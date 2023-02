Polska uczelnia organizuje nietypową akcję rekrutacyjną

Uniwersytet w Białymstoku stworzył we współpracy z przedsiębiorcami inicjatywę pod nazwą „Symulatory rozmów kwalifikacyjnych”. Podczas serii spotkań studenci i absolwenci spotkają się z doświadczonymi rekruterami, by zdobyć wiedzę o tym, czego od kandydatów oczekują pracodawcy.

Do stworzenia "Symulatorów rozmów kwalifikacyjnych” biuro zaprosiło firmy, które współpracują z uczelnią. Do akcji włączyły się już cztery podmioty - Brand Distribution, Sempai, Transcom oraz WestRock. Rekruterzy zaproponowali konkretne stanowiska, których dotyczyć będą symulowane rozmowy. To między innymi export assistant, account manager, konsultant ds. obsługi klienta czy kontroler jakości. Zainteresowani są umawiani na konkretny termin i godzinę spotkania.

- Chodzi nie tylko o to, by uczestnicy symulacji poczuli atmosferę rozmowy kwalifikacyjnej, zobaczyli, jaki może być jej przebieg. Równie ważna jest informacja zwrotna, jaką otrzymają na koniec spotkania: dowiedzą się, nad czym powinni popracować przygotowując się do rozmów, a w czym wypadli bardzo dobrze. To niepowtarzalna szansa, aby sprawdzić się i dowiedzieć, na ile spełniamy wymagania dzisiejszego rynku pracy - dodaje Marcelina Wojno.

Wszystkie rozmowy będą odbywały się w siedzibie Biura Karier UwB (Rektorat, ul. Świerkowa 20b). Organizatorzy zapowiadają, że jeśli formuła się przyjmie, to być może w kolejnych miesiącach uda się zorganizować więcej spotkań.

