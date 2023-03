Polacy wciąż zwracają na to uwagę. Może pomóc w rekrutacji pracowników

Powyższy pogląd podziela większość ankietowanych bez względu na preferencje polityczne i poziom dochodów. W grupie osób w wieku od 20 do 29 lat, czyli tych, które zwykle szukają pierwszej pracy - ponad dwie trzecie ankietowanych (76 proc.) uważa zrównoważony charakter działalności za istotne kryterium przy wyborze miejsca pracy, a dla 16 proc. jest to kryterium najważniejsze.

Co roku do grona osób aktywnych zawodowo dołączają kolejne, a przy wyborze pracodawcy coraz częściej brane są pod uwagę uwarunkowania klimatyczne. Większość ankietowanych (62 proc.) już teraz przykłada dużą wagę do tego, czy potencjalny pracodawca traktuje zrównoważony rozwój jako priorytet, a 13 proc. kandydatów stawia tę kwestię na pierwszym miejscu.

Podobne wnioski płyną z badania Pracuj.pl "Polacy w środowisku pracy". Wyniki badania pokazały, że podejmowanie działań proeko ma zdecydowanie pozytywny wpływ na postrzeganie marek i firm przez Polaków. 66 proc. respondentów ocenia pozytywnie zjawisko wspierania przez firmy ekologii i ochrony środowiska. Kolejne 27 proc. ma do niego obojętne podejście, a tylko 7 proc. - ocenia je negatywnie.

Respondenci zostali zapytani o to, jak informacja o aktywności proeko pracodawcy wpłynęłaby na ich podejście do procesu rekrutacyjnego, w którym uczestniczą. Jak się okazuje, 39 proc. Polaków byłoby w takiej sytuacji bardziej zdeterminowanych do starania o pracę. Dla największej grupy, bo aż 46 proc. osób taka informacja byłaby obojętna. 16 proc. respondentów poczułoby się zniechęconych do rekrutacji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl