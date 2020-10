Ponad 800 nowych miejsc pracy w KSSE. I to w czasie pandemii

Co najmniej 800 nowych miejsc pracy w województwie śląskim powstanie dzięki nowym inwestycjom, jakie powstały w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

– Pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, nieprzerwanie wydajemy decyzje

o wsparciu nowych inwestycji. To oznacza siłę i stabilną pozycję rynkową naszych inwestorów, a także pokazuje, że przepisy Polskiej Strefy Inwestycji spełniają swoje zadanie – podkreśla dr Janusz Michałek, prezes KSSE. – W III kwartale tego roku przybyło nam aż 14 nowych projektów wartych ponad 300 mln zł, które pozwolą przedsiębiorcom w strefie utworzyć blisko 220 nowych miejsc pracy – dodaje.

Wiceszefowa KSSE prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek podkreśla, że inwestorzy strefy nie tylko podejmują się kolejnych przedsięwzięć, ale też realizują swoje dotychczasowe zobowiązania, budują nowe zakłady i już dziś rekrutują nowych pracowników.

– Przykładem może być firma Sigro, jeden z pierwszych producentów drewna klejonego w Europie, która właśnie poszukuje nowych ludzi na stanowiska: pracownik produkcji, operator maszyn, mechanik czy automatyk linii produkcyjnej. Nasz inwestor już 10 października organizuje Dzień Otwarty dla zainteresowanych zatrudnieniem – informuje wiceprezes Piontek. – Podobnie, SK Innovation, która buduje w Tucznawie fabrykę separatorów baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych i docelowo zatrudni minimum 500 osób rozpoczęła pierwszą fazę rekrutacji na stanowiska produkcyjne. Inwestor już teraz poszukuje też specjalistów oraz inżynierów, którzy będą wspierać wewnętrzne działy firmy – dodaje.

Prezes Michałek podaje, że już teraz mikro, małe i średnie firmy stanowią aż 74,4 proc. wszystkich tegorocznych projektów. Dołączają kolejni. Wśród nowych MŚP w KSSE w III kwartale są m.in. polskie firmy: Anro i Atepaa. Ta pierwsza w ciągu 3 najbliższych lat zainwestuje w Zawierciu ponad 20 mln zł, wybuduje halę produkcyjną z zapleczem magazynowym oraz socjalno-biurowym, gdzie stworzy 5 nowych miejsc pracy, a utrzyma ponad 80. Z kolei Atepaa zainwestuje 8 mln zł w Bielsku-Białej. Podstawowym rodzajem działalności tej spółki jest produkcja kontraktowa mebli.

– 9 miesięcy 2020 r. to rekordowy w historii KSSE udział polskich firm w realizacji nowych inwestycji –ocenia Barbara Piontek. – Polscy inwestorzy zrealizują aż 82 proc. wszystkich projektów pozyskanych przez KSSE w tym roku, inwestując 900 mln zł i tworząc ponad 500 nowych miejsc pracy – dodaje. W KSSE inwestycje zrealizują też przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim (5,1 proc.), amerykańskim (2,56 proc.), włoskim (2,56 proc.), chińskim (2,56 proc.), angielskim (2,56 proc.) i holenderskim (2,56 proc.).

Strefa podaje również, że w ostatnich 9 miesiącach 2020 roku aktywne były firmy z branży budowlanej (15,4 proc.), metalowej (12,8 proc.), motoryzacyjnej (10,2 proc.) i maszynowej (10,2 proc.). Inwestycje na terenie KSSE zrealizują też przedsiębiorcy z sektora spożywczego (7,7 proc.), branży papierniczej (7,7 proc.), tworzyw sztucznych (7,7 proc.), IT (5,1 proc.), meblarskiej (5,1 proc.), a także transportowej (2,5 proc.), chemicznej (2,5 proc.), BPO (2,5 proc.), elektrycznej (2,5 proc.), poligraficznej (2,5 proc.) oraz medycznej (2,5 proc.).

Jak podaje GUS, największe spadki w liczbie tworzenia nowych miejsc pracy pod koniec sierpnia 2020 miały miejsce w firmach zatrudniających poniżej 10 osób, wyniosły aż 49 proc. Z kolei w firmach zatrudniających od 10 do 49 osób spadek wyniósł 41,3 proc.. Zaś w firmach posiadających więcej niż 49 pracowników było to mniej o 37,9 proc..

- W strukturze nowo utworzonych miejsc pracy według sekcji obniżył się m.in. udział zakwaterowania i gastronomii (o 4,7 pkt. proc. do 5,8 proc.) oraz budownictwa (o 2,6 pkt. proc. do 12,9 proc.). Wzrósł natomiast udział stanowisk utworzonych m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,4 pkt. proc. do 19,6 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 1,6 pkt. proc. do 19,2 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,4 pkt. proc. do 7,7 proc.) oraz informacji i komunikacji (o 1,2 pkt. proc. do 6,2 proc.) - wyliczają analitycy GUS.

Spośród nowo utworzonych miejsc pracy wolnych było jeszcze 17,0 tys. miejsc – najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (23,9 proc.), budownictwie (17 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (13,3 proc.) oraz informacji i komunikacji (9,8 proc.).

Z kolei do urzędów pracy zgłoszono 96,4 tys. ofert zatrudnienia (o 9 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 11,4 proc. mniej niż przed rokiem). W skali roku zmniejszyła się liczba ofert zarówno z sektora prywatnego (o 12,5 proc. wobec spadku o 12,6 proc. w lipcu 2020), jak i publicznego (o 1,4 proc. wobec spadku o 0,8 proc.).