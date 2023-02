Polacy nie przestraszyli się Ukraińców. Lubimy pracować z obcokrajowcami

- Widać wyraźnie, że osoby aktywne zawodowo są w stanie dostrzec pozytywną wartość płynącą ze współpracy z przedstawicielami innych narodowości. Aż 71 proc. respondentów wskazuje, że jest to dla nich szansa na nowe doświadczenia. Z kolei 75 proc. badanych nie dostrzega żadnych problemów w pracy z osobami z zagranicy. Dane wskazują, że jako społeczeństwo staliśmy się bardziej otwarci i nastawieni na rozwój oraz poznawanie innych punktów widzenia. Praca z przedstawicielami innych narodów rodzi też oczywiście wyzwania, z którymi muszą radzić sobie zarówno pracodawcy, jak i ich zespoły. To, co wysuwa się jednak na pierwszy plan, to wartość tych doświadczeń. Poznawanie nowych kultur i perspektyw to z pewnością dla naszego rynku pracy czynnik rozwojowy - komentuje Agnieszka Bieniak, dyrektorka HR w Grupie Pracuj.

Polacy zapytani o czynniki utrudniające codzienne funkcjonowanie w zespole międzynarodowym wymieniają między innymi kwestie językowe (54 proc.). Drugim aspektem, na który zwracają uwagę badani, są różnice kulturowe (35 proc.). Te mogą być zarówno czynnikiem wzbogacającym, jak i w wybranych wypadkach komplikującym codzienność zawodową. Zdania respondentów są jednak podzielone – 31 proc. pracujących badanych nie dostrzega problemu w różnicach kulturowych.

Pojawiające się w badaniu potencjalne trudności są jednak niestraszne polskim specjalistom i specjalistkom. Jak wynika z danych Pracuj.pl, aż 49 proc. badanych utrzymuje lub utrzymywało towarzyskie relacje ze współpracownikami innych narodowości. Tendencje wskazują, że Polacy coraz częściej wykonujący swoje obowiązki we współpracy z osobami z innych krajów będą przywykać do sytuacji i akceptować nową rzeczywistość jako stały fragment ich życia zawodowego.

Rynek pracy w Polsce po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 r.

Choć polski rynek pracy od lat staje się coraz bardziej międzynarodowym środowiskiem, to bezprecedensowy wpływ na tę sytuację miało ostatnie 12 miesięcy.

Jak wskazuje Deloitte w badaniu "Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Wyzwania i potencjał integracji", spośród tych osób, które udały się w kierunku Polski, w październiku 2022 roku w naszym kraju pozostawało 1,2-1,5 miliona ukraińskich uchodźców. Część z tych osób niemal natychmiast rozpoczęła poszukiwania pracy. Duża część z nich wciąż pozostaje jednak bez zatrudnienia, z uwagi na nieznajomość języka lub brak ofert pracy spójnych z ich kompetencjami zawodowymi. Należy wziąć pod uwagę fakt, że znaczna część osób, które przybyły z Ukrainy, to kobiety, często mające pod opieką dzieci lub innych członków rodziny. Wielu mężczyzn nie emigrowało z uwagi na chęć lub konieczność pozostania w Ukrainie i udział w działaniach zbrojnych.

Co na temat obywateli Ukrainy przybywających na lokalny rynek pracy sądzą obecni na nim Polacy? W większości przypadków ta sytuacja odbierana jest raczej pozytywnie niż jako zagrożenie, choć duża grupa respondentów deklaruje, że dostrzega negatywny wpływ na swoją branżę lub dostępność ofert pracy.

- Jednym z najbardziej interesujących aspektów w kontekście opinii Polaków na temat ukraińskich pracowników zasilających lokalny rynek jest paradoksalnie kwestia, iż wielu badanych nie ma opinii na temat analizowanych czynników. To może oznaczać, że ich stanowisko pozostaje neutralne, a sam napływ uchodźców nie wpływa na ich sytuację ani w pozytywny, ani negatywny sposób. Prawdopodobnie ta część badanych nie miała szansy doświadczać pracy z osobami uciekającymi przed wojną lub po prostu – odbierają nową kadrę jak każdego innego pracownika. W tym wypadku jeszcze ważniejsza staje się rola HR i pracodawców, którzy powinni podkreślać pozytywne strony sytuacji - komentuje Agnieszka Bieniak.

Polacy podzieleni równo na pół w kwestii odebrania im pracy przez Ukraińców

Choć napływ pracowników z Ukrainy budzi obawy części Polaków o utratę ich obecnej posady, to zdania w tym zakresie są podzielone niemal równomiernie. Wśród 32 proc. badanych wojna w Ukrainie rzeczywiście wywołała obawy o utratę zatrudnienia. Ta niepewność widoczna jest częściej u pracowników fizycznych oraz wśród kobiet. Jednocześnie podobny odsetek, bo 36 proc. respondentów, deklaruje, że nie obawiają się o swoje posady, odkąd do Polski zaczęli napływać obywatele Ukrainy poszukujący zatrudnienia. Podobna sytuacja widoczna jest pod kątem oceny kondycji branży, w której zatrudnieni są Polacy badani przez Pracuj.pl.

Gwałtowne zmiany na rynku zawsze wiążą się z pewnego rodzaju niepewnością, co jest całkowicie naturalne. Jak wynika z badań, strach w kontekście utrzymania stanowiska czy sytuacji w poszczególnych branżach był jednym z czynników, na który zwracali oni uwagę. 1/4 pracowników obecnych na rynku obawia się, że napływ nowej kadry może pozbawić ich pracy. Choć 45 proc. osób nie odczuło tej obawy, to skala niepewności wśród badanych pozostaje duża.

Mimo iż 45 proc. respondentów uważa, że napływ pracowników z Ukrainy może wpłynąć negatywnie na dostępność ofert pracy, to nieznacznie mniej badanych (40 proc.) spodziewa się, że ich migracja do Polski będzie miała pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Na podobnym poziomie (39 proc.) utrzymuje się liczba badanych, którzy twierdzą, że pracownicy z Ukrainy powinni otrzymywać wsparcie w znalezieniu pracy w Polsce. Negatywne scenariusze częściej piszą kobiety, mężczyźni z większym optymizmem spoglądają na dalekosiężne skutki sytuacji, jaka ma miejsce w Polsce w związku z inwazją na Ukrainę.

