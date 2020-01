Praca marzeń. Paryski Disneyland szuka księżniczek, książąt i superbohaterów

Osoby starające się o pracę w Disneylandzie muszą mieć ukończone 18 i lat i posługiwać się sprawnie językiem angielskim bądź francuskim - pisze portal Fly4free.pl. Disneyland nie wymaga doświadczenia.

Nie ma ograniczeń co do narodowości, więc w rekrutacji może spróbować swoich sił każdy, kto później może podjąć legalną pracę we Francji. Kontrakty są podpisywane na minimum cztery miesiące w ciągu pół roku od daty przesłuchania.

Nie można jednak aplikować na konkretną rolę. O tym, jakim bohaterem zostanie dana osoba, zdecydują władze Disneylandu, oceniając wygląd i umiejętności kandydata.

Najbliższe castingi odbędą się w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Najpierw 15 stycznia w Paryżu, później 25 stycznia w Liverpoolu, 26 stycznia w Leeds, 28 i 29 stycznia w Londynie, a także 9 lutego w Rzymie i 29 lutego w Madrycie.

