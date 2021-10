Pomożesz Bayerowi w rekrutacji, zarobisz 10 000 zł

400 specjalistów IT planuje zatrudnić Bayer do 2022 roku w warszawskim Digital Hubie. Przy ich pozyskiwaniu firma stawia na rekomendacje i uruchamia otwarty konkurs networkingowy, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni - nie tylko pracownicy firmy.

21 paź 2021





Warszawskie biuro spółki Bayer (fot. mat. pras.)

Inicjatywa wystartowała w październiku i potrwa aż do końca 2022 roku. Za zakończoną sukcesem rekrutację na stanowisko specjalisty osoba rekomendująca otrzyma 2 500 zł wypłacane po pierwszych trzech miesiącach pracy osoby poleconej. Na 4 500 zł liczyć mogą ci, którzy skutecznie zarekomendują osoby na wyższe stanowisko. W przypadku trzech poleceń, które zakończą się sukcesem, rekomendujący uzyska 10 000 złotych.

- To konkurs dla tych, którzy zawsze marzyli o zostaniu „head hunterami” bez rezygnowania z obecnej pracy. To nie tylko szansa na polecenie znajomemu stanowiska w świetnej firmie, która dla wielu jest pracodawcą marzeń, ale i otrzymania wynagrodzenia – wyjaśnia HR business partner Digital Hubu Łukasz Olejniczak.

Wykorzystując formę rekomendacji, firma planuje zatrudnić 80 osób do końca roku.

Digital Hub uruchomiony został w lipcu 2021 roku. Centrum koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań cyfrowych do zastosowań globalnych, w pierwszym etapie - dla rolnictwa.

- Zapraszamy specjalistów IT z doświadczeniem programistycznym, zajmujących się analizą danych, sztuczną inteligencją oraz uczeniem maszynowym – wyjaśnia dyrektor hubu Bogusław Tobiasz. - Bayer działa w kluczowych obszarach życia każdego człowieka – zdrowia oraz żywności, dlatego nasza praca rzeczywiście przynosi zmianę dla świata: w myśl wizji „Health for All, Hunger for None”. Stwarzamy szanse pracy przy projektach globalnych – z zespołami IT w Niemczech, USA i innych krajach. Oferujemy możliwości rozwoju w różnych obszarach: rozwiązań dla rolnictwa, zdrowia, wsparcia biznesu. Cenimy różnorodność i jesteśmy elastyczni - pracownicy mogą przez większość czasu pracować z dowolnego miejsca w Polsce – dodaje.

To kolejna forma, jaką Bayer wykorzystuje przy procesach rekrutacji. Obok konkursu są to m.in. otwarte spotkania typu Meetups – szansa na poznanie praktyków i specjalistów zaawansowanych technologii cyfrowych. Firma organizuje ponadto wirtualne Hackathony – ich uczestnicy rozwiązują realne wyzwania biznesowe.

Lista dostępnych stanowisk z możliwością przesłania rekomendacji, a także regulamin dostępne są na stronie https://career.bayer.com.pl/pl/

