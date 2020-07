Praca sezonowa najlepiej tuż za miedzą. 30 proc. podejmuje ją z polecenia

Podejmowanie pracy sezonowej w czasach pandemii COVID-19 to szczególne wyzwanie, ponieważ liczba ogłoszeń mocno spadła.

Serwis OLX postanowił sprawdzić, gdzie, za ile i na jakich warunkach w tym roku Polacy podejmują się wakacyjnego zajęcia.

Okazuje się, że lokalizacja jest jednym z kluczowych elementów zachęcających do podjęcia pracy.

Jak wynika z analizy OLX, podobnie jak w ubiegłym roku, najwięcej ofert dotyczących pracy sezonowej pojawia się w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i Łódź. Jednak liczba tych ogłoszeń jest w tym roku znacznie mniejsza. W Warszawie jest o 39 proc. mniej ofert niż w zeszłym roku, we Wrocławiu mniej o 42 proc., a w Poznaniu mniej o 28 proc. Jednak są też miasta, w których możliwości zdobycia pracy sezonowej jest więcej niż w ubiegłym roku. Przykładowo w Rzeszowie pojawiło się o 16 proc. więcej ofert.

Praca sezonowa najlepiej w sąsiedztwie

Jak wynika z danych serwisu OLX, to właśnie najbliżej domu szukamy sezonowego zajęcia. Do pracy oddalonej o 5 km jest gotowych dojeżdżać aż 28 proc. badanych. Co czwarty badany przyznaje, że jest w stanie przejechać do pracy od 6 do 10 km. Natomiast 11-20 km gotowych jest dojeżdżać do pracy 24 proc. badanych. 10 proc. mówi o odległości między 21-50 km, a 51-100 km akceptuje już zaledwie 2 proc. badanych. Na dojazd powyżej 100 km zdecydowałoby się 9,5 proc. badanych (chodzi o oferty z zakwaterowaniem).

Ankietowani zapytani o chęć podjęcia pracy za granicą w ponad 70 proc. odpowiedzieli: „nie”. Chętniej do pracy za granicę pojadą jednak mężczyźni (24 proc.) niż kobiety (zaledwie 12,5 proc.).

Różnice względem płci widać też w oczekiwaniach dotyczących finansów. Jak się okazuje, wynagrodzenia powyżej 20 zł brutto za godzinę pracy oczekuje zaledwie 8,5 proc. kobiet, a mężczyzn – ponad 20 proc. Na najpopularniejsze stawki, między 15 a 20 zł za godzinę, zgodziłoby się 70 proc. panów i niemal 80 proc. pań.

– Najwięcej ofert pracy sezonowej jest w sektorze budowlanym, branży hotelarsko-gastronomicznej, na stanowiskach kasjerów, kierowców i kurierów. W tych branżach najchętniej szukają też zatrudnienia pracownicy sezonowi. Dopiero na piątym miejscu pod względem popularności znalazła się praca w rolnictwie i hodowli – mówi Tomasz Grzechnik, dyrektor kategorii Praca w OLX.

Istotne są też warunki, na jakich ma zostać podjęta praca sezonowa. Pierwszym i najważniejszym jest wymiar pracy. Również miejsce pracy powinno być atrakcyjne, dopiero na trzecim miejscu znalazł się rodzaj umowy. Większość respondentów to ludzie młodzi (55 proc. to studenci), trudno więc dziwić się tym motywacjom. Na czwartym miejscu znalazła się gwarancja ubezpieczenia, a dalej dojazd i zakwaterowanie. Eksperci OLX zapytali również o powody podjęcia pracy sezonowej. Najczęściej w odpowiedzi słyszeli "uczę się i chcę dorobić w wakacje". Zainteresowani mówili również o potrzebie dodatkowego dochodu, dużej ilości czasu wolnego, chęci szybkiego zarobku w krótkim czasie. Najpopularniejszy okres to dwa do trzech miesięcy. Wszyscy badani zadeklarowali, że sprawdzają pracodawcę przed podjęciem zatrudnienia. Najczęściej informacji szukają w internecie lub oglądają miejsce pracy. Blisko 1/3 ankietowanych podejmuje pracę z polecenia, wcześniej pytając swoich znajomych. Uważajcie! Mając na uwadze mniejszą niż w poprzednich latach liczbę ogłoszeń, Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom zaapelowało do młodych ludzi, by w tym sezonie byli wyjątkowo ostrożni. Ich zdaniem w związku z koronawirusem i chęcią nadrobienia strat, tego lata dojdzie do dużego wzrostu informacji o łamaniu praw pracowników tymczasowych. - Turystyka ucierpiała na koronawirusie niezwykle mocno, ale przed sezonem letnim udało się ją odmrozić. Wiele hoteli, barów, restauracji czy punktów handlowych poszukuje obecnie pracowników sezonowych. Spodziewamy się jednak, że w tym roku może dochodzić do oszustw. Wielu pracodawców pewnie będzie cynicznie wykorzystywać kryzys gospodarczy, by obniżać wynagrodzenia i np. nie rozliczać się z pracownikami sezonowymi na koniec wakacji. Spodziewamy się jednak także sytuacji, że niektóre firmy zatrudnią pracowników, a pod koniec sezonu, gdy okaże się, że biznes przyniósł jednak straty, na pensje po prostu nie wystarczy. Pracownicy tymczasowi lub sezonowi mogą być pokrzywdzeni w pierwszej kolejności - przestrzega prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska. Eksperci przestrzegają, że rozmaite nielegalne propozycje na początku współpracy, mogą być sygnałem, że mamy do czynienia z nieuczciwym przedsiębiorcom. Prawnicy Stowarzyszenia radzą młodym pracownikom, by zanim podejmą pracę, koniecznie podpisali umowę z szefem. Niech to nie będzie umowa ustna. - Nie zgadzajmy się na nieuczciwe rozwiązania, czyli np. częściowe wynagrodzenie na umowie, a reszta „pod stołem” - podkreślają.