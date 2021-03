Portale pracy, LinkedIn, znajomi. Tak kandydaci szukają pracy w czasie pandemii

Aż 84 proc. kandydatów, którzy zdecydowali się na aktywne poszukiwanie pracy, zaczyna od portali z ogłoszeniami o pracę – wynika z badania „Rekrutacja 2021” przeprowadzonego przez HRK.

Z badania „Rekrutacja 2021” przeprowadzonego przez HRK wynika, że nieustannie w top 3 najlepszych źródeł do szukania pracy znajdują się: największe portale pracy (84 proc.), LinkedIn (81 proc.), polecenia znajomych (37 proc.).

Wynik ten pokazuje, jak ważne jest dołożenie wszelkich starań, by mieć profesjonalny oraz na bieżąco aktualizowany profil na LinkedIn, który będzie również spójny z tym, co dana firma prezentuje na swojej stronie.

Oprócz tego LinkedIn to nie tylko profile firmowe - aktualnie portal ten lepiej promuje osobiste konta, dlatego tak ważne jest wdrożenie personal brandingu oraz aktywnego poszukiwania kandydatów poprzez ten kanał.

Dodatkowo rekruterzy powinni pilnować, by umieszczane przez nich ogłoszenia na portalach pracy były atrakcyjne, dobrze skonstruowane i zawierały jak największą liczbę informacji o danym stanowisku pracy. Warto w ogłoszeniach zamieszczać przekierowania do LinkedIn.

- Media społecznościowe, takie jak LinkedIn, na stałe zagościły w rekrutacji. Niezwykle ważne jest więc dołożenie wszelkich starań, by posiadać profesjonalny oraz na bieżąco aktualizowany profil na tym portalu. Jako rekruter nieustannie wykorzystuję ten portal do szukania kandydatów do prowadzonych przeze mnie procesów rekrutacyjnych. Dzięki narzędziom profilującym możemy szybko odszukać kandydatów, którzy spełniają oczekiwania naszych klientów, a także są otwarci na nowe możliwości zawodowe – mówi Ewa Tul, business unit manager HRK HR&Admin.

LinkedIn to nie tylko profile firmowe - aktualnie portal ten lepiej promuje osobiste konta, dlatego tak ważne jest wdrożenie personal brandingu oraz aktywnego poszukiwania kandydatów poprzez ten kanał (Fot. Shutterstock)

Agencje zatrudnienia tuż za podium

Co istotne, zaraz za podium znalazły się strony agencji rekrutacyjnych (30 proc.) oraz zakładki „kariery” na stronach firm (24 proc.).

Zwłaszcza ta ostatnia informacja powinna być inspirująca dla działów HR, bowiem pokazuje, jak istotne jest wdrożenie otwartej komunikacji względem warunków pracy w danej firmie i prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Kluczowe jest również wdrożenie różnorodnych działań employer brandingowych, których celem jest stworzenie spójnego i atrakcyjnego wizerunku pracodawcy w oczach kandydatów.

Jak szukać pracy efektywnie?

Wiemy już, gdzie kandydaci szukają pracy, a które z tych narzędzi uznali za najefektywniejsze? Okazuje się, że pierwsze miejsce zajmują polecenia znajomych (37 proc.). Za nimi znalazły się portale pracy (25 proc.) oraz LinkedIn (24 proc.).

Za najsłabsze narzędzia rekrutacyjne z kolei uznano urzędy pracy (72 proc.), ogłoszenia w prasie (61 proc.) oraz studenckie biura karier (49 proc.).

Co ciekawe, tuż za podium tej kategorii znalazł się Facebook, który dwa lata temu uruchomił specjalne narzędzie do poszukiwania pracy i wydawać by się mogło, że mocno stara się rozwijać w tym obszarze, jednak ze względu na swój rozrywkowy charakter nie jest utożsamiany z miejscem, gdzie można znaleźć pracę.

Ogłoszenie wciąż najważniejsze

Zatrudnienie wartościowych pracowników jest nie lada wyzwaniem dla rekruterów. Jeszcze rok temu mieliśmy do czynienia z rynkiem pracownika, a firmy prześcigały się w pomysłach na przyciągnięcie kandydatów do pracy. Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej.

- W efekcie zmian gospodarczych spowodowanych pandemią koronawirusa wielu pracodawców musiało podjąć decyzję o redukcji części etatów, a co za tym idzie na rynku dostępnych jest wielu specjalistów i ekspertów, którzy aktywnie poszukują zatrudnienia. Były również takie organizacje, w których na kilka miesięcy wstrzymano dotychczas prowadzone procesy rekrutacyjne. Po pierwszym lockdownie część firm zdecydowała się na powrót do wcześniejszych rekrutacji, jak również uruchamianie kolejnych. I tak jak jeszcze rok temu znaczenie miało posiadanie nowoczesnego biura, wykazanie się przez rekrutera niezwykłą erudycją, tak obecnie liczy się umiejętność nawiązania relacji pomiędzy rekruterem a kandydatem za pośrednictwem komunikatorów video czy podczas rozmowy telefonicznej – mówi Ewa Tul.

