Polscy specjaliści IT na wagę złota. Zagraniczne firmy płacą im o połowę mniej

Software engineer, devOps engineer i data scientist to pierwsza trójka najbardziej poszukiwanych zawodów IT na świecie. A zagraniczne firmy chętnie szukają ich w Polsce, bo płacą im o 40-50 proc. mniej niż rodzimym specom.

Huntly, portal wspierający rekruterów działających w sektorze IT, stworzył swój ranking najbardziej poszukiwanych stanowisk IT, analizując liczbę ofert pracy w takich serwisach jak Glassdoor, Indeed, LinkedIn i Dice. Należą one do najczęściej wykorzystywanych przez amerykańskie i zachodnioeuropejskie firmy technologiczne w działaniach rekrutacyjnych.

Dla amerykańskich i zachodnioeuropejskich firm technologicznych nadal głównym powodem poszukiwania pracowników IT w Polsce jest możliwość zaoszczędzenia na ich zarobkach. Oczekują oni, że za to samo stanowisko zapłacą 40-50 proc. mniej w porównaniu z pracownikami IT zlokalizowanymi w USA i krajach Europy Zachodniej.

Według Huntly inżynierowie oprogramowania w USA i Europie Zachodniej mogą spodziewać się średniego wynagrodzenia w wysokości od 95 tys. do 120 tys. dolarów rocznie, podczas gdy pracownicy z Europy Wschodniej mogą liczyć na średnie wynagrodzenia w wysokości 30-60 tys. dolarów rocznie.

Osoby na stanowiskach data scientist, devops engineer, cloud architect i cybersecurity engineer również mogą spodziewać się wyższych wynagrodzeń w USA i Europie Zachodniej, bo wahających się w przedziale 100-160 tys. dolarów rocznie, w zależności od stanowiska. W Europie Wschodniej pensje na tych stanowiskach wynoszą od 30 tys. do 90 tys. dolarów rocznie.

Spora różnica występuje również w wynagrodzeniach osób na stanowiskach product manager, UX/UI designer, network engineer, mobile application developer oraz business analysts. W USA i Europie Zachodniej mogą oni spodziewać się bardziej konkurencyjnych wynagrodzeń, bo średnie zarobki wahają się tam od 80 tys. do 150 tys. dolarów rocznie. W Europie Wschodniej pensje na tych stanowiskach zamykają się w przedziale od 25 tys. do 70 tys. dolarów rocznie.

- Globalne firmy technologiczne wybierają Europę Wschodnią głównie ze względu na niższe stawki wynagrodzeń, które pomagają im osiągnąć efektywność kosztową i oprzeć się obecnej recesji gospodarczej. Nasz marketplace jest zorientowany na ten region jako miejsce rekrutacji i wyraźnie odzwierciedla politykę amerykańskich firm technologicznych w podejściu do wynagrodzeń pracowników - powiedziała Nadiia Kovalchuk, IT Recruiter z zespołu Huntly.

Kryzys w branży IT wisi w powietrzu? Najwięksi zwalniają na potęgę

Niedawno zwolnienia ogłosiły m.in. Meta, Google i Salesforce. Jednak, jak uważa cytowany przez "Rzeczpospolitą" Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwolnienia w globalnych firmach big tech to oznaka spowolnienia, ale nie kryzysu w branży IT.

- Nagłaśniana w mediach fala zwolnień w globalnych spółkach technologicznych nie oznacza, że branża ICT stacza się w kryzys. Ani na Zachodzie, ani tym bardziej w Polsce - powiedział Andrzej Dulka.

Jak ocenia Paweł Pustelnik, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA, globalny trend do ograniczania kosztów sprzyja polskim firmom IT, które są konkurencyjne pod względem ceny i jakości, a bezkonkurencyjne pod względem kultury i etyki pracy.

Z kolei Anna Wdowiak, chief people officer w Transition Technologies PSC, w rozmowie z PulsHR.pl podkreślała, że choć spowolnienie rynku można zaobserwować także w branży IT, to tu nic nie jest przesądzone i nie można zakładać, że taki stan się utrzyma.

- Ostatnie lata pokazały, że ze zdwojoną siłą wracało zapotrzebowanie na usługi IT, zwłaszcza w branżach, które były zamrożone. To, co obserwujemy, to fakt, że kandydaci chętniej akceptują w ostatnim czasie oferty stabilnych polskich spółek. Przekonuje ich pewność zatrudnienia w odróżnieniu do projektów zagranicznych, często oferujących „łatwe i szybkie” zarobki, lecz jednak niepewnych. Było to widać zwłaszcza w pierwszej połowie 2022 r., gdy na polski rynek aktywnie do pracy zdalnej rekrutowały zagraniczne firmy. Obecnie sytuacja się unormowała. W rekrutacjach generalnie jest odczuwalne spowolnienie, a co za tym idzie, więcej agencji pracy stara się przedstawić konkurencyjne oferty. Efekt jest taki, że więcej osób trzyma się swojego stabilnego miejsca pracy - wyjaśniała.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl