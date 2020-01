Polska trzecim pracodawcą tego sektora w Europie. Pracowników jednak ciągle brakuje

Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że w 2018 roku, polski sektor odzieżowy i tekstylny zatrudniał 116 tys. osób. Dzięki takiemu zatrudnieniu Polska stała się 3. pracodawcą sektora w Europie.

Sam polski rynek uważany jest w krajach Unii za jeden z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska zajmuje 8. miejsce pod względem produkcji odzieżowej na tle 28 państw Unii. W 2018 r. polska produkcja osiągnęła poziom 22,1 mld zł, (wzrost o 5,6 proc. więcej wobec roku 2017).

Firmy zauważają potencjał i zwiększają nakłady na inwestycje: w branży tekstylnej o 11 proc. i wyniosły 500 mln zł, a odzieżowej aż o 34 proc. - do 100 mln zł.

Jak podkreśla Tadeusz Wawrzyniak, prezes PIOT Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, zatrudnienie w branży tekstylnej jest atrakcyjne z wielu powodów.

- Polska jest krajem wymienianym wśród kluczowych dla sektora TCLF – obok takich państw, jak: Włochy, Hiszpania, Rumunia, Portugalia czy Niemcy. jego atuty to wysoki poziom eksportu, elastyczność producentów, jakość wyrobów i świadczonych usług oraz innowacje produktowe i technologiczne - podkreśla Wawrzyniak.

Potencjał polskiego sektora doceniany jest na szczeblu europejskim. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzą projekt, którego celem jest zwiększenie zatrudnienie w tym przemyśle.

Kampania „Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym” promuje wśród osób poszukujących pracy (szczególnie osoby do 30 roku życia) zatrudnienia w przemyśle TCLF.

Grupa ekspertów w ramach realizacji projektu odwiedzi szkoły i instytucje szkoleniowe, by zaprezentować sektor i odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów oraz uczniów. Kampania ma na celu z jednej strony podnieść świadomość na temat możliwości podjęcia pracy i rozwoju kariery w sektorach TCLF. Z drugiej ma informować o wysokim poziomie zatrudnienia, atrakcyjnym środowisku pracy i zrównoważonym rozwoju w tych sektorach przemysłu.

Kreatywny pracownik, pracownik idealny i poszukiwany

O tym, że polski sektor odzieżowy i tekstylny potrzebuje pracownika mówią firmy działające w branży.

- Dziś CCC zatrudnia dziś około 15 000 osób. Rekrutacje odbywają się więc stale, ciągle poszukujemy nowych specjalistów, zwiększamy liczebność strategicznych funkcji. Jesteśmy jednak stabilnym i atrakcyjnym pracodawcą, co pozwala nam ściągać do nas najlepszych na rynku - tłumaczy prezes CCC Marcin Czyczerski.

Pomóc w znalezieniu nowych pracowników, może współpraca firm ze szkołami branżowymi. To istotne przede wszystkim w tych firmach, w których liczy się precyzja wykonania.

Na problem z brakiem pracowników w programie "Gospodarczym okiem" uwagę zwracała bielska firma Pajak. Frma od ponad 30 lat zajmuje się produkcją odzieży oraz śpiworów puchowych, zauważa, że na rynku brakuje pracowników, którzy byliby w stanie spełnić dość spore wymagania. Materiały nad jakimi pracuje się w firmie technologicznie wymagają często ręcznej obróbki.

- Wymagane jest bardzo duże doświadczenie. I tu jest też problem z pracownikami. My chcielibyśmy przyjąć w tej chwili trochę osób, natomiast nie ma pracowników na rynku pracy między innymi dlatego, że nie ma szkolnictwa. W Bielsku, które kiedyś miało dwie szkoły włókiennicze, od kilkunastu lat nie ma żadnego kierunku włókienniczego. My w tej chwili rozważamy wprowadzenie zamawianego dla nas kierunku zawodowego, po to, żeby móc w przyszłości wymienić kadrę – tłumaczy Wojciech Kłapcia z firmy Pajak.

Polska dobrym miejscem do inwestowania

O atrakcyjności polskiego rynku odzieżowego i tekstylnego przekonane są także polskie firmy, które dziś osiągają dobre wyniki finansowe. Jak podkreśla w rozmowę z portalem PulsHR.pl Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP siła polskiego rynku jest sytuacja na światowych rynkach.

- Korzyścią dla polskiej gospodarki jest to, że czasy konkurowania niskimi kosztami pracy kończą się, a prawdziwym wyzwaniem będzie rozwój w kierunku gospodarki opartej na kreatywności. Zdajemy sobie sprawę, że wzrost kompetencji, szczególnie w branżach, które są w stanie tworzyć wartość dodaną, oznacza również wzrost poziomu płac. Naszym sposobem na łagodzenie skutków rosnących kosztów osobowych jest m.in. jeszcze bardziej efektywne zarządzanie zespołami - podkreśla Lutkiewicz.

Kreatywność pracowników wspierają inwestycje firm w nowoczesne technologie.

- Inwestujemy w nowe technologie, które są wsparciem dla pracowników i impulsem do wzrostu ich kompetencji zawodowych. Z jednej strony będą one podwyższać produktywność zespołu, a z drugiej odciążać ich od żmudnych i uciążliwych zadań. Dzięki temu będziemy w stanie reagować na zmiany rynku i tworzyć kolejne atrakcyjne miejsca pracy, przyciągające wykształconych i utalentowanych ludzi wspierających rozwój branży - dodaje wiceprezes zarządu LPP.

