Polskie Linie Lotnicze LOT rekrutują. Szukają stewardes i stewardów

Bardzo wielu osobom wydaje się, że praca personelu pokładowego to po prostu kelnerowanie w przestworzach. Tymczasem stewardesy muszą przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pasażerom, rozwiązując rozmaite problemy jak na przykład nieodpowiednio zachowujący się podróżni. Dlatego muszą to być osoby opanowane, pogodne i jednocześnie asertywne.

- Kolejnym etapem jest prezentacja naszej oferty. To ważny moment, ponieważ ludzie często nie są świadomi, na czym polega praca stewardesy czy stewarda. Na temat tego zawodu narosło wiele mitów, które są krzywdzące. Chcemy te mity odczarować, przywrócić temu zawodowi godność i prestiż, bo to bardzo ciekawa profesja – mówi Sylwia Siuchta, rekruter w LOT Cabin Crew.

- Patrzymy, czy przez ten cały dzień rekrutacyjny wyglądają nieskazitelnie i prezentują nienaganne maniery. Bo jako personel pokładowy, niezależnie od tego, czy jest to lot dwugodzinny czy dwunastogodzinny, musimy zawsze świetnie wyglądać i prezentować wysoką kulturę osobistą – dodaje Paulina Janisiewicz.

Umiejętność pracy w grupie i kompetencje językowe

Poza kompetencjami społecznymi, które są sprawdzane w trakcie pracy w grupach, a także standardowej rozmowy rekrutacyjnej, ważna jest również znajomość języka angielskiego.

- Posługujemy się europejską skalą, nasi kandydaci muszą mówić na poziomie B2. Jest to bardzo ważne, bo angielski jest językiem oficjalnym w lotnictwie, wszystkie nasze procedury, egzaminy odbywają się w tym języku – mówi Sylwia Siuchta.

Warto również pamiętać, że stewardesa musi mieć odpowiedni wzrost.

- W samolocie są półki; chodzi o to, żebyśmy byli w stanie do nich sięgnąć. Panie zawsze mogą sobie pomóc wysokimi szpilkami, jeśli ich wzrost jest niższy niż 170 cm – podkreśla Paulina Janisiewicz.

Kandydaci na stewardesy i stewardów mają szansę sprawdzić się podczas dni rekrutacyjnych, które odbędą się w dniach: 2, 9, 14, 16, 22, 28 lutego 2023 r. w hotelu Renaissance Warsaw Airport, ul. Żwirki i Wigury 1H.

Ile zarabia stewardesa LOT-u? Przewoźnik nie ujawnia tej informacji. Natomiast z danych, które opublikował serwis InterwievMe.pl wynika, że na stanowisku starszej stewardesy można liczyć na pensję w wysokości 6,5–10 tys. zł, a początkująca stewardesa może dostać 5–8 tys. zł.

Rekrutacja załogi pokładowej Emirates w Polsce

Nie tylko LOT szuka stewardes i stewardów. Także Międzynarodowe linie lotnicze Emirates poszukują kandydatów do zespołu personelu pokładowego. Dni otwarte odbędą się w następujących miastach: Warszawie: 1 i 21 lutego w Hotelu Holiday Inn Warsaw City Centre; Poznaniu: 3 lutego w Hotelu Mercure Poznań Centrum; Krakowie: 23 lutego w Hotelu Sheraton Grand.

Kandydaci, którzy chcą stać się członkami załogi pokładowej, muszą biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie (kolejne języki będą dodatkowym atutem), mieć co najmniej wykształcenie średnie oraz mieć odpowiedni wzrost, pozwalający sięgnąć na wysokość 212 cm.

Według informacji podanych przez Emirates, podstawowe wynagrodzenie na tym stanowisku to 4 430 dirham (AED), co daje blisko 5 500 zł. Do tego dochodzą dodatki za wylatane godziny - 63,75 dirham za godzinę, czyli ok. 79 zł. Łącznie średnia miesięczna pensja to 10 170 dirham (blisko 12 600 zł).

