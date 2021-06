Poprawa na rynku pracy. Bezrobocie spada, a liczba ofert pracy rośnie

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu tego zmalał w porównaniu do maja o około 0,6 punktu - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Autor: jk

• 29 cze 2021 10:11





Liczba osób, które znalazły pracę wzrosła w ujęciu miesięcznym o blisko 5 tysięcy (Fot. Shutterstock)

Liczba osób, które znalazły pracę wzrosła w ujęciu miesięcznym o blisko 5 tys. osób (o prawie 9 proc.).

Zmalała liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne - napływ zmniejszył się o nieco ponad 3,5 tys. osób (o około 3 proc.).

Ponadto zrównał się odsetek przedsiębiorstw planujących nowe przyjęcia do pracy z tymi zapowiadającymi redukcję zatrudnienia (od wielu miesięcy przeważały prognozy dotyczące redukcji liczby pracowników).

Jak informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu tego roku zmalał w porównaniu do maja o około 0,6 punktu. Tym samym skompensował wzrosty sprzed dwóch miesięcy i obecnie zapowiada stabilizację stopy bezrobocia na poziomie zbliżonym do obecnego.

Eksperci BIEC zauważają, że wśród uczestników rynku w dalszym ciągu dominuje niepewność, co ma swe konsekwencje dla planów zatrudnieniowych. Tym bardziej, że jak wskazują badania, proces chomikowania pracowników nasilił się w ostatnim czasie. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie zwalniały lub w miarę możliwości odsuwały w czasie moment redukcji liczby pracowników, licząc na rychłe i trwałe ożywienie. Działania takie wynikają z uwarunkowań legislacyjnych i z ograniczeń wielkości i struktury podaży na rynku pracy. Czynniki te wpływają na ostrożne podejmowanie decyzji co do kreacji nowych miejsc pracy.

Źródło: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych

Bezrobocie w dół

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,2 punktu procentowego. Tym niemniej, po wyeliminowaniu wahań sezonowych nie uległa zmianie w ujęciu miesięcznym i w maju wyniosła 6,1 proc.

- Aktualnie aż sześć z siedmiu składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku spadku jego wartości. Jedynie liczba ofert pracy oddziałuje w kierunku wzrostu wartości wskaźnika, tym samym zapowiadając wzrost stopy bezrobocia, przy czym skala wpływu jest istotnie mniejsza niż przed miesiącem - czytamy w analizie BIEC. Zmalała agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych, oraz kolejny miesiąc z rzędu zmalała liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Poprawa na rynku pracy Podstawowe strumienie na rynku pracy - liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędu pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia oraz liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy. Według BIEC liczba osób, które znalazły pracę wzrosła w ujęciu miesięcznym o blisko 5 tys. osób (o niespełna 9 proc.). Zmalała liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne - napływ zmniejszył się o nieco ponad 3,5 tys. osób (o około 3 proc.). Ponadto, zrównał się odsetek przedsiębiorstw planujących nowe przyjęcia do pracy z tymi zapowiadającymi redukcję zatrudnienia (od wielu miesięcy przeważały prognozy dotyczące redukcji liczby pracowników). Tym niemniej, szanse zatrudnieniowe dla osób pozostających bez pracy są nadal umiarkowane, choć wykazują pewną poprawę. Liczba ofert pracy skierowanych do urzędów pracy wzrosła w ujęciu miesięcznym o nieco ponad 11 tys. (o 13 proc.), jest jednak na niższym poziomie niż dwa lata temu. Z kolei Barometr Ofert Pracy wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w samym maju, po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, mocno wystrzelił w górę.