Zmianie nie uległa jedna rzecz - ogłoszenie o pracę czy opis stanowiska wciąż jest najważniejszym elementem procesu rekrutacyjnego, ponieważ jest to pierwszy punkt styku kandydata z marką.

Uczestnicy badania przeprowadzonego przez HRK wskazali podstawowe elementy, na które w pierwszej kolejności zwracają uwagę, przeglądając oferty pracy. W czołówce znalazły się zakres obowiązków (82 proc.), oczekiwania względem kandydata (69 proc.) oraz nazwa stanowiska (38 proc.).

Nie bez znaczenia jest dla kandydatów również renoma firmy, oferowana forma współpracy, a także benefity i opis ścieżki kariery. Poza podstawowymi elementami ogłoszenia 6 proc. kandydatów zwraca uwagę na to, czy w danym ogłoszeniu pojawia się informacja o czasie trwania rekrutacji.

Wśród elementów, które należałoby poprawić w ogłoszeniach o pracę, respondenci wskazują:

- opis stanowiska, który uznawany jest za zbyt lakoniczny i mało dokładny,

- opis zakresu obowiązków, uznawany obecnie za mało realny oraz niedokładny,

- umieszczenie informacji o czasie trwania procesu rekrutacyjnego i jego etapach,

- umieszczenie informacji o umiejscowieniu stanowiska w strukturze firmy,

- przedstawienie ścieżki kariery/możliwości rozwoju w organizacji.

Dodatkowo wśród wielu kandydatów pojawiły się propozycje wprowadzenia hierarchizacji oczekiwań względem nich - wypunktowanie umiejętności koniecznych, opcjonalnych oraz mile widzianych. Także wiele osób apelowało o to, by wprowadzić zindywidualizowane opisy stanowisk, by nie stosować ogólnie przyjętych formułek. Przykładowo handlowców interesuje konkretna informacja dotycząca klientów docelowych np. zakłady produkcyjne, firmy budowlane, z kolei reprezentantów świata IT - informacja o technologiach, przy których przyjdzie im pracować.

Ogłoszenie o pracę czy opis stanowiska wciąż jest najważniejszym elementem procesu rekrutacyjnego (Fot. Shutterstock)

Niestety nadal w wielu ogłoszeniach pojawiają się banalne sformułowania, np. "możliwości rozwojowe", "atrakcyjne wynagrodzenie", "praca w miłej/przyjaznej atmosferze", "ciekawe benefity". W ten sposób firma nie tylko nie przeciągnie uwagi kandydatów, ale może ich również zniechęcić do aplikowania na dane stanowisko. Jeśli oferta rozpoczyna się od słów: „poszukujemy zdolnej osoby do młodego, prężnie rozwijającego się zespołu”, to jest spora szansa, że po ich przeczytaniu potencjalny pracownik odrzuci z góry możliwość pracy w danej firmie. Dlaczego? Tego typu sformułowania znajdują się w wielu ogłoszeniach w różnych branżach.

– Te standardowe hasła to zwykle wypełniacze, które pokazują, że firma nie odrobiła pracy domowej – nie zastanowiła się nad tym, co konkretnie znaczą w niej: rozwój, atmosfera czy międzynarodowość. Dobra strategia nie tylko wypełnia tego rodzaju pojęcia indywidualnymi przykładami, ale też tłumaczy je w różny sposób w poszczególnych segmentach grupy docelowej. Tego nie da się zrobić bez rozmów z pracownikami, bez poświęcenia czasu na refleksję, czy rozwój oznacza w konkretnej firmie ciekawe, innowacyjne projekty, czy może wysoki budżet szkoleniowy – komentuje Anna Mikulska, partner w MJCC.

– Oczywiście, te konkrety muszą być także atrakcyjne i ważne z punktu widzenia odbiorcy, nie mogą być po prostu zbędnymi gadżetami. Tak stało się z owocowymi czwartkami, tak często obecnie wyśmiewanymi w mediach społecznościowych. Na pewnym etapie był to ciekawy wyróżnik, ale kiedy firmy masowo wstawiają ten punkt do ogłoszeń obok ogólnikowych frazesów, stało się to śmieszne i nie wnosi nic do zrozumienia, w jakiej kulturze organizacyjnej będziemy pracować i na jaką ofertę możemy liczyć – dodaje Mikulska.

Akcja aplikacja

Po znalezieniu odpowiedniej oferty i zapoznaniu się z treścią ogłoszenia zapada decyzja o aplikacji na dane stanowisko. Co skłania kandydatów do wysłania CV w odpowiedzi na ogłoszenie? Przede wszystkim są to jasno sprecyzowane obowiązki (66 proc.) oraz oczekiwania względem kandydata (64 proc.). Równie zachęcająca dla 52 proc. kandydatów jest informacja o wysokości wynagrodzenia oferowanego na danym stanowisku.

