

Najwięcej, bo aż 27 proc. respondentek, zainteresowanych jest pracą w obszarze zarządzania projektami. Marketing i HR są kolejnymi najbardziej popularnymi wyborami wśród ankietowanych kobiet.

Czytaj też: Po co nam więcej kobiet w firmach?

- Są to branże aktywnie rekrutujące i oferujące względną stabilność zatrudnienia, a także tradycyjnie częściej wybierane przez kobiety niż mężczyzn. Pomimo niewielkich podwyżek w sektorze edukacji, dziś niewiele kobiet deklaruje chęć pracy w tej - tradycyjnie bardziej kojarzonej z paniami - branży (ok. 5 proc.), prawdopodobnie ze względu na to, że wynagrodzenie za taką pracę nadal jest niskie w porównaniu do innych możliwości rozwoju (ok. 4,5 tys. brutto miesięcznie), a czas pracy nie jest łatwy do dopasowania do personalnych preferencji - mówi Małgorzata Fiedorczuk, wicedyrektorka PwC Polska w zespole People & Organisation.

Kobiety wychodzą poza najczęściej dotychczas wybierane obszary zawodowe, takie jak marketing (25,9 proc.), HR (22,4 proc.) czy kultura i sztuka (19,6 proc.). Chcą się rozwijać w zarządzaniu projektami (26,8 proc.) i IT (20,5 proc.). Co ciekawe, poza 10-tką najchętniej wybieranych zawodów i branż znalazły się sprzedaż (11,7 proc.) oraz PR (11,4 proc.).

Przyjazna atmosfera w pracy jest najwyższą potrzebą badanych kobiet, a jej brak najwyższą obawą przed rozpoczęciem nowej pracy (Fot. Shutterstock)

Kobiety są przyzwyczajone do nierówności

Warto przytoczyć także wyniki badania Kincentric Polska. Niezależnie od trudnych doświadczeń okresu pandemii oraz widocznie słabszego poczucia inkluzywności u kobiet niż u mężczyzn, wskaźnik zaangażowania (lojalność, poczucie motywacji i skłonność rekomendowania pracodawcy) utrzymuje się u kobiet na poziomie wyższym niż u mężczyzn (w 2021 r. - 56 proc. u kobiet i 53 proc. u mężczyzn).

Podobnie, pomimo często istniejącej luki w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, to kobiety częściej uznają swoje wynagrodzenie jako bardziej sprawiedliwe niż mężczyźni. 7 proc. kobiet więcej niż mężczyzn w roku 2021 czuło, że jest sprawiedliwie wynagradzana.

- Może to oznaczać, że kobiety wykazują się większą potrzebą stabilizacji. Na przykład czują się bardziej odpowiedzialne za stabilność wsparcia finansowego rodziny, a także mają niższe oczekiwania względem miejsc pracy, np. wskutek „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Efekt jest taki, że pomimo tego, iż wiele aspektów środowiska zawodowego sprzyja im mniej niż mężczyznom, rzadziej gotowe są pracę zmienić - wyjaśnia Michał Dzieciątko, dyrektor w Kincentric Polska.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów