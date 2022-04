Polskie agencje wspierają obywateli Ukrainy w zatrudnieniu

Od początku wojny firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniły blisko 3 tys. obywateli Ukrainy. Wsparcie w szukaniu pracy to jednak niejedyna forma pomocy, którą oferują.

Firmy zrzeszone w Polskim Forum HR od pierwszych dni angażowały się w pomoc obywatelom Ukrainy.

- Nie tylko szeroka grupa pracowników tymczasowych to obywatele Ukrainy, ale także nasi konsultanci. Firmy członkowskie w pierwszej kolejności wspierały swoich pracowników, którzy ściągali do Polski swoje rodziny i przyjaciół. Wiele z tych osób było gotowych jak najszybciej podjąć zatrudnienie w Polsce i ustabilizować swoją sytuację w naszym kraju - komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Od wybuchu wojny firmy członkowskie zatrudniły ok. 3 tys. obywateli Ukrainy, w tym blisko 600 osób na podstawie zgłoszenia, wynikającego z nowych regulacji wprowadzonych specustawą.

- Stosunkowo długo czekaliśmy na nowe przepisy, które uregulują sytuację pobytową i prawo do pracy osób, które wjechały do Polski po 24 lutego, a następnie obejmą nowymi rozwiązaniami także osoby przekraczające inną niż bezpośrednia granicę. Ważne, że pierwsze przepisy pojawiły się nim upłynął czas najkrótszego z legalnych pobytów (15 dni). Dodatkowe wątpliwości pojawiły się w związku z zasadami stosowania w Polsce decyzji Rady Unii Europejskiej w przedmiocie ochrony czasowej. Dlatego też, jak wynika z danych Polskiego Forum HR, znaczna część osób zatrudniona została na podstawie dotychczasowych, standardowych zasad, co uległo zmianie po wejściu w życie wspomnianych przepisów - wyjaśnia Olga Gierada-Jabłonka, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Z danych MSWiA wynika, iż od początku obowiązywania specustawy dokonano ponad 30 tys. zgłoszeń zatrudnienia obywateli Ukrainy. Około 700 tys. uchodźców otrzymało numer PESEL. Jak podaje MSWiA, 50 proc. tej grupy to dzieci, 44 proc. kobiety do 65. roku życia, 3 proc. mężczyźni do 65. roku życia, 3 proc. seniorzy.

- Profil osób, które teraz przyjeżdżają, jest skrajnie odmienny od kandydatów do pracy, z którymi pracowaliśmy do tej pory. Zaczynają się trudności z dostępnością ofert pracy dla kobiet, szczególnie tych o niskich kwalifikacjach, których jest najwięcej. Pracodawcy robią co mogą, ale - w szczególności w sektorze produkcji - rodzi to wiele trudności - dodaje Wojciech Ratajczyk, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Firmy zrzeszone w Polskim Forum HR oferują nie tylko pracę. Duża część ma strony internetowe w języku ukraińskim, gdzie publikuje nie tylko oferty pracy, ale też informacje o innych formach pomocy, które oferują. Powstały ukraińskojęzyczne infolinie, firmy proponują wsparcie w znalezieniu zakwaterowania, miejsca w żłobkach czy szkołach.