Popeyes otwiera koleją restaurację. Rekrutuje w trzech miastach w Polsce

Amerykańska sieć restauracji Popeyes otwiera trzecią placówkę w Polsce. Tym razem chętni do pracy potrzebni będą w Warszawie. Restauracja będzie działać w warszawskich Złotych Tarasach.

Historia Popeyesa rozpoczęła się 49 lat temu w Nowym Orleanie w Luizjanie. Dziś firma ma prawie 4200 restauracji w USA i ponad 30 krajach na różnych kontynentach. Niebawem trzy z nich będą działały w Polsce. Sieć ma już swoje placówki we Wrocławiu i Szczecinie, a 21 września otworzy kolejną, w Warszawie.

Sieć cały czas prowadzi rekrutacje zarówno do nowo otwartej placówki w Warszawie, jak i lokali we Wrocławiu i Szczecinie.

Firma nie wymaga doświadczenia od pracowników restauracji. Oferuję pracę na pełny etat w ramach umowy zlecenie lub umowę o pracę. Stawka to 24-26 zł brutto plus ekwiwalent za pranie w wysokości 2 zł do każdej przepracowanej godziny, dodatek za godziny nocne (od 21:00), możliwość skorzystania z karnetu sportowego czy mozliwość wykupienia opcji prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.

