Polska najlepsza w Europie. Mieliśmy największy wzrost zatrudnienia

Stopa zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat w Unii Europejskiej wyniosła w trzecim kwartale 2021 roku 73,5 proc. Oznacza to wzrost o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z drugim kwartałem 2021 r. Najnowsze dane Eurostatu są jeszcze bardziej optymistyczne dla Polski. - W okresie pandemii COVID-19 Polska odnotowała największą poprawę wskaźnika zatrudnienia ze wszystkich krajów - komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące zatrudnienia w Unii Europejskiej w trzecim kwartale 2021 roku. Wskaźnik zatrudnienia (skorygowany sezonowo) dla osób w wieku 20-64 lat, w całej Unii Europejskiej wyniósł 73,5 proc. Oznacza to wzrost o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z drugim kwartałem (72,8 proc.).

Wskaźnik zatrudnienia dla Polski w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 75,7 proc.

Jak zauważa na Twitterze Andrzej Kubisiak, opublikowane przez Eurostat dane to dobre informacje dla polskiego rynku pracy.

Polska od 2013 roku notuje systematyczną poprawę wskaźnika zatrudnienia. Trend został zatrzymany tylko raz, w II drugim kwartale 2020 roku kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszym uderzeniem pandemii COVID-19.

Polska odnotowała także największą poprawę wskaźnika wśród wszystkich krajów UE zestawiając aktualne dane z tymi z czasów przedpandemicznych.

W czwartym kwartale 2019 roku (czyli ostatnim przed pandemią), wskaźnik zatrudnienia w Polsce wynosił 73,3 proc. W trzecim kwartale 2021 roku odnotowano 75,7 proc., co daje wzrost na poziomie 2,4 proc.

Podobny wzrost (2,3 proc.) odnotowała Holandia. Najgorsza sytuacja jest w Rumunii, gdzie odnotowano spadek o 4,1 proc.

Maleje stopa bezrobocia w UE

W trzecim kwartale 2021 r. w Unii Europejskiej zatrudnionych było 190,9 mln osób. Bezrobotnych w całej Unii Europejskiej było w trzecim kwartale 13,8 mln osób. Skorygowana sezonowo stopa bezrobocia wyniosła 6,7 proc., czyli o 0,4 pp mniej niż w drugim kwartale 2021 r., kiedy wynosiła 7,1 proc.

źródło: Eurostat

Zmniejsza się zastój na rynku pracy

Ogólny zastój na rynku pracy (sytuacja gdy chętnych do przepracowania określonej liczby godzin jest więcej niż jest dostępnych miejsc pracy zapewniających te godziny pracy), zmniejszył się w trzecim kwartale w większości państw członkowskich UE.

W porównaniu do drugiego kwartału pozostał stabilny w Finlandii, zwiększył się w Belgii i Danii (w obu przypadkach +0,3 p.p.). Największe spadki odnotowano w Irlandii (-3,4 pp), Grecji (-2,2 pp), Holandii (-1,9 pp) i na Cyprze (-1,8 pp).

Zatrudnienie wzrosło w większości państw członkowskich UE (24 kraje), spadło w Finlandii (-0,2 pp) i pozostało stabilne w Bułgarii i Chorwacji.

Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w Grecji (+1,8 p.p.), na Cyprze (+1,6 p.p.), w Irlandii (+1,5 p.p.), na Litwie i Austrii (w obu przypadkach o 1,1 p.p.).

źródło: Eurostat

Wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł o 0,7 p. proc. odsetek mężczyzn wzrósł o 0,6 pp.

Między drugim a trzecim kwartałem 2021 r. stopa bezrobocia spadła w 22 państwach członkowskich i wyniosła 6,7 proc. w całej UE. Patrząc na sytuację poszczególnych państw, stopa bezrobocia pozostała bez zmian we Włoszech (9,7 proc.) i wzrosła w Belgii (z 6 proc. do 6,1 proc.), Danii (z 4,4 proc. do 4,6 proc.), na Malcie (z 3,3 proc. do 3,5 proc.) i w Słowenii (z 4,3 proc. do 4,7 proc.).

Największe spadki bezrobocia zaobserwowano na Cyprze (z 8,5 proc. do 6,9 proc.), w Grecji (z 15,5 proc. do 14,3 proc.) i Austrii (z 6,4 proc. do 5,3 proc.).

Stopa bezrobocia w Polsce według danych Eurostatu wyniosła w trzecim kwartale 3,2 proc. (w drugim kwartale było to 3,5 proc.).