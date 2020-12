Polska z jednym z najniższych wskaźników wolnych miejsc pracy

Polscy pracodawcy nie generują nowych miejsc pracy – wynika z najnowszych danych Eurostatu. A to zdolność gospodarki do stwarzania nowych możliwości zatrudnienia, a nie skala zwolnień może być decydująca dla skali bezrobocia w najbliższych kwartałach.

Na początek wyjaśnijmy, czym jest współczynnik wolnych miejsc pracy. JVR (z ang. Job Vacancy Rate – JVR) obrazuje procentowy udział wolnych miejsc pracy we wszystkich miejscach pracy (zagospodarowanych i wolnych) istniejących w naszej gospodarce. Innymi słowy, pokazuje, ile miejsc pracy w danej gospodarce stanowią te wolne, na które pracodawcy planują rekrutować.

Jak podał Eurostat, spośród krajów członkowskich (dla których są dostępne porównywalne dane), najwyższy wskaźnik wakatów odnotowano w Czechach (5,3 proc.) oraz w Belgii (3,3 proc.). Najniższy – w Grecji (0,5 proc.) oraz w Polsce i Portugalii (po 0,7 proc.).

WSKAŹNIK WOLNYCH MIEJSC PRACY W GOSPODARCE W III KWARTALE 2020

– W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku wskaźnik wolnych miejsc pracy spadł w dwudziestu czterech państwach członkowskich, pozostał stabilny na Litwie, a wzrósł w Bułgarii i Francji (w obu przypadkach o 0,1 punktu procentowego). Największe spadki odnotowano w Niemczech (-1,0 p.p.), Czechach (-0,9 p.p.) i na Łotwie (-0,8 p.p.) – czytamy w komunikacie Europejskiego Urzędu Statystycznego.

– Trzeci kwartał 2020 r. zdaje się przełamywać dołujący trend wskaźnika „job vacancy” w europejskiej gospodarce. Od II kwartału 2019 r. to pierwszy raz, gdy liczba nowych, dostępnych i nieobsadzonych w gospodarce miejsc pracy nieznacznie, ale jednak wzrosła. Warto zauważyć, że tym samym zatrzymaliśmy się na poziomie z przełomu lat 2016/17 – komentuje Bartłomiej J. Gabryś, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jak dodaje, nie bez znaczenia jest widoczny spadek rok do roku – obecny poziom 1,7 proc. jest daleki od stanu 2,2 proc. w 2019 r.

– O ile w skali europejskiej zmiana dynamiki może być traktowana korzystnie, to niestety poszczególne kraje członkowskie różnie radzą sobie z generowaniem nowych miejsc pracy dla gospodarki – wskazuje Gabryś.

Gospodarka nie chce pracownika?

Co te dane oznaczają dla Polski? Jedynie 0,7 proc. (tyle samo, co w II kwartale; w I kwartale 2020 r. wskaźnik JVR dla Polski wyniósł 0,6 proc.) wszystkich miejsc pracy dostępnych w polskiej gospodarce to stanowiska wolne, na które pracodawcy poszukują ludzi do pracy.

fot. PTWP

– Znaleźliśmy się wśród państw członkowskich najsłabiej radzących sobie z przyrostem nowych i nieobsadzonych miejsc pracy. Wiążą się z tym istotne konsekwencje dla rynku pracy – ujmując rzecz skrótowo – gospodarka nie kreuje nowych miejsc, aby osoby, które tracą pracę, mogły odnaleźć się w nowej firmie. Jak wiemy z doświadczeń, problem bezrobocia staje się dotkliwy nie wtedy, gdy następuje redukcja zatrudnienia w jednej firmie (czy szerzej dziale gospodarki), ale wtedy, gdy gospodarka nie potrafi zagospodarować tych osób na nowych stanowiskach pracy (w innych działach) – wskazuje Bartłomiej J. Gabryś.

W takiej sytuacji oczywista jest konieczność dopasowania, przeszkolenia czy zdobycia nowych kompetencji. – Niemniej jednak, na niewiele się one zdadzą, gdy w gospodarce danego regionu czy państwa nie będą pojawiać się nowe miejsca pracy – podkreśla ekonomista z UE w Katowicach.

Zaburzony obraz

Ekonomista i analityk finansowy Marek Zuber wskazuje, że obraz wpływu koronawirusa na sytuację gospodarczą krajów walczących z pandemią został zaburzony różnymi formami pomocy, jakie oferują państwa.

– W wielu europejskich państwach, także u nas, rządy zastosowały mechanizmy antycovidowe, które były związane z ratowaniem miejsc pracy. W Polsce najpoważniejsza część pomocy dla firm dotyczy pożyczek, które w dużej części mogą zostać umorzone, jeśli w ciągu dwunastu miesięcy po skorzystaniu z pomocy pracodawca nie zmniejszy liczby etatów – przypomina Zuber.

Czytaj więcej: W czasie pandemii praca bezpieczniejsza? GUS podał dane o wypadkach

Jak dodaje, przez takie działania mamy sztucznie zaniżony poziom bezrobocia. – Realny wpływ COVID-19 na sytuację gospodarek europejskich poznamy dopiero pod koniec przyszłego roku, gdy przestaną obowiązywać tarcze wymuszające na pracodawcach niezwalnianie pracowników – podsumowuje Zuber.

Eksperci pytani o to, dlaczego w niektórych krajach liczba wolnych miejsc pracy jest tak niska, a w innych, jak u naszego południowego sąsiada, wysoka, wymieniają kilka czynników, które mogły tam wystąpić. To m.in. szybsze przebranżowienie, nie tak mocne uzależnienie od branż tradycyjnych, szybsza reakcja na zmiany.

– Wskaźnik jest osadzony w podstawowych działach gospodarki, jak usługi, budownictwo, przemysł. Możemy założyć, że w państwach, gdzie JVR jest wysoki, zaczęły się pojawiać inne modele biznesu, tam pandemia stała się punktem zwrotnym. Mówiąc inaczej, przedsiębiorcy albo zmienili profil działania, albo kończyli działalność gospodarczą – podsumowuje dr Gabryś.