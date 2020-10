Ponad 80 tys. osób utraciło swoją pracę z powodu pandemii w Polsce

W drugim kwartale wśród osób bezrobotnych poprzednio pracujących 83 tys. osób utraciło swoją pracę na skutek sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 - podał GUS. Wśród nich 35 tys. osób jako bezpośredni powód podało likwidację zakładu lub stanowiska pracy, 18 tys. zwolnienia z innych przyczyn, 18 tys. zakończenie pracy na czas określony, pracy dorywczej bądź sezonowej, a kolejne 12 tys. wskazało na inne powody związane z pandemią COVID-19.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w drugim kwartale 2020 r. 55,5 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten zmniejszył się zarówno w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r., jak i w odniesieniu do drugiego kwartału 2019 r. (odpowiednio 0,5 punktu procentowego oraz 0,7 punktu procentowego).

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w drugim kwartale 2020 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 16 mln 801 tys. osób, z czego 16 mln 274 tys. to pracujący. To mniej względem poprzedniego kwartału (o 151 tys., czyli o 0,9 proc.), jak i sytuacji obserwowanej rok wcześniej (o 210 tys., czyli 1,3 proc.).

W porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku, w drugim kwartale z rynku pracy zniknęło o 99 tys. kobiet (mniej o 1,4 proc.) oraz 52 tys. mężczyzn (mniej o 0,6 proc.).

Różnice jeszcze bardziej widoczne były w zestawieniu z drugim kwartałem 2019 roku. Wśród kobiet spadek kształtował się na poziomie 176 tys. (mniej o 2,4 proc.), a wśród mężczyzn - 33 tys. (mniej o 0,4 proc.).

Zmiany w liczbie pracujących wpłynęły na obniżenie wskaźnika zatrudnienia - spadł on do 53,8 proc.

GUS podkreśla, że podstawowe wskaźniki nie oddają w pełni skali zmian zachodzących w wyniku pandemii COVID-19. Dopiero bardziej szczegółowe przekroje pokazują pełniejszy obraz sytuacji.

Jedną z kategorii wchodzących w skład zbiorowości pracujących są osoby, które posiadają pracę, ale w badanym tygodniu z różnych przyczyn jej nie wykonywały. 1 mln 962 tys. osób w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, miały pracę, ale jej nie świadczyły. Powód? 684 tys. pracowników nie wykonywało obowiązków służbowych z powodu przerwy w działalności zakładu (z czego dla 675 tys. przerwa ta związana była bezpośrednio z pandemią COVID-19). To trzy razy więcej niż w poprzednim kwartale. Z kolei w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku wzrost ten był znacząco wyższy - w drugim kwartale 2019 roku liczebność tej grupy pracowników wynosiła 7 tys.

Inną cechą charakterystyczną dla zbiorowości pracujących w drugim kwartale 2020 roku był zdecydowany wzrost liczby osób, które w badanym tygodniu pracowały krócej niż zwykle z przyczyn związanych z zakładem pracy.

- W omawianym okresie populacja ta liczyła 513 tys. osób i w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła 3-krotnie, natomiast jeszcze wyraźniej zwiększyła się w odniesieniu do drugiego kwartału 2019 roku. W ramach opisywanej zbiorowości w drugim kwartale 2020 r. aż 504 tys. osób wskazało, że sytuacja ta miała bezpośredni związek z pandemią COVID-19 - czytamy w raporcie GUS.

GUS podaje, że 2 mln 124 tys. (13,1 proc. wszystkich pracujących) osób wykonywało pracę zdalnie - to wzrost o 1 mln 77 tys. osób w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r. Warto podkreślić, że 1 mln 539 tys. osób z tej grupy pracowało z domu z powodu pandemii.

Bezrobotni na rynku pracy

Spośród grupy osób aktywnych zawodowo 527 tys. to bezrobotni. Liczba ta w stosunku do poprzedniego kwartału pozostała na zbliżonym poziomie, natomiast nieznacznie zmniejszyła się w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku (o 21 tys., czyli o 3,8 proc.).

