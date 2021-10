Polskie firmy szukają programistów na Wschodzie

Według badania Just Join IT, portalu pracy dla branży IT, 44 proc. polskich firm wykorzystuje potencjał specjalistów ze Wschodu, ale aż 75 proc. pracodawców chce zatrudnić naszych sąsiadów w najbliższym czasie. To oni mogą wypełnić lukę kadrową.

Autor: jk

• 12 paź 2021 19:00





Polskie firmy najchętniej chcą zatrudniać programistów na stanowisku mid (Fot. Fatos Bytyqi/Unsplash)

REKLAMA

Badanie Just Join IT pokazuje, że polskie firmy najchętniej chcą zatrudniać programistów na stanowisku mid (84 proc.).

Juniorami ze Wschodu jest zainteresowanych tylko 16 proc. potencjalnych pracodawców.

W przebadanej grupie najwięcej specjalistów ze Wschodu pracuje w języku JavaScript (45 proc.).

Szacuje się, że zapotrzebowanie na programistów w Polsce utrzymuje się na poziomie 50 tys. wolnych stanowisk. W pozostałych krajach europejskich liczba wakatów sięga nawet 300 tys., a prognozy w perspektywie 6 lat mówią o wzroście do miliona. Napływ specjalistów IT z krajów wschodnich (Ukraina, Białoruś, Rosja), to ogromna szansa na wypełnienie tej luki.

Doświadczenie ma znaczenie

Według badania Just Join IT, portalu pracy dla branży IT, 44 proc. polskich firm wykorzystuje potencjał specjalistów ze Wschodu, ale aż 75 proc. pracodawców chce zatrudnić naszych sąsiadów w najbliższym czasie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Badanie pokazuje, że polskie firmy najchętniej chcą zatrudniać programistów na stanowisku mid (84 proc.). Juniorami ze Wschodu jest zainteresowanych tylko 16 proc. potencjalnych pracodawców.

Autorzy badania podkreślają, że warto zwrócić uwagę na chęć zwiększenia zatrudnienia seniorów – na tę chwilę 63 proc. firm współpracuje ze wschodnimi programistami tej kategorii, a w pierwszym kwartale przyszłego roku liczba ta ma wzrosnąć do 70 proc.

JavaScript na pierwszym miejscu

W przebadanej grupie najwięcej specjalistów ze Wschodu pracuje w języku JavaScript (45 proc.), Python (32 proc.) oraz PHP (27,3 proc.), ale przewidywania oparte na badaniach preferencji pracodawców wieszczą znaczące zmiany.

JavaScript wzrośnie do 49 proc. a miejsce Pythona i PHP w rankingu zastąpią Java (40,5 proc.) i DevOps (32 proc.). Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się język HTML (2,7 proc.) i Support (2,7 proc.).

Walka o specjalistów

To nie koniec kłopotów polskich firm. Jak wynika z najnowszych danych Devire, o które poprosiła Kodilla.com, aż 48 proc. ekspertów IT otrzymało w ciągu ostatniego roku ofertę pracy od firmy, która nie posiada biura czy przedstawicielstwa w Polsce. Jeszcze kilka lat temu zagraniczne organizacje nie były otwarte na tego typu współpracę, a teraz same szukają pracowników w Polsce lub starają się pozyskać partnera biznesowego w postaci firmy, która jest w stanie dostarczyć wymagane zasoby.

W tym drugim przypadku zagraniczne spółki często korzystają z usług outsourcingu IT, zatrudniając tzw. kontraktorów. Ponieważ taki specjalista zatrudniony jest w firmie zarejestrowanej w Polsce, zleceniodawca zyskuje elastyczność zatrudnienia. Nie musi też prowadzić administracji kadrowo-płacowej związanej z polskimi współpracownikami.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.