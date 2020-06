Praca i wakacje w jednym. Biedronka szuka pracowników do pracy nad morzem

Nagroda letnia, elastyczny grafik, zakwaterowanie oraz pokrycie kosztów przejazdu - tak sieć sklepów Biedronka kusi swoich pracowników do czasowego przeniesienia się do pracy w placówkach zlokalizowanych w nadmorskich kurortach. W tym roku rąk do pracy będzie potrzeba bardzo dużo. Przez koronawirus wielu Polaków zdecyduje się wypoczywać w kraju.

- Nasz wakacyjny program cieszy się ogromną popularnością. W ubiegłym roku skorzystało z niego aż 240 ochotników, którzy na czas wakacji zdecydowali się przenieść do wybranych nadmorskich kurortów. Dzięki temu zapewniamy klientom obsługę na najwyższym poziomie także podczas wakacyjnych miesięcy w sklepach, gdzie ruch jest największy - mówi Joanna Bukała, dyrektor HR makroregionu w sieci Biedronka.

Pracownicy sklepów Biedronka znajdujących się nad Morzem Bałtyckim, oprócz standardowego wynagrodzenia (minimum 3050 zł brutto dla początkującego sprzedawcy-kasjera, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanej nieobecności w danym miesiącu) mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej, zależnej od wyników sklepu, a także wspomnianą nagrodę letnią 350 zł brutto.

Poza bonusem pracodawca opłaci im dojazd i zakwaterowanie w wybranej miejscowości, zapewni elastyczny grafik. Wyjazdy zaplanowano od połowy czerwca do końca sierpnia. W tym roku pracownicy mają możliwość wyboru pracy m.in. w Jastarni, Nowym Dworze Gdańskim, Stegnie, Dziwnowie i Władysławowie. Jednocześnie w miejscowościach nadmorskich sieć oferuje pracę w oparciu o umowę zlecenie osobom, które nie są zatrudnione w Biedronce.