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to w drugim kwartale 2020 roku wyniosła ona 3,1 proc. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w poprzednim kwartale.

Źródło: GUS

GUS zauważa, że w kontekście oceny wpływu pandemii COVID-19 istotna jest m.in. analiza przyczyn bezrobocia, okres aktywnego poszukiwania pracy, ale także sam fakt spełnienia warunków sprawiających, że osoba może być zaliczona do grona bezrobotnych, a nie biernych zawodowo (aktywne poszukiwanie pracy, gotowość do podjęcia pracy) w warunkach, gdy w gospodarce wprowadzono ograniczenia związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz powstała konieczność przejęcia przez rodziców opieki nad dziećmi w związku z czasowym ograniczeniem opieki instytucjonalnej, zamknięciem szkół i wprowadzonym nauczaniem zdalnym

Jak podaje GUS, w drugim kwartale wśród osób bezrobotnych poprzednio pracujących 83 tys. osób utraciło swoją pracę na skutek sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 - wśród nich 35 tys. osób jako bezpośredni powód podało likwidację zakładu lub stanowiska pracy, 18 tys. zwolnienia z innych przyczyn, 18 tys. zakończenie pracy na czas określony, pracy dorywczej bądź sezonowej, a kolejne 12 tys. wskazało na inne powody związane z pandemią COVID-19.

- Liczba osób bezrobotnych, które deklarowały utratę pracy w wyniku pandemii COVID-19 pokazuje, że pomimo pewnej stabilizacji ogólnej liczebności bezrobotnych, w II kwartale 2020 r., w ramach tej zbiorowości następowały dynamiczne zmiany. Przybyli nowi bezrobotni, a biorąc pod uwagę, że w stosunku do poprzedniego kwartału ogólna ich liczba się nie zmieniła to oznacza, że część z nich przeszła do zbiorowości pracujących, albo - co jest bardziej prawdopodobne - do populacji biernych zawodowo - wyjaśnia GUS.

Osoby bierne zawodowo

Jeśli chodzi o osoby bierne zawodowo, to ta grupa liczyła 13 mln 471 tys. Tyle osób nie ma pracy i nie szuka jej. To wzrost zarówno względem pierwszego kwartału 2020 roku (o 137 tys., czyli o 1 proc.), jak i drugiego kwartału 2019 roku (o 217 tys., czyli o 1,6 proc.).

Grupę tę w dużym stopniu zasiliły kobiety - w drugim kwartale przybyło 110 tys. pań, które znajdują się poza rynkiem pracy (to o 1,3 proc. więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem). Wśród mężczyzn wzrost ten był dużo mniejszy - o 27 tys., czyli o 0,5 proc.

Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowili emeryci (55,9 proc.),a drugą w kolejności grupą byli uczniowie i studenci (16,3 proc.). Natomiast w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności były: obowiązki rodzinne (34,1 proc.), nauka i podnoszenie kwalifikacji (25 proc.) oraz choroba, niepełnosprawność (23,4 proc.).

Źródło: GUS

Na przyczyny nieposzukiwania pracy związane bezpośrednio z pandemią COVID-19 wskazało 247 tys. osób. Spośród nich najwięcej, bo 149 tys. (60,3 proc.), wskazało na inne powody (w tym osobiste lub rodzinne), z kolei 44 tys. jako powód związany z koronawirusem podało opiekę nad dzieckiem lub inną osobą wymagającą opieki.

25 tys. osób było przekonanych, że w związku z sytuacją związaną z pandemią nie znajdą odpowiedniej pracy. Taka sama liczba osób (25 tys.) uznała, że z tego powodu wyczerpała możliwości znalezienia pracy. Jak podkreśla GUS, te dwie ostatnie kategorie to grupa osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy.