Polska firma IT szuka programistów w Kenii, Nigerii i Ghanie

Transition Technologies MS poszukuje specjalistów z obszaru IT już nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. W 2022 TTMS planuje rozszerzyć swoją działalność rekrutacyjną o wybrane kraje Afryki i zatrudnić kilkadziesiąt osób.

KDS

• 19 maj 2022 13:24





TTMS cały czas zwiększa zatrudnienie. W ciągu ostatnich 6 lat wzrosło ono sześciokrotnie. (Fot. Danial Igdery/Unsplash)

TTMS cały czas zwiększa zatrudnienie. W ciągu ostatnich 6 lat wzrosło ono sześciokrotnie. Na koniec 2021 r. dostawca outsourcingu IT zatrudniał już 675 pracowników.

- Rośniemy bardzo szybko i poszukujemy coraz więcej rąk do pracy. Naszym priorytetem przy zwiększaniu zatrudnienia jest utrzymanie naszych wysokich standardów kompetencyjnych. Na rynku IT szukamy najlepszych specjalistów. Co ważne, działamy globalnie i rekrutujemy także globalnie - mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

Siedziba główna Transition Technologies MS i jej główne centrum operacyjne znajduje się w Polsce. Jednak działalność TTMS ma zdecydowanie charakter międzynarodowy, m.in. poprzez posiadanie w 6 krajach spółek zależnych (np. w Malezji, Wielkiej Brytanii i od niedawna w Danii) lub przedstawicielstw handlowych (w Stanach Zjednoczonych, Singapurze oraz Austrii). Działania sprzedażowe TTMS prowadzi także w Niemczech, Szwajcarii w Skandynawii.

- Planujemy znaleźć nowe ścieżki rozwoju naszej firmy i jej kapitału ludzkiego. W 2022 r. rozpoczynamy proces poszukiwania programistów z wybranych krajów Afryki, a w dalszej kolejności z Ameryki Południowej. Na rynku IT istotną przewagę mają multikulturowe organizacje, które w przyszłości będą faworyzowane ze względu na elastyczność. Dlatego nowe kierunki i różnorodność w organizacji są dla nas tak istotne - wskazuje Sebastian Sokołowski.

W przypadku afrykańskich krajów procesy rekrutacyjne są już bardzo zaawansowane. Naszym pierwszym kluczowym rynkiem pracy z Afryki jest Kenia. To tam na początku zamierzamy pozyskać utalentowanych specjalistów. Kenia prawdopodobnie stanie się też pierwszym afrykańskim krajem, w którym powstanie siedziba TTMS. Kolejnymi krajami z tego kontynentu, które zostaną przez nas dokładnie przeskanowane pod kątem informatycznych specjalistów będą Nigeria oraz Ghana – dodaje.

Wybór Kenii jako pierwszego kierunku rekrutacyjnego TTMS w Afryce nie jest przypadkowy. Już od wielu lat Kenia uważana jest za finansowe i logistyczne centrum Afryki Wschodniej i z powodzeniem przyciąga zagranicznych inwestorów. Bardzo mocno rozwija się tam też branża IT, a co za tym idzie w Kenii TTMS może rekrutować doświadczonych i dobrze wyedukowanych pracowników.

