Praca dla studenta. Restauracje i hotele wyhamowały. Gdzie szukać pracy?

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, wypożyczalnie samochodów czy drobne punkty usługowe w galeriach handlowych. To miejsca, w których studenci mogą składać swoje CV. W zdominowanych przez nich dotychczas restauracjach, pubach czy hotelach wakatów jest dużo mniej.

– Z raportu AMRON wynika, że w trakcie epidemii na zerwanie lub zawieszenie umowy najmu i wyjazd z miasta studiowania zdecydowało się 27 proc. spośród studentów wynajmujących mieszkania. Można się spodziewać, że w październiku podobny odsetek zostanie w domach rodzinnych. Reszta ruszy do miast i zacznie rozglądać się za pracą – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service oraz ekspert rynku pracy.

W tym roku jednak w ulubionych miejscach pracy studentów, czyli w restauracjach, pubach, knajpach czy hotelach, wakatów jest wyraźnie mniej niż rok temu. W dodatku często pracodawcy obsadzają stanowiska już sprawdzonymi osobami, a mniej chętnie zatrudniają nowicjuszy. Dlatego studenci muszą otworzyć się na inne, nieraz mniej oczywiste, sektory rynku pracy.

Z danych GUS wynika, że w sierpniu 2020 spośród nowo utworzonych miejsc pracy wolnych było jeszcze 17 tys.. Najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (23,9 proc.), budownictwie (17 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (13,3 proc.) oraz informacji i komunikacji (9,8 proc.).

Jedną z alternatyw dla branży HORECA są stanowiska sprzedażowe, zarówno te w punktach usługowych jak i sklepach spożywczych. Studenci mogą znaleźć pracę przede wszystkim w firmach związanych z sektorami, które w trakcie pandemii cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

Należą do nich m.in. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, przeżywające boom dzięki wprowadzeniu masowej pracy zdalnej, wypożyczalnie samochodów, do których chętnie przesiedli się Polacy w obawie przed korzystaniem z komunikacji miejskiej czy drobne punkty usługowe w galeriach handlowych, gdzie np. dorobimy klucze, naprawimy sprzęt AGD/RTV czy wypierzemy ubrania.

- Punkty usługowe chętnie zatrudniają studentów, ponieważ młody pracownik po krótkim przeszkoleniu z obsługi klienta, zostaje u tego samego pracodawcy na cały rok akademicki, a czasem nawet dłużej. To inwestycja, która się przedsiębiorcy opłaca. Natomiast dla studenta najważniejsze jest to, że wymagania od kandydatów są bardzo przystępne. Wystarczy, że studiujesz i jesteś osobą uśmiechniętą, energiczną oraz komunikatywną, a masz duże szanse dostać pracę. Powyższa reguła dotyczy także stanowisk sprzedawcy w sklepach spożywczych, na które duże sieci aktualnie poszukują chętnych - mówi Krzysztof Inglot.

Kurier poszukiwany

W ostatnich miesiącach na chroniczny niedobór rąk do pracy narzekają także firmy kurierskie. Ten biznes rozwija się dzięki pandemii niezwykle szybko. W Polsce brakuje zwłaszcza kurierów rowerowych i skuterowych, zarówno tych dowożących korespondencję firmową do pracowników rozsianych po całym mieście jak i jedzenie, ponieważ wielu ludzi zamawia do domu dania ze swoich ulubionych restauracji. Osobną kategorią są kurierzy tradycyjni, czyli ci dostarczający paczki – tutaj wzrost zapotrzebowania na pracowników spowodowany jest dynamicznym rozwojem e-commerce.

– Ciekawym pomysłem na własny biznes, związanym pośrednio z boomem na zakupy internetowe, jest zarządzanie kioskiem ruchu. Wynajem nie jest kosztowny, więc młodzi mogą w kilka osób prowadzić taki kiosk, gdzie obecnie oprócz samej sprzedaży gazet, można także kupić bilet komunikacji miejskiej, zapłacić rachunki czy odebrać paczkę lub listy. Potencjalnie to nawet tysiąc miejsc pracy – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Brak studentów to strata

Fakt, że studenci zostaną w domach wpływa jeszcze na inny element. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory zarabiali na wynajmie mieszkań znaleźli się w nieciekawej sytuacji.

- Wynajem mieszkań to był biznes, który wiele osób bardzo poważnie zainteresował. W poprzednich latach doradzaliśmy wielu przedsiębiorcom, często bardzo młodym, jak zbudować montaż finansowy pozwalający na zakup kilku nieruchomości pod wynajem. Byliśmy świadkami rodzenia się całkiem sporych imperiów, gdzie jeden człowiek w kilka lat dorobił się kilkunastu mieszkań, które ze względu na lokalizację cieszyły się zainteresowaniem studentów - mówi Filip Kiżuk z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska.

Jak dodaje, wiele osób jednak „przeinwestowało”. Inwestowało w mieszkania o niskim standardzie, wymagające wielkich nakładów finansowych.

- Niektórych zgubiło myślenie, że jak ktoś jest na pracy tymczasowej i jest z zagranicy, to zamieszka byle gdzie, byle taniej. To myślenie, które na rynku nieruchomości już w roku 2019 było poważnie weryfikowane, a teraz takie mieszkania są kulą u nogi przedsiębiorców, którzy zajmowali się wynajmem - dodaje Filip Kiżuk.