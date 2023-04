Popeyes rekrutuje w kolejnym mieście. Gdzie powstaną lokale?

Wrocław, potem Szczecin a teraz Warszawa. Popeyes ruszył z rekrutacją pracowników do kolejnej lokalizacji. Teraz poszukuje kierownika i zastępcę kierownika restauracji w stolicy.

Popeyes przygotowuje się do otwarcia pierwszych restauracji w Polsce. Historia sieci rozpoczęła się 49 lat temu w Nowym Orleanie w Luizjanie. Po Wrocławiu i Szczecinie przyszedł czas na kolejną lokalizację. Teraz firma szuka pracowników do pracy w Warszawie. Co oferuje?

Popeyes szuka kierownika restauracji w Warszawie na pełny etat. Oferuje 6 500 zł - 8 500 zł zł / mies. brutto.

Jak czytamy w ogłoszeniu Popeyes szuka osób, którzy chcą mieć udział w uczynieniu Popeyes najbardziej lubianą marką serwującą kurczaka w Polsce.