Tymczasem jawność wysokości wynagrodzeń to w Polsce nadal temat tabu. Z badania Hays Poland „(Nie)jawne oferowane wynagrodzenie. Przyszłość rynku pracy” wynika, że zaledwie 18 proc. firm w Polsce zamieszcza informację o zakresie oferowanego wynagrodzenia przynajmniej w części publikowanych ogłoszeń rekrutacyjnych.

Zdecydowanie mniejsze znaczenia na etapie składania aplikacji mają renoma marki, forma zatrudnienia, nazwa stanowiska, ścieżka kariery i oferowane przez pracodawcę benefity. Wśród innych czynników decydujących o aplikowaniu na dane stanowisko znalazły się: opinia o pracodawcy, niekorporacyjna struktura oraz lokalizacja biura, z naciskiem na miejsce dobrze skomunikowane.

Otwartość na zmianę mimo pandemii

Skończyły się czasy lojalności względem jednego pracodawcy i pracy w jednej firmie przez połowę swojego życia. Zdecydowana większość (48 proc.) badanych potwierdziła, że obecnie szuka pracy, a jedynie 16 proc. nie jest zainteresowana zmianą pracodawcy. Co istotne, aż 36 proc. badanych nie szuka pracy, ale jest otwarte na propozycje zawodowe ze strony rekruterów.

Warto jednak zauważyć, że w grupie osób otwartych na zmianę pracy są w zdecydowanej większości pracownicy zajmujący wysokie stanowiska i specjaliści posiadający solidne doświadczenie oraz kwalifikacje. Mniej chętni do zmian zawodowych są pracownicy z niższych stanowisk czy też przedstawiciele tzw. backoffice.

Polem do działania dla firm jest jak najlepiej wykorzystać to zjawisko – m.in. poprzez inwestycję w pakiety benefitów, pożądanie za trendami (work-life balance, home office czy elastyczny czas pracy), oferowanie konkurencyjnego wynagrodzenia czy wdrożenie działań employer brandingowych. Obranie odpowiedniej strategii działań pozwoli być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.

Plany pracodawców

Kandydaci są otwarci na zmianę pracy, czy jednak firmy planują rekrutacje? Z raportu ManpowerGroup wynika, że w miesiącach kwiecień-czerwiec redukcję etatów planuje tylko 3 proc. przedsiębiorców. Przeważająca większość (83 proc.) nie przewiduje zmian personalnych, natomiast 10 proc. chce pozyskiwać nowych pracowników. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza zatrudnienia netto w Polsce w drugim kwartale 2021 roku wyniesie +6 proc.

Tendencja wzrostowa sugeruje, że – po niekorzystnym dla wielu biznesów roku 2020 – pracodawcy znów zaczynają spoglądać w przyszłość z umiarkowanym optymizmem i planują powiększanie swoich zespołów. To dobra wiadomość dla osób poszukujących pracy, ponieważ mogą one spodziewać się zwiększenia liczby ofert na rynku. Wzrost nie będzie jednak równomierny w całym kraju.

- Widzimy pozytywny trend na rynku w postaci wzrostu prognoz zatrudnienia polskich pracodawców, zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym. Pozytywna zmiana, jaką obserwujemy w wynikach naszego badania to również rosnąca przewaga firm, które chcą zwiększać zatrudnienie, nad tymi, które planują redukcje etatów. Mamy też relatywnie niski odsetek przedsiębiorstw, które nie znają swoich planów personalnych na najbliższe trzy miesiące, co może potwierdzać, że wiele polskich organizacji nauczyło się funkcjonować w pandemii a skala niepewności i dynamiki zmian na rynku jest mniejsza niż wiosną i latem ubiegłego roku – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Podobne zmiany obrazują też badania ankietowe, które Grupa PTWP wspólnie z firmą BCMM przeprowadziła na przełomie marca i kwietnia 2020 r., powtórzyliśmy je w maju 2020 r., a ostatnio - w lutym 2021 r. Dzięki zebranym danym można prześledzić, jak zmieniały się opinie biznesu na temat aktualnej sytuacji.

W pierwszym kwartale 2021 roku blisko 16 proc. badanych przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia. Odsetek ten jest znacznie niższy niż w pierwszej fali badań - wówczas zwolnienia planowało 36,5 proc. respondentów.

- Przedsiębiorcy osadzili się w nowej rzeczywistości. Część z nich znalazła nowe możliwości biznesowe. Firmy odzieżowe szyją maseczki, produkujące alkohol spożywczy - środki dezynfekcji. Część ma nowe rynki zbytu. Eksport idzie dobrze. Pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na usługi internetowe i sprzęt komputerowy. To właśnie działające w tej dziedzinie przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia - komentuje Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.