Postawili na sprawdzonego konia i wygrali. Zatrudniali także w trudnych czasach

W II kwartale 2022 roku firmy "nowoczesnej gospodarki", czyli przedsiębiorstwa wykorzystujące innowacyjne rozwiązania biznesowe, skuteczniej poradziły sobie z wyzwaniami gospodarczymi niż ogół rynku. Odnotowały również wyższą dynamikę zatrudnienia. W II kwartale 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem a firmami należącymi do "nowoczesnej gospodarki" (Fot. Pixabay)

Z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.” wynika, że firmy, które postawiły na nowoczesne technologie lepiej poradziły sobie w ostatnim, trudnym dla biznesu, czasie.

W II kwartale 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. według danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do "nowoczesnej gospodarki" (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 pkt. proc.

Widać również, że znaczenie ma wielkość przedsiębiorstwa. Lepiej poradziły sobie te duże, zatrudniające ponad 500 osób.

Po wyraźnym wyhamowaniu zatrudnienia w sektorze usługowym "nowoczesnej gospodarki" w IV kwartale 2021 r. (+2,85 proc. vs IV kw. 2020 r.), firmy te zwiększyły zatrudnienie w II kwartale 2022 r. (+4,02 proc. vs II kw. 2021 r.).

Jak wynika z raportu, o sile sektora stanowią duże firmy usługowe, które w okresie od marca do czerwca zwiększyły zatrudnienie o 8,12 proc. (vs II kw. 2021 r.). Przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 pracowników odnotowały natomiast 2,45 proc. wzrost dynamiki zatrudnienia. W wyniku tego dystans między sektorami znacznie się zwiększył i wyniósł 5,67 pkt. proc.

– W sytuacji znacznej konkurencji na rynku pracy, to duże przedsiębiorstwa usługowe, które często działają w sposób scentralizowany, skuteczniej przyciągają nowe talenty. To właśnie za dużymi przedsiębiorstwami często stoi bezpieczeństwo zatrudnienia, którego tak bardzo potrzebują obecnie pracownicy. Duże firmy usługowe mogą również częściej oferować możliwość pracy w międzynarodowym środowisku, także bez konieczności znajomości języka polskiego, co w przypadku osób przybyłych z Ukrainy może być kluczowe – tłumaczy Anna Barbachowska, dyrektor HR w ADP Polska.

Produkcja spowalnia

Natomiast w II kwartale 2022 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych "nowoczesnej gospodarki" wzrosło o 2,84 proc. (vs II kw. 2021 r.), co było nieznacznym wyhamowaniem dynamiki wzrostu zatrudnienia w porównaniu do I kwartału 2022. Podobnie jak w przypadku sektora usług, również małe firmy produkcyjne odnotowały niższą dynamikę zatrudnienia (+1,86 proc. vs II kw. 2021 r.), utrzymując tym samym tendencję spadkową. Nieco lepiej radzą sobie natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 osób, które zwiększyły zatrudnienie o 3,02 proc. Czytaj więcej: Weszły w życie nowe przepisy. Ważna zmiana dla pracodawców i pracowników – Jak wskazują analizy rynkowe, małe przedsiębiorstwa są bardziej narażone na oddziaływanie niełatwej sytuacji gospodarczej i rosnących cen prowadzenia działalności. Odzwierciedla się to również w dynamice ich zatrudnienia. Właściciele małych przedsiębiorstw bardzo uważnie przyglądają się obecnie każdej wydanej złotówce, dlatego też wiele procesów rekrutacyjnych zostało wstrzymanych – komentuje te dane Anna Barbachowska.

