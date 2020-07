Polski No Fluff Jobs wszedł na czeski rynek

No Fluff Jobs to założony 6 lat temu portal specjalizujący się w ofertach pracy dla przedstawicieli branży IT.

W tym czasie opublikowano na nim 37 tys. ogłoszeń. Zrobiło to ponad 4000 firm. Co ważne, w każdym ogłoszeniu o pracę zamieszczone są widełki wynagrodzeń.

W 2019 roku No Fluff Jobs otworzył swój oddział w Budapeszcie. W lipcu firma zaczęła ekspansję na kolejny kraj - Czechy.

No Fluff Jobs był pierwszym portalem z ogłoszeniami o pracę dla branży IT w Polsce, który w każdym ogłoszeniu publikuje widełki wynagrodzeń. Do tej pory jest jedynym, w którym nie ma ani jednego ogłoszenia bez widełek. W branży, którą reprezentuje jest to dość istotny wyznacznik. Bowiem według raportu “Doświadczenia kandydatów w IT w 2020” oczekuje ich 87 proc. kandydatów do pracy. Tymczasem wciąż aż 71 proc. specjalistów z branży IT nie znajduje informacji na temat wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę.

- O transparentność w branży IT walczymy od 6 lat. Wiemy, że największe benefity z publikacji wynagrodzeń przez pracodawców to budowanie wiarygodności i zaufania do firmy. Bycie transparentnym po prostu się opłaca. W 85 proc. przypadków opinia na temat pracodawcy ma wpływ na decyzję potencjalnego pracownika. 65 proc. osób poszukujących pracy aplikuje w pierwszej kolejności do firm, które publikują widełki płacowe w ogłoszeniach. Wiemy, że rynek czeski jest na to gotowy. Wejście tam to kolejny krok w rozwoju No Fluff Jobs i szerzeniu idei transparentnej rekrutacji w branży IT w Europie - mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Platforma słynie również z przygotowywania raportów na temat polskiej branży IT. Ich roczne raporty płac, czy badające aktualną sytuację, jak sytuacja branży w czasie pandemii, kobiety w IT, oczekiwania specjalistów IT, są ważnym źródłem informacji na temat oczekiwań osób związanych z tą branżą.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs (fot. No Fluff Jobs)

Bujok w swojej opinii na temat transparentności wynagrodzeń w branży IT nie jest odosobniony. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez firmę doradztwa personalnego HRK nadal zdecydowana większość firm z obszaru informatyki unika tematu wynagrodzeń, nie zdając sobie sprawy, że dla 78 proc. kandydatów jest to istotne. HRK przepytało 147 osób w większości zatrudnionych na stanowiskach: programistów (Java, .Net, C++), devopsów, testerów, analityków, architektów, managerów IT. Tylko 15 proc. ankietowanych wskazało, że w ich organizacjach płace są transparentne, ale na pytanie czy znają wynagrodzenia swoich kolegów/koleżanek 29 proc. stwierdziło, że tak. Nawet jeśli oficjalnie stawki są utajnione, coraz częściej pracownicy (zwłaszcza ci młodsi) mają potrzebę dzielenia się informacją o swoich zarobkach ze współpracownikami czy też znajomymi spoza pracy. Wśród plusów najczęściej widzą motywację do samorozwoju, lepsze określenie swojej rynkowej wartości, ujednolicenie płac w branży czy też pracę w otwartej i uczciwej firmie. Jednak wciąż pozostaje część osób, dla których dzielenie się tą informacją jest tematem tabu i nie chcą, by było to upubliczniane. Wśród obaw najczęściej wymieniane są: konflikty między pracownikami, niezdrowa konkurencja, zawiść ludzka. Co istotne, aż 63 proc. badanych pozytywnie ocenia wprowadzenie transparentności płac, która wpłynęłaby pozytywnie na atmosferę w pracy. Nie zaskakuje informacja, że aż 98 proc. badanych przedstawicieli branży IT chce otrzymywać informację o oferowanym wynagrodzeniu już w momencie czytania opisu stanowiska. Oferty bez konkretnych kwot są uznawane za mało atrakcyjne. - Zajmuję się rekrutacją w obszarze IT od ponad dekady i z mojego punktu widzenia kandydaci często zapominają, że ich subiektywne postrzeganie swoich kompetencji, może być zupełnie inaczej odbierane przez pracodawcę, pryzmat wartości dodanej dla firmy zmienia optykę - komentuje badanie Katarzyna Cioczek-Dziewulska, team leader ICT w firmie HRK. Podkreśla ona, że nawet jeśli widełki płacowe są podane w danej rekrutacji, kandydat może otrzymać ofertę na niższym poziomie ze względu na niewystarczającą znajomość poszczególnych technologii, a co za tym idzie mniejszą samodzielność w projekcie.