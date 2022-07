Praca sezonowa. Ile można zarobić w tym roku i gdzie płacą najlepiej

KDS

Sezon turystyczny ruszył i choć część hotelarzy narzeka, że nie wszędzie pokoje są zarezerwowane do końca września, liczba ofert pracy sezonowej utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu pierwszych czterech miesięcy wzrosła o 38 proc. Ile można zarobić i gdzie szukać ogłoszeń? Kelner może zarobić 14 zł na godzinę (stawka netto) (Fot. Shutterstock)

Wakacje ruszyły pełną parą, a wraz z nimi prace sezonowe, które jak co roku przyciągają młodych ludzi chcących sobie dorobić.

W trzy miesiące można uzbierać niezłą sumę, zwłaszcza gdy podejmie się pracę w turystycznych miejscowościach.

Potrzeba tam m.in. instruktorów kitesurfingu, kelnerów, niań czy sprzedawców.

Jak wynika z danych serwisu OLX, od stycznia do kwietnia 2022 roku liczba ofert pracy sezonowej wzrosła o 38 proc. Popyt na pracowników sezonowych jest wysoki i wielu pracodawców obawia się, że zabraknie rąk do pracy. Pracodawcy szukają zwłaszcza młodych ludzi i studentów, ale są też otwarci na poszukiwanie pracowników z Ukrainy – stąd część ofert pracy jest tworzona właśnie w tym języku. Gdzie najlepiej szukać pracy i która z nich zagwarantuje najwyższe zarobki?

Zawody sezonowe z najwyższymi zarobkami

Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie 14 zawodów, w których najłatwiej znaleźć pracę na wakacje oraz oszacowali średnie zarobki, na jakie można liczyć. Okazuje się, że na liście zawodów, które gwarantują najwyższe zarobki, znajdziemy pracę na festiwalach muzycznych, która dla wielu młodych ludzi jest jak spełnienie marzeń - to nie tylko szansa na zarobek, ale też rozrywka i możliwość zobaczenia za darmo ulubionego artysty.

To właśnie najlepiej wyceniany zawód wśród analizowanych przez Personnel Service – zarobki wynoszą w nim od 20 do 24 zł za godzinę netto. Podobne pieniądze mogą zarobić nianie opiekujące się dziećmi w czasie rodzinnego urlopu. Jeżeli rodzice szukają niani na miejscu, jej zarobki to ok. 20 zł za godzinę netto. Zdarza się jednak, że rodzice zabierają opiekunkę do dzieci ze sobą na wakacje, pokrywając jej koszty i dodatkowo płacąc za każdą godzinę pracy.

Grafika: Personnel Service

Kolejne dobrze płatne zawody wymagają odpowiedniego przygotowania i certyfikacji. Chodzi o ratownika na basenie i instruktora kitesurfingu, gdzie zarobki za godzinę zamykają się w granicach 18-20 zł netto. Podobnie można zarobić, wykonując zawód hostessy. Te w wakacje są rozchwytywane ze względu na organizowane akcje promocyjne. - Młodzi ludzie, którzy chcą sobie dorobić w sezonie wakacyjnym, nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy. Ofert ciągle przybywa i bardzo często nie wymagają one żadnego doświadczenia. Pracodawcy oferują szkolenia dla nowych pracowników, choć oczywiście są wyjątki i na niektórych stanowiskach liczą się ukończone kursy czy certyfikaty. Jednak w przypadku takich zawodów, jak sprzedawca lodów, kelner czy hostessa największe znaczenie ma osobowość i przyjazne nastawienie do ludzi. W związku z tym, że sezon wakacyjny trwa w najlepsze, osoby, które nie znalazły jeszcze pracy, powinny zacząć się za nią rozglądać jak najszybciej - mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service. Praca jako wychowawca kolonijny Wybierając się do pracy wakacyjnej w turystyczne rejony, mamy wiele możliwości. Wychowawca na kolonii, który opiekuje się dziećmi w trakcie ich wakacji, zarobi średnio 15,5 zł za godzinę netto, trzeba jednak pamiętać, że jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. Małgorzata Gajos na co dzień pracuje w miejskim ośrodku kultury. Uczy tańca, prowadzi zajęcia z fitnessu. Zaś w czasie wakacji wyjeżdża na kolonie i obozy właśnie jako wychowawca. - Dla mnie praca z dziećmi od zawsze była samą przyjemnością. Jednak opieka nad podopiecznymi na koloniach czy obozach nie jest prostym zadaniem. Trzeba być w ciągłej gotowości, non stop, mieć spore pokłady cierpliwości i najważniejsze - mieć oczy dookoła głowy. Bez tego nie ma co myśleć o pracy jako wychowawca kolonijny - opowiadała w rozmowie z PulsHR.pl Małgorzata Gajos. Czytaj więcej: Na pierwszy rzut oka wygląda jak praca marzeń. Rzeczywistość nie jest tak różowa Przyznawała też, że praca z dziećmi ogólnie uczy dużej cierpliwości. Natomiast wychowawca kolonijny powinien umieć też słuchać i nie tracić nerwów, kiedy jedno i to samo polecenie powtarza się kilka razy. Przydaje się też poczucie humoru i charyzma. Dzieci i młodzież lubią osoby żywiołowe, takie, które zachęcają ich do działania już samą osobowością, charakterem, przykładem. - Oprócz tego wychowawca musi być dobrze zorganizowany. Praca na koloniach czy obozach to zajęcie przez 24 godziny na dobę, nieustannie na wysokich obrotach, dlatego dobre zaplanowanie dnia jest bardzo ważne - wymienia dalej cechy i umiejętności dobrego wychowawcy kolonijnego Małgorzata Gajos. Oferty pracy sezonowej dla każdego Recepcjonista czy recepcjonistka w hotelu zarobią średnio 15 zł za godzinę netto. Sprzedawca lodów czy gofrów na deptakach może liczyć na wynagrodzenie od 14,5 do 16 zł za godzinę netto. Pomoc kuchenna czy sprzedawca pamiątek zarobi w okolicach 13,5 zł za godzinę netto. Nieco więcej, bo średnio 14 zł za godzinę netto, wyciągnie kelner, ale tutaj warto pamiętać, że napiwki, zwłaszcza w największych miejscowościach turystycznych, potrafią dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie podnieść wynagrodzenie. fot. Shutterstock Praca sezonowa to jednak nie tylko turystyczne kurorty, ale również zbiory owoców i tutaj młodzi mogą zarobić od 15 do 16 zł za godzinę netto. Na call center czy w kinie wynagrodzenie może wynieść ok. 14,5 zł za godzinę netto. - To na jaką pracę sezonową się zdecydujemy, zależy od naszych predyspozycji. Wydaje się jednak, że połączenie pracy wakacyjnej z pobytem w jakimś turystycznym miejscu może być atrakcyjne dla młodych. Oczywiście pracę znajdą też w dużych miastach, m.in. w sektorze magazynowym czy w sklepach, ale możliwości jest znacznie więcej - podsumowuje Krzysztof Inglot. Warto pamiętać, że oferty pracy sezonowej nie tylko publikowane są na popularnych portalach. Wielu przedsiębiorców poszukuje kandydatów do pracy na dedykowanych konkretnym zawodom czy regionom grupach tematycznych na Facebooku.

