Praca na Pomorzu: Pracownicy tych zawodów będą najbardziej poszukiwani

Obecnie na Pomorzu aż 53 na 168 zawodów określanych jest jako deficytowych. Oznacza to, że na rynku pracy brakuje pewnych profesji i trudno będzie pracodawcom znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie specjaliści zawodów deficytowych mogą się cieszyć - ofert pracy dla nich nie zabraknie.

Wśród najbardziej poszukiwanych osób na rynku pracy na Pomorzu są pracownicy z branży budowlanej, medyczno-opiekuńczej, transportowo-spedycyjnej, edukacyjnej i gastronomiczno-turystycznej. Brakuje m.in. cieśli, betoniarzy, dekarzy, kierowców, lakierników, mechaników, murarzy, pracowników fizycznych w produkcji i spedytorów. Zatrudnienie z łatwością znajdą też lekarze, pielęgniarki i położne, psychoterapeuci, ratownicy medyczny oraz pracownicy socjalni. Za mało jest także nauczycieli wielu specjalności: lingwistów, przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i wychowawców w przedszkolach.

Zapotrzebowanie na poszczególne zawody jest różne i uzależnione od lokalnego rynku pracy. - Na przykład w Trójmieście, powiatach człuchowskim, kartuskim, starogardzkimi gdańskim jest ogromny popyt na projektantów i administratorów baz danych i programistów - mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. - W Gdyni, Gdańsku i Sopocie poszukiwani są pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych i specjaliści specjalistów administracji publicznej. Z kolei w powiatach nowodworskim, malborskim i lęborskim pracowników administracji jest za dużo - wymienia Żmudzińska.

Przyczynę braku wykwalifikowanej kadry upatruje się m.in. w niskim poziomie wynagrodzenia czy w konieczności posiadania odpowiednich uprawnień (np. w przypadku branży budowlanej).

Rynek pracy zmienia się dynamicznie i zawody, które w ubiegłym roku były w nadwyżce, teraz mogą znajdować się w deficycie. Sytuacja na rynku pracy wskazuje wyraźnie pogłębiający się niedobór wykwalifikowanej kadry na rynku, dlatego też z roku na rok zmniejsza się liczba zawodów, w których występuje nadpodaż pracowników.

Jednak jeden zawód niezmiennie od początku badań Barometr zawodów, czyli od pięciu lat, pozostaje w nadwyżce. To ekonomiści. - Główną przyczyną nadwyżki jest niewielkie zapotrzebowanie na ekonomistów, którzy na rynek pracy wchodzą zarówno ze szkół wyższych, jak i techników - tłumaczy Katarzyna Żmudzińska. - Dla pracodawców ich kwalifikacje i kompetencje są nadal zbyt ogólne, niedostosowane do potrzeb rynku. Brak doświadczenia absolwentów ekonomii sprawia również, że pracodawcy nie są zainteresowani ich zatrudnianiem - informuje Żmudzińska.

Dlatego bardzo często osoby z wykształceniem ekonomicznym zatrudniają się w zawodach pokrewnych, np. w branży finansowej.

Rekordowo niskie bezrobocie i wysokie płace

W czerwcu 2019 roku poziom bezrobocia rejestrowanego na Pomorzu osiągnął rekordowo niski próg 4,4 proc. i pozostał na tym poziomie aż do końca roku. Oznacza to, że to pracodawcy, a nie pracownicy mają problemy.

- Coraz trudniej jest znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, nawet wtedy, gdy pracodawcy proponują wysokie wynagrodzenia i różnorodne dodatki pozapłacowe - mówi Katarzyna Żmudzińska. - Pracodawcy muszą coraz częściej konkurować o osoby chętne do podjęcia zatrudnienia. W województwie pomorskim przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto systematycznie wzrasta i w I półroczu 2019 roku wynosiło 5208 zł - tłumaczy Żmudzińska.

Pomorskie to trzecie województwo po mazowieckim (6264 zł) i dolnośląskim (5288 zł) z najwyższym wynagrodzeniem w Polsce.