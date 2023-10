Polacy szukają dodatkowej pracy. Ogromne zainteresowanie ofertami

– Ostatnie miesiące roku obfitują w kilka ważnych okazji takich jak Dzień Wszystkich Świętych, Black Friday, Święta Bożego Narodzenia i wyprzedaże zimowe, które generują zwiększenie mocy przerobowych w firmach oraz wydatków konsumenckich. Do tego potrzebnych jest więcej rąk do pracy niż na co dzień, ale niekoniecznie stałych etatów, bo koszty tworzenia miejsc pracy, m.in. w związku z aż dwiema podwyżkami płacy minimalnej i stawki godzinowej w ciągu roku, są coraz wyższe. Stąd pracodawcy działają elastycznie i chętniej pozyskują pracowników gotowych do podjęcia pracy dorywczej – mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Jak dodaje, zwiększone zainteresowanie pracownikami zatrudnianymi ad hoc na potrzeby konkretnych projektów pod koniec roku widoczne jest też w ich aplikacji. Tikrow od października do grudnia ubiegłego roku zrealizowało 31 proc. więcej zleceń niż we wcześniejszym kwartale.

Grafika: raport Tikrow

- Patrząc na obecny rok, widzimy, że te statystyki powinny być jeszcze wyższe - dodaje Krzysztof Trębski.

Również dane OLX Praca wskazują, że zainteresowanie dorabianiem jest obecnie ogromne. W ich przypadku co czwarta odpowiedź na ogłoszenie w kategorii Praca dotyczy pracy dodatkowej.

Blisko 80 ofert pracy dodatkowej zamieszczonych na OLX Praca otrzymało co najmniej tysiąc odpowiedzi, zaś rekordowe ogłoszenie zgromadziło ponad 5,5 tysiąca aplikacji (praca dodatkowa w formule zdalnej dla testera aplikacji). Średnio na jedno ogłoszenie przypada ich aż 60 (wzrost o 30 proc. miesiąc do miesiąca). W ciągu ostatnich 12 miesięcy podjęciem pracy zagranicznej zainteresowanych było aż 460 tysięcy użytkowników kategorii Praca.

Te branże najbardziej czekają na pracowników dorywczych

Największe zapotrzebowanie na pracowników dorywczych w ostatnim kwartale tego roku zgłasza logistyka. 66 proc. firm planuje zatrudnić dodatkowych pracowników, z czego 26 proc. więcej, a 24 proc. tyle samo co w poprzednim kwartale. W produkcji dodatkowych rąk do pracy będzie poszukiwać 59 proc. przedsiębiorstw – 25 proc. zwiększy zapotrzebowanie, 16 proc. zmniejszy, a 18 proc. pozostawi na podobnym poziomie co w III kwartale br. W sektorze handlowym 44 proc. przedsiębiorstw planuje zatrudnić pracowników dorywczych – 18 proc. więcej niż kwartał wcześniej, 13 proc. tyle samo, a 12 proc. mniej.

Firmy wskazują na kilka najważniejszych powodów zainteresowania pracownikami od ręki. Są to:

rosnące koszty zatrudnienia stałych pracowników (42 proc. wskazań)

sezonowy wzrost zamówień (34 proc.)

trudności związane z absencją pracowników w sezonie grypowym i okołoświątecznym (31 proc.)

trudności z pozyskaniem pracowników fizycznych lub niewymagających specjalistycznych kompetencji (29 proc.)

chęć wypróbowania elastycznego modelu zatrudnienia (28 proc.).

Co piąty polski pracownik poszukuje pracy dorywczej

Równie duża jest grupa osób, które czekają na oferty pracy. Z badania Tikrow wynika, że 18 proc. respondentów planuje w IV kwartale 2023 podjąć pracę dodatkową (58 proc. nie ma takich planów, a 23 proc. jeszcze nie wie).

Im młodsza osoba, tym częściej myśli o dodatkowym źródle dochodów. W najmłodszej grupie Polaków w wieku od 18. do 24. roku życia więcej niż co trzeci zapytany podejmie się dorywczego zajęcia (36 proc.), wśród osób od 25 do 44 lat średnio co czwarty, w grupie 45-54 lata – co siódmy, a w grupie 55+ - co dziesiąty. Biorąc pod uwagę status zawodowy, najczęściej dorobić planują osoby pracujące na umowę zlecenie lub o dzieło (odpowiednio 46 proc. i 41 proc.) oraz studenci (40 proc.).

Grafika: raport Tikrow

Polacy szukają dodatkowego zajęcia, bo potrzebują pieniędzy na dodatkowe wydatki (64 proc.) oraz zmuszają ich do tego wysokie ceny i rosnące koszty codziennego życia (56 proc.). Zarobione w ten sposób fundusze przeznaczą na codzienne wydatki (55 proc.), wakacje lub urlop (26 proc.) oraz sprzęt lub meble (24 proc.).

Podobne wnioski płyną z Monitoru Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad. Badanie to wskazuje, że 13 proc. pracowników dorabia dzięki nadgodzinom, a co piąta osoba zdecydowała się na pracę dodatkową, żeby zwiększyć swoje zarobki. Ponad połowa pracowników przyznaje także, że inflacja wpłynęła na ich decyzje zawodowe.

– Ten sektor pracy pod koniec roku pozwala Polakom szybko dorobić całkiem atrakcyjne sumy. Najpopularniejsze zlecenia dotyczą takich stanowisk jak magazynier, kasjer i pracownik sklepu, gdzie dniówki oscylują nawet na poziomie 250 zł. Wystarczy kilka kliknięć, by przyjąć zlecenie na jutro czy najbliższy weekend. Codziennie pojawiają się nowe oferty – mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

****

Wskaźnik Pracy Dorywczej to nowe narzędzie analityczne przygotowane przez Tikrow. Jego głównym celem jest regularne badanie, ile firm planuje wspierać się w danym okresie pracownikami dorywczymi, realizowane w trybie kwartalnym na reprezentatywnej próbie 300 przedsiębiorstw logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Dodatkowo, wskaźnik uwzględnia perspektywę pracowników i pokazuje, jak wielu Polaków zamierza szukać dorywczej pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl