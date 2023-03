Polski przemysł czuje wiosnę. Będzie zatrudniać

- Oznacza to więcej ofert pracy oraz większą konkurencję między pracodawcami o najlepszych pracowników. Dla kandydatów jest to większa szansa na znalezienie nowej pracy, a także możliwość negocjacji wynagrodzenia czy warunków zatrudnienia. Dla pracodawców natomiast oznacza konieczność oferowania coraz to bardziej atrakcyjnych warunków zatrudnienia, tak aby przyciągnąć do organizacji najlepszych pracowników - dodaje.

W drugim kwartale tego roku 29 proc. pracodawców z branży przemysłu i surowców chce zatrudniać nowych pracowników, zmniejszenie liczby etatów przewiduje 23 proc. organizacji, a 2 proc. nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższy czas. Blisko połowa firm (46 proc.) planuje pozostawienie liczby pracowników na niezmienionym poziomie.

49 tysięcy ogłoszeń dla kandydatów produkcji i rzemiosła

Jak wynika z danych Job Market Insights, od początku stycznia do połowy marca tego roku w polskiej sieci ukazało się niemal 49 tysięcy ogłoszeń pracy kierowanych do kandydatów produkcji i rzemiosła. Najwięcej pracowników poszukiwały firmy z okolic Warszawy, Wrocławia, Poznania i Krakowa.

Jak zauważa Przemysław Sienkiewicz, poprawa nastrojów rekrutacyjnych jest widoczna wśród wszystkich badanych sektorów, także w obszarze przemysłu.

- To potwierdza również udział inwestycji choćby w sektorze energetycznym. Choć Polska wciąż korzysta z węgla jako głównego źródła energii, to branża ta przeszła już duże zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji. Inwestycje w sektorze energetycznym skupiają się na modernizacji istniejącej infrastruktury oraz rozwoju energii odnawialnej, w tym farm wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych. Pomimo rosnącej inflacji produkcja w Polsce nie zatrzymuje się, a nabiera tempa – mówi ekspert Manpower.

Poprawa nastrojów rekrutacyjnych jest widoczna wśród wszystkich badanych sektorów (fot. Shutterstock)

Plany organizacji branży przemysłu i surowców w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) na drugi kwartał tego roku są jeszcze bardziej optymistyczne niż te deklarowane przez polskich pracodawców. Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze dla regionu EMEA na czas od kwietnia do końca czerwca tego roku to +15 proc.

35 proc. firm tej branży planuje zatrudnić nowych pracowników, 18 proc. wskazuje na konieczność redukcji etatów, a 4 proc. organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na nadchodzące miesiące. 43 proc. pracodawców chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie.

- W najbliższym czasie możemy spodziewać się więcej miejsc pracy w sektorze zielonej energii. W szczególności obszar źródeł energii odnawialnej będzie potrzebował nowych rąk do pracy ze względu na globalną sytuację klimatyczną i jej niewątpliwe zmiany. Na znaczeniu zyskają także umiejętności kandydatów związane z efektywnością energetyczną i recyklingiem, jak również sprzedażą w tym sektorze. Ponadto wraz z postępem technologicznym oraz automatyzacją produkcji mogą zwiększyć się potrzeby związane z programowaniem oraz zarządzaniem systemami do tego niezbędnymi, jak również analizą danych czy sztuczną inteligencją - dodaje Sienkiewicz.

Automatyzacja spowoduje wzrost zatrudnienia w firmach

Jak wynika z raportu Gi Group Holding „Branża produkcyjna - Globalne trendy HR 2023”, 53 proc. polskich menedżerów jest zdania, że automatyzacja spowoduje wzrost zatrudnienia, a 35 proc., że doprowadzi do powstania nowych stanowisk. Ponadto ponad połowa respondentów zgadza się także, że pomimo transformacji technologicznej siła robocza w przemyśle wytwórczym pozostanie kluczowa.

33 proc. z nich uważa, że wielu pracowników nie ma odpowiednich umiejętności do wykonywania nowych zadań. Dla rozwoju firm strategiczne staje się zatem zrozumienie, na jakie stanowiska jest największe zapotrzebowanie, a następnie wsparcie pracowników w zdobywaniu niezbędnych umiejętności.

Niedobór pracowników w przemyśle doskwiera pracodawcom

Niedobór pracowników to zdecydowanie największy problem, z jakim boryka się przemysł. Dane Gi Group Holding wskazują na stały spadek globalnego wskaźnika zatrudnienia w branży produkcyjnej. W Polsce aż 78 proc. firm zgłosiło trudności w znalezieniu zarówno pracowników fizycznych, jak i w rekrutacji bardziej wykwalifikowanej kadry.

Polscy menedżerowie jako jeden z głównych czynników utrudniających rekrutację w produkcji wskazali niechęć pracowników do pracy w systemie zmianowym (48 proc. głosów). Zdaniem 32 proc. przyczyna niedoborów siły roboczej tkwi w przestarzałym obrazie pracy w sektorze produkcyjnym, jako fizycznie wymagającej, przeznaczonej głównie dla pracowników o niskich kwalifikacjach i z niewielkimi perspektywami rozwoju zawodowego.

Ponadto za trzeci wiodący problem uznano brak chęci kandydatów do wiązania swojej ścieżki zawodowej z branżą przemysłową.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl