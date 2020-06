Ponad połowa polskich firm nie planuje odbudować zatrudnienia

Badania ManpowerGroup dotyczą wśród 26 krajów EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). W Polsce tylko co czwarty pracodawca zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy odbudować liczbę pracowników.

Jednocześnie aż 55 proc. przyznaje, że nigdy nie uda im się w pełni odbudować zatrudnienia. Na tle firm z 26 rynków regionu EMEA to najsłabszy wynik!

Jak wynika z badania ManpowerGroup, zaledwie 3 proc. polskich pracodawców szacuje, że powrót do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii zajmie dłużej niż rok. 17 proc. przyznaje, że nadal nie wie, kiedy uda im się to osiągnąć, 25 proc. zakłada, że liczba pracowników powróci do poziomu sprzed pandemii w ciągu roku. Najwięcej, bo aż 55 proc. sądzi, że już nigdy nie uda się im odbudować zespołu.

– Fakt, że 55 proc. firm nie planuje powrotu do stanu zatrudnienia sprzed Covidu, może wynikać z wielu przyczyn. Przedsiębiorstwa nie wiedzą, czy w przyszłości uda im się osiągnąć podobny poziom produkcji lub skalę prowadzonego biznesu. Może być to również związane z poszukiwaniem innych rozwiązań, jak wprowadzenie automatyzacji czy dywersyfikacji portfela usług, z których korzystają – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor Manpower.

Jak dodaje, firmy szukają również sposobów, które pozwolą im na oszczędności bez konieczności redukowania zespołów. Wiedzą, że kiedy zapotrzebowanie na ich produkty lub usługi wróci do wcześniejszego poziomu, będą musiały szybko odpowiedzieć na potrzeby klientów - tak samo elastycznie, jak reagowały na pierwsze wyzwania w momencie wystąpienia pandemii w Polsce ( także na poziomie zarządzania zespołami i procesami).

– Pewien odsetek organizacji, które nie przewidują powrotu do wcześniejszego stanu zatrudnienia może planować przeniesienie części "zasobów kadrowych" lub procesów do zewnętrznych dostawców, aby w większym stopniu korzystać z elastycznych form zatrudnienia, które - szczególnie w świetle ostatnich miesięcy - zyskały. Podobnie zmienia się podejście pracodawców do strategii zarządzania talentami, w tym reskillingu i upskillingu pracowników; idzie o to, by budować wewnątrz organizacji zespoły o potrzebnych w danym momencie kompetencjach – uzupełnia ekspert Manpower.

Polska na tle świata

O plany powrotu do stanu zatrudnienia sprzed pandemii Manpower zapytało pracodawców z 26 rynków regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Najbardziej optymistyczni są przedsiębiorcy z Izraela, gdzie aż 86 proc. szacuje, że w ciągu roku uda im się powrócić do liczby pracowników sprzed rozwoju koronawirusa. Pozytywne plany mają także pracodawcy w Belgii (72 proc.), Grecji (79 proc.), Rumunii (63 proc.), Finlandii (64 proc.) i Chorwacji (64 proc.). Najwięcej firm, które szacują, że już nigdy nie odbudują swoich zespołów jest w Polsce (55 proc.), Turcji (37 proc.) oraz na Węgrzech (30 proc.). Z kolei maksymalna niepewność panuje wśród przedstawicieli Norwegii (58 proc.), Hiszpanii (52 proc.), Słowacji (29 proc.), Holandii (27 proc.), Niemiec (25 proc.) oraz Szwecji (25 proc.). fot. shutterstock – Gdy na jednych rynkach sytuacja się polepsza, na innych rozwój koronawirusa przyspiesza. To sprawia, że trudno uznać obecną sytuację za opanowaną. Odnosząc się do kondycji polskiego rynku, należy wspomnieć o dodatkowym czynniku, czyli fakcie, że nasza gospodarka w dużej mierze uzależniona jest od rynków zewnętrznych. Znaczna liczba inwestycji w Polsce powstała, by produkować nie na lokalny rynek, a na rynki zewnętrzne. Flagowym przykładem jest branża motoryzacyjna i wyzwania związane ze spadkiem popytu na auta, z jakimi obecnie mierzy się ten sektor. Nie chodzi jedynie o producentów samochodów dostępnych w naszym kraju, ale też poddostawców, producentów komponentów dla branży motoryzacyjnej. Jeśli przedstawiciele tego sektora mają trudności w realizacji swojego biznesu, to automatycznie wszyscy poddostawcy również – tłumaczy Tomasz Walenczak. Trudno o pracę Mimo, że firmy szukają rozwiązań, by zapanować nad epidemią i jak najbardziej zmniejszyć jej konsekwencje, to ona i tak przysporzy wielu ofiar. W efekcie w najbliższym roku rynek pracy będzie cechował się dużą dynamiką. Dla osób planujących zmianę zawodową będzie to trudny moment, ponieważ ofert pracy jest mniej. Z tego samego powodu ów okres będzie jeszcze trudniejszy dla tych, którzy zostali zwolnieni i muszą szukać nowej pracy. A tych od marca cały czas przybywa. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dowiemy się, że w maju 2020 w rejestrach urzędów pracy zarejestrowanych było 1011,7 tys. bezrobotnych, czyli więcej niż w kwietniu 2020 o 45,9 tys. (4,8 proc.) oraz więcej o 105 tys. (11,7 proc.) niż w maju 2019 roku. – Wzrosły oczekiwania pracodawców, którzy mają świadomość, że z powodu obecnej sytuacji jest więcej dostępnych kandydatów, dlatego mogą sobie pozwolić na pogłębioną selekcję oraz dłuższy czas poszukiwania idealnego pracownika. Z drugiej strony pracownicy zachowują się w sposób bardziej wyważony i są mniej otwarci na zmianę zawodową, co jednak powoli ulega zmianie. Im bardziej Polacy stają się otwarci i częściej przemieszczają się (także w ramach wypoczynku), tym częściej myślą o zmianie kariery. Ale nadal to nie jest jeszcze ta otwartość, którą obserwowaliśmy pół roku temu – komentuje Tomasz Walenczak. W jego opinii najbliższy rok będzie czasem umacniania się takich dziedzin, jak marketing internetowy, e-commerce, usługi kurierskie i wsparcie dla tych obszarów. Kandydaci o kompetencjach technicznych, inżynieryjnych, związanych z automatyzacją procesów mogą liczyć na atrakcyjne możliwości znalezienia nowej pracy. – Wiele firm będzie poszukiwać takich specjalistów, ponieważ organizacje próbują pójść w kierunku zautomatyzowania prac, by - w przypadku kolejnego kryzysu wywołanego pandemią - być bardziej niezależnym – wymienia perspektywiczne branże ekspert.

