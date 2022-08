Poza domem spędzają ponad 220 dni w roku. Coraz mniej ludzi chce tak pracować

KDS

Firmy transportowe z Pomorza pilnie poszukują kierowców. Pożądani są przed wszystkim kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz kierowcy autobusów. Chętnych do pracy w tym zawodzie nie ma, bo i nie należy on do najłatwiejszych. Praca za kółkiem ma wiele ciemnych stron. Jedną z przyczyn braku pracowników w zawodach kierowcy jest brak kandydatów z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem (fot. Unsplash/Mitchell Luo)

Braki kadrowe to jedno z największych wyzwań, z którymi mierzą się dziś firmy transportowe na Pomorzu.

Jedną z przyczyn tej sytuacji jest brak kandydatów z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem. Coraz mniej młodych ludzi garnie się do pracy za kierownicą.

- To ciężki zawód i wymaga rozłąki z bliski - przyznaje Tomasz Rejek, prezes zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. - Jedynym rozwiązaniem jest, zatem przyciąganie i zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy.

Z Barometru zawodów 2022, czyli prognozy przygotowanej przez ekspertów lokalnych rynku pracy wynika, że jedną z przyczyn braku pracowników w zawodach kierowcy jest brak kandydatów z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem. Swoje robią też warunki pracy. Kierowcy mówią o pracy w stresie i pod presją czasu, minusem jest też zmianowość i niskie zarobki (kierowcy autobusów) czy wyjazdy w delegacje, również zagraniczne (kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych).

Statystyczny kierowca zawodowy spędza w delegacji 224 z 365 dni w roku, a za kółkiem pokonuje dziesiątki tysięcy kilometrów (około 87 tys. km w roku). fot. Pixabay

Dla zobrazowania skali warto przytoczyć dane Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK). Z ich raportu wynika, że statystyczny kierowca zawodowy spędza w delegacji 224 z 365 dni w roku, a za kółkiem pokonuje dziesiątki tysięcy kilometrów (około 87 tys. km w roku).

- Czas pracy uzależniony jest od przedsiębiorstwa, w którym się pracuje. Cykl pracy może być taki, że człowiek jeździ po świecie nieraz dwa lub trzy tygodnie, by potem na chwilę zjechać do domu. Bo choć w teorii kierowca po takiej trasie powinien mieć tygodniową pauzę w domu, to nie wszystkie przedsiębiorstwa stosują się do tej zasady - opowiadał w rozmowie z PulsHR.pl o realiach swojej pracy Andrzej Bartoszuk, zawodowy kierowca tirów z Siemianowic Śląskich.

Jednak braki kadrowe w tym sektorze nie dotyczą włącznie Pomorza, mierzą się z nimi firmy z całej Polski. Według najnowszego raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego i Webfleet Solutions 47 proc. badanych firm transportowych spodziewa się pogorszenia problemów kadrowych w ciągu najbliższych 3 miesięcy (raport opublikowany w maju 2022). Jedna piąta badanych wskazała, że może nastąpić zdecydowane pogłębienie aktualnych problemów. Jedynie według 36 proc. rynek będzie stabilny, natomiast 17 proc. prognozuje poprawę sytuacji. Młodzi nie chcą za kółko Wnioski płynące z Barometru zawodów 2022 pokrywają się z tym, co mówią praktycy.

Tomasz Rejek, prezes zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych zwraca uwagę na jeszcze jeden problem. Kierowcy, którzy pracują w transporcie międzynarodowym starzeją się, a młodzi nie są zbyt chętni do wykonywania tego zawodu, brakuje więc kadry. Czytaj więcej: W te zawody samotność wpisana jest z automatu. Zastanów się, czy to praca dla ciebie - To ciężki zawód i wymaga rozłąki z bliski - tłumaczy prezes PSPD. - Dla nas jedynym rozwiązaniem jest, zatem przyciąganie i zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy. Kierowcy z zagranicy Z danych agencji zatrudnienia wynika, że wśród obcokrajowców obecnych na regionalnym rynku pracy od lat najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Wybuch wojny na terenie tego kraju spowodował, że wielu przybyło na Pomorze (według raportu Unii Metropolii Polskich w samym Gdańsku mieszka blisko 160 tys. Ukraińców i Ukrainek, którzy stanowią 25 proc. wszystkich mieszkańców miasta). Szacuje się, że część powróci do swojego kraju, ale część zostanie i będzie chciała pracować na Pomorzu. Szansą może być dla nich m.in. zatrudnienie w branży transportowej. Pracodawcy, którzy chcą zatrudniać obywateli Ukrainy czy Białorusi napotykają jednak na trudności. Wśród nich są przedłużające się procedury administracyjne, w tym zbyt długie oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku na pozwolenie na pobyt i pracę czy kwestie związane z interpretacją przepisów wizowych. - Zatrudnienie kierowcy ze wschodu do pracy w kraju nie jest aż tak problematyczne, jak w przypadku transportu międzynarodowego. W tym przypadku muszą oni mieć odpowiednie dokumenty, ponieważ są kontrolowani przez służby angielskie, niemieckie, włoskie etc. - wyjaśnia Tomasz Rejek. Prognoza zapotrzebowania na kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych w 2022 r. Grafika: barometrzawodow.pl Rejek dodaje, że kolejną kwestią, która wpływa na szybkość zatrudnienia pracownika zza wschodniej granicy są bariery związane ze zdobywaniem niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy. Wśród nich - jak wyjaśnia - jest np. brak możliwości zdawania egzaminów szkoleniowych w ojczystym języku kandydata do pracy, (co już się zmienia, jak zaznaczył). Zdarzało się, że w przypadku obywateli Ukrainy wymagano dokumentów, których oni nie mogli przedstawić ze względu na obecną sytuację w ich kraju. - Takie sytuacje są utrudnieniem dla kandydatów do pracy oraz firm transportowych, które chcą ich zatrudnić. A zapotrzebowanie na kierowców zawodowych jest olbrzymie - podkreśla Tomasz Rejek. - Byłoby więc dobrze, gdyby udało się maksymalnie uprościć procedury i skrócić terminy administracyjne - dodaje. Zdaniem prezesa PSPD bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby także umożliwienie obywatelom Ukrainy korzystania ze szkoleń, w tym tych dofinansowanych z Unii Europejskiej. Ile zarabiają zawodowi kierowcy Z raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego "Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2021" wynika, że w ubiegłym roku kierowcy samochodów ciężarowych zarabiali średnio 6310 zł netto (zliczono zarobki pracujących zarówno na trasach lokalnych, jak i zagranicznych). Tym samym pensje kierowców były o ok. 50 proc. wyższe niż średnia krajowa obliczana przez GUS. Ta w 2021 r. wynosiła mniej więcej 4100 zł netto (5662,53 zł brutto). Czytaj więcej: Zarabiają dużo ponad średnią krajową, ale wielu i tak myśli o zmianie pracy Autorzy raportu osobno przeanalizowali zarobki kierowcy busów (tzw. transport lekki do 3,5 tony). Zarabiali oni mniej niż kierowcy ciężarówek. Średnia kwota netto (4352 zł) była niższa o 31 proc. Może się to zmienić już w maju, kiedy kierowcy busów zaczną podlegać przepisom pakietu mobilności. Tylko 22 proc. kierowców otrzymuje benefity. Najczęściej jest to dodatkowe ubezpieczenie, dopłata do dojazdów do pracy czy bony okolicznościowe. Kierowcy zapytani z kolei jakie benefity chcieliby dostawać, wskazują na dodatkowe ubezpieczenie, telefon służbowy do celów prywatnych czy dopłatę do dojazdów do pracy.

