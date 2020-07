Polski rynek pracy się odmraża

Rynek pracy w Polsce doznaje silnego ożywienia po kryzysie wywołanym koronawirusem. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i firmę Element, w czerwcu 2020 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się aż 246,2 tys. nowych ofert pracy.

To aż o 26,1 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu (kiedy opublikowanych zostało 195,1 tys. ofert). To też tylko o 16,3 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku (kiedy pojawiło się 294,1 tys. ofert). Dla porównania, w kwietniu 2020 roku analogicznie liczony roczny spadek liczby ofert pracy wynosił 50,7 proc., a w maju – 41,6 proc.

O ile w pierwszych miesiącach pandemii rynek rekrutacyjny skurczył się o około połowę, ponieważ duża część pracodawców z obawy o przyszłość zamroziła procesy poszukiwania nowych pracowników, o tyle w czerwcu jest już wyraźne ożywienie na rynku i pracodawcy masowo zaczęli uruchamiać swoje rekrutacje.

- Obecnie sytuacja jest już na poziomie zbliżonym do stanu sprzed kryzysu – czytamy w raporcie.

Koronawirus mocno odciska się na lokalnych rynkach pracy dużych miast. Różnice między nimi są bardzo wyraźne. Grant Thornton i Element poddał analizie 10 największych aglomeracji w Polsce. Najgorzej sytuacja wygląda w Poznaniu.

W czerwcu 2020 roku tamtejsi pracodawcy opublikowali na portalach rekrutacyjnych jedynie 1530 nowych ogłoszeń, czyli aż o 62 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To o tyle zaskakujące, że Poznań to od lat miasto o najniższej stopie bezrobocia w Polsce (1,5 proc. na koniec maja 2020 roku). Obecnie otwartych jest tam jednak o połowę mniej procesów rekrutacyjnych niż w znacznie mniejszych pod względem liczby mieszkańców Lublinie czy Bydgoszczy.

Zdecydowanie lepiej wygląda natomiast sytuacja w Szczecinie – tutaj w czerwcu 2020 roku pracodawcy opublikowali 4112 ofert pracy, co oznacza spadek tylko o 12 proc. rok do roku. Obecnie w Szczecinie otwartych jest więcej rekrutacji niż w Poznaniu przed pandemią. Dobra sytuacja panuje też w Lublinie, gdzie w czerwcu 2020 roku pojawiło się 3413 nowych ofert, czyli tylko 13 proc. mniej niż przed rokiem. W Warszawie spadek rekrutacji wyniósł 24 proc., w Katowicach – 41 proc.

- Sytuacja na rynku pracy wciąż jest niestabilna, ale widać już pierwsze zmiany na lepsze – w czerwcu nastąpił znaczący wzrost liczby ofert pracy, zwłaszcza dla księgowych. Wracają też obiecane benefity, odrobinę spadły wymagania – czyżby pracodawcy znów musieli walczyć o kandydatów? To zawsze ma swoje dobre i złe strony i wiele zależy od branży oraz lokalizacji – komentuje Monika Łosiewicz, menedżer ds. rekrutacji Grant Thornton



Pracownicy wracają do łask

Trudno wprawdzie w obecnych warunkach mówić o rynku pracownika, z raportu wynika jednak, że oferowane przez pracodawców miejsca pracy jawią się zacznie atrakcyjniej niż jeszcze miesiąc wcześniej.

Zdaniem autorów raportu czerwiec przynosi nadzieję na powrót szerokiego wachlarza zachęt i benefitów dla pracowników. Z badania wynika, że w czerwcu 2020 roku średnia liczba proponowanych benefitów w jednej ofercie wzrosła do 5,4 z 4,8 w maju. Choć nadal daleko nam do sytuacji sprzed roku (6,2), to jednak zmiana jest wyraźna.

Pandemia koronawirusa trwa, jednak stopniowe rozluźnianie gospodarki w Polsce sprawia, że firmy powoli wracają do normalności. Dotyczy to też zawartości oferowanych przez pracodawców warunków zatrudnienia. Po czasie mocnego zaciskania pasa oraz ucinaniu zbędnych kosztów, pracodawcy z powrotem zaczynają zwiększać zatrudnienie oraz przywracają część obciętych wcześniej zachęt i benefitów (np. abonamenty medyczne, karty sportowe, darmowe owoce itp.).



Najczęściej oferowanym w ofertach pracy benefitem są szkolenia, a także – co może się wydać nieco zaskakujące – wysokie wynagrodzenia.

Wraz z hojniejszą ofertą pracodawcy jednocześnie zmniejszają swoje oczekiwania wobec pracowników. Średnia liczba wymagań na jedną ofertę pracy wynosiła 4,5, czyli o 0,6 mniej niż miesiąc wcześniej.

Spadek dotyczy zarówno wymagań w zakresie posiadania doświadczenia (z 65 proc. w maju 2020 r. do 54 proc. w czerwcu), jak też wykształcenia (spadek o 7 pkt. proc.) oraz znajomości języka obcego (spadek o 8 pkt. proc. względem poprzedniego miesiąca).

- Takie zmiany mogą świadczyć o tym, że firmy w Polsce wracają do funkcjonowania na pełnych obrotach i jest to widoczne również na rynku pracy. Pracodawcy chcą jak najszybciej uzupełnić luki w zatrudnieniu swoich firm, które powstały w czasie „lockdownu” lub odmrozić opóźnione rekrutacje. Dlatego oferują kandydatom coraz bardziej atrakcyjne oferty pracy, jednocześnie nie mając przy nich wygórowanych oczekiwań – czytamy w raporcie.



Rekrutacja znowu stacjonarna

Powrót do normalności oznacza również powrót do przedkryzysowych metod rekrutacji. Już tylko 1 na 5 firm prowadzi rekrutację zdalną podczas zatrudniania nowych pracowników. Jeszcze w maju rozmowa o pracę przez kamerkę internetową odbywała się w co trzeciej firmie.

Dopiero w czerwcu 2020 roku ten trend znacznie się obniżył i odsetek ofert pracy, przy których poinformowano o prowadzeniu zdalnej rekrutacji, spadł do 20 proc. Ta zmiana również świadczy o tym, że firmy w Polsce zaczęły wracać do normalności. Wraz z powrotem pracowników do biur powracają też tradycyjne rozmowy kwalifikacyjne i rekruterzy coraz częściej zapraszają kandydatów do biur zamiast łączyć się z nimi przez wideokonferencje.