Polfarmex rekrutuje. Tylko we wrześniu zatrudnił kilkanaście osób

Polfarmex producent leków z Kutna rekrutuje. Poszukiwani są nowi pracownicy zarówno w obszarze produkcyjnym, jak i w laboratoryjnym.

W strukturze firmy pracuje obecnie ponad 700 osób. (Fot. Pixabay)

Na zainteresowanych czeka około 20 ofert atrakcyjnej i dającej perspektywy rozwoju zawodowego pracy.

Oferty pracy dotyczą m.in. kontroli jakości jak i laboratorium analitycznego.

- Rekrutacja ma i musi mieć charakter płynny. Niezwykle ważne jest tu planowanie wyprzedzające, to znaczy takie, które poprzez wcześniejsze rozpoczęcie procesu naboru zapewni pełną obsadę stanowisk, które będą pojawiać się w przyszłości w związku z rozszerzeniem naszej aktywności biznesowej - wyjaśnia model działania Monika Dąbrowska, dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi w Polfarmex.

Jak dodaje, firma rozwija swoje kompetencje bazując przed wszystkim na doskonaleniu umiejętności pracowników. Jednak wchodząc w nowe obszary lub pogłębiając je, oczywistym staje się również zatrudnianie specjalistów z zewnątrz.

- Taki proces wzbogaca naszą wiedzę i kompetencje, wprowadza też element świeżości, ale i zapewnia lepsze efekty pracy całego zespołu, gdyż każdy z jego członków ma podobny poziom wiedzy. Dodatkowym atutem jest możliwość czerpania ze sprawdzonych doświadczeń i rozwiązań, które często pozwalają usprawniać nasze procesy - wyjaśnia.

W spółce Polfarmex, w samym tylko wrześniu pracę na różnych stanowiskach i w różnych obszarach firmy rozpocznie kilkanaście nowych osób. Proces rekrutacji trwa. Na kolejnych zainteresowanych czekają jeszcze wolne etaty. W sumie w najbliższym czasie 20 ofert pracy czeka na aplikantów.

- Współczesny rynek pracy wręcz wymaga od pracodawców dbałości o odpowiedni zakres i warunki oferty zatrudnienia. My, przede wszystkim przestrzegamy zasady transparentności i przejrzystości warunków, na których dana osoba zgodzi się u nas podjąć pracę. Obserwujemy, że coraz ważniejszym elementem wyboru pracy jest zapewniona ścieżka kariery zawodowej (w 2019 roku na szkolenia pracowników i kadry zarządczej, studia oraz warsztaty merytoryczne wydano blisko 2 miliony złotych), oczekiwana satysfakcja z wykonywanego zawodu oraz dobra atmosfera w pracy. Pakiet socjalny jest istotny, ale nie kluczowy. Przychodzący do nas specjaliści mają swoje dojrzałe wizje rozwoju zawodowego i sprecyzowane oczekiwania, dlatego cieszy nas to, że jesteśmy dla nich wiarygodnym i atrakcyjnym pracodawcą - podkreśla Dąbrowska.

