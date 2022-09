Pomagają ukraińskim lekarzom znaleźć pracę. "Zapraszamy do kontaktu "

km

Punkt Pomocy Zawodowej dla obywateli Ukrainy powstał w Centrum Medycznym Dobrzyńska we Wrocławiu. Lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni mogą zgłosić się po wsparcie związane z podjęciem pracy. Z Punktu Pomocy Zawodowej skorzystało już 30 obywateli Ukrainy (fot. Pixabay)

Przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej CM Dobrzyńska we Wrocławiu utworzony został Punkt Pomocy Zawodowej dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych z Ukrainy. Z jego pomocy skorzystać mogą obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po dniu 24.02.2022r.

Pomoc w dokumentacji i kursy języka polskiego

W Punkcie Pomocy Zawodowej obywatele Ukrainy mogą uzyskać wsparcie i pomoc w przygotowaniu dokumentów do Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania zgody na wykonywanie zawodu medycznego, a w konsekwencji otrzymanie prawa wykonywania zawodu. Ponadto udzielane są informacje o wolnych miejscach pracy na terenie Dolnego Śląska w podmiotach leczniczych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, udzielana jest także pomoc w zapisywaniu chętnych obywateli Ukrainy, przedstawicieli zawodów medycznych, na kurs języka polskiego.

- Chcemy wspierać lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy, dając im możliwość kontynuowania kariery zawodowej. Potrzebujemy ich również w naszych dolnośląskich szpitalach – wyjaśnia Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Z Punktu Pomocy Zawodowej skorzystało już 30 obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w podmiotach medycznych. Są to pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale głównie lekarze o różnych specjalizacjach m. in.: anestezjolog, pediatra, endokrynolog, chirurg, urolog, czy stomatolog.

- Zapraszamy do kontaktu obywateli Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę w zawodach medycznych. Pracownicy Centrum Medycznego Dobrzyńska udzielą wsparcia i pomogą w tłumaczeniu i organizacji dokumentacji koniecznej do uzyskania zgody na wykonywanie zawodu medycznego w Polsce - dodaje Waldemar Pliński, dyrektor Centrum Medycznego Dobrzyńska we Wrocławiu.

Punkt Pomocy Zawodowej jest prowadzony w budynku WZSOZ na II piętrze, w oznaczonym pomieszczeniu PIK 2C. Punkt działa od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 10:00 do 12:00

