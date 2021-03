Polacy mogą zostać kosmonautami. Rusza rekrutacja ESA na astronautów

Europejska Agencja Kosmiczna rusza z pierwszą od ponad dekady rekrutacją astronautów. Nabór rozpoczyna się dziś (31 marca) i potrwa do 28 maja. Przed kandydatami jednak długi proces rektutacji.

km

31 mar 2021 16:33





Europejska Agencja Kosmiczna rusza z pierwszą od dekady rekrutacją astronautów (fot. Shutterstock)

ESA szykuje zmianę pokoleniową wśród astronautów i rozpoczyna proces rekrutacji chętnych do eksploracji kosmosu. Zadanie jakie stać będzie przed kandydatami do kosmicznej pracy nie należy jednak do łatwych.

Przede wszystkim pokonać trzeba duże grono konkurentów. Zawód astronauty to jeden z najbardziej obleganych zawodów pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce. Do rozpoczętej w ubiegłym roku rekrutacji do NASA zaaplikowało ponad 12 tysięcy osób.

Warunki, jakie stawia przed kandydatami ESA, są ściśle określone. Poszukiwani kandydaci (zarówno mężczyźni lub kobiety) muszą być obywatelami państwa członkowskiego ESA. Preferowany przedział wiekowy to 27–37 lat, a wzrost kandydatów musi wynosić od 153 do 190 cm.

Muszą dobrze posługiwać się językiem angielskim, muszą mieć wykształcenie wyższe (lub równoważne) w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynierii lub medycyny (najlepiej mając przy tym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pokrewnej dziedzinie). Szczególnie mile widziane jest doświadczenie lotnicze z potwierdzonymi godzinami nalotu.

Ważna informacja. Aplikować mogą także osoby z niepełnosprawnością. To jeden z filarów realizowanego przez agencję projektu "Parastronaut Feasibility Project". - Reprezentowanie wszystkich części naszego społeczeństwa jest kwestią, którą traktujemy bardzo poważnie. Różnorodność w ESA powinna dotyczyć nie tylko pochodzenia, wieku, środowiska czy płci naszych astronautów, ale być może także niepełnosprawności fizycznej - wyjaśnia David Parker, dyrektor ESA ds. eksploracji załogowej i robotycznej. Osoby chcące spróbować swoich sił w zawodzie mogą składać aplikacje poprzez stronę karier ESA (https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA). Europejska Agencja Kosmiczna to organizacja międzyrządowa utworzona w 1975 roku. Jej misją jest kształtowanie rozwoju europejskiego potencjału kosmicznego oraz zapewnienie obywatelom Europy i świata korzyści z inwestycji w takie badania. W skład ESA wchodzą 22 państwa członkowskie m.in. Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia czy Polska. Słowenia i Łotwa są członkami stowarzyszonymi. W niektórych programach bierze udział Kanada.

