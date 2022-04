Połowa dużych firm chce zatrudnić pracowników z Ukrainy

Niemal połowa dużych przedsiębiorstw chce zatrudnić obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce z powodu inwazji na swój kraju – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad przy współpracy z Instytutem Badań Pollster. Pracodawcy zamierzają zaoferować im również kursy przygotowujące do pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, a także wsparcie w znalezieniu zakwaterowania.

km

• 5 kwi 2022 16:41





Najwięcej miejsc pracy dla sąsiadów zza wschodniej granicy znajdzie się w sektorze gastronomii i hotelarstwa (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Blisko 25 proc. firm utworzy dodatkowe stanowiska w ramach wsparcia osób z Ukrainy. 10 proc. będzie zarówno tworzyć dodatkowe stanowiska, jak i starać się zaproponować dotychczasowe wakaty.

Sześć na dziesięć badanych firm zadeklarowało, że oferowane stanowiska dotyczą pracowników fizycznych bez wymaganych kwalifikacji.

Pracodawcy chcący zatrudnić Ukraińców planują również realizację specjalnych programów wdrażających.

Z przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster sondażu wynika, że jedna czwarta firm planuje zatrudnienie pracowników z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce z powodu wojny.

Blisko 25 proc. z nich utworzy dodatkowe stanowiska w ramach wsparcia osób z Ukrainy, a 10 proc. będzie zarówno tworzyć dodatkowe stanowiska, jak i starać się zaproponować dotychczasowe wakaty. Według danych z badania 38 proc. wszystkich firm zaproponuje pracownikom z Ukrainy do 5 miejsc pracy, blisko 15 proc. zaproponuje od 5 do 10 stanowisk, a ponad 5 proc. – od 10 do 50 stanowisk.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przeczytaj: Przepisy miały dużo ułatwić, a nie jest różowo. Pracę podjął co setny uchodźca

W niemal połowie przypadków, możliwość zatrudnienia pracowników z Ukrainy wyrażają duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. Najwięcej miejsc pracy dla sąsiadów zza wschodniej granicy znajdzie się w sektorze gastronomii i hotelarstwa (47 proc.), budownictwie (33 proc.) i przemyśle (30 proc.). Około 15 proc. firm z branży IT oraz finansowej i ubezpieczeniowej również zamierza zatrudnić Ukrainców.

Sześć na dziesięć badanych firm zadeklarowało, że oferowane stanowiska dotyczą pracowników fizycznych bez wymaganych kwalifikacji, 40 proc. to miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników fizycznych i techników. Około 10 proc. widzi możliwość zatrudnienia Ukraińców w na stanowiskach specjalistów i inżynierów.

– Z powyższych liczb wynika, że większość oferowanych miejsc pracy dotyczy branży i stanowisk, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy ani dużego doświadczenia, a co za tym idzie, długiego czasu wdrożenia. Pozwalają więc na znalezienie w szybkim tempie doraźnego zajęcia. Nie oznacza to jednak, że inne miejsca pracy się nie pojawią. Już teraz obserwujemy zainteresowanie pracodawców pracownikami władającymi językiem ukraińskim na stanowiska w działach HR czy takich, które wymagają bezpośredniego kontaktu z klientami, którzy nie mówią płynnie po polsku - komentuje Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Pracodawcy chcący zatrudnić Ukraińców planują również realizację specjalnych programów wdrażających (49 proc. wskazań). Ważnym elementem wsparcia mogą być także planowane przez pracodawców szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników oraz ich rodzin (39 proc. wskazań), a także pomoc w zakwaterowaniu (30 proc. wskazań). Dodatkową pomocą są też finansowe dotacje dla rodzin (13 proc.).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU