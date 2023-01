Polacy gorączkowo szukają pracy. Firmy mogą przebierać w kandydatach

Przeciętnie jeden kandydat aplikuje na cztery oferty pracy. Co interesujące, w kurczących się segmentach rynku obserwujemy sporą otwartość na zatrudnienie w innych branżach. Oznacza to, że oprócz włączenia się do procesu rekrutacyjnego w swoim zawodzie, kandydaci odpowiadają też na ogłoszenia z zupełnie innego obszaru. Najprawdopodobniej wynika to z konieczności, bo miniony rok stał pod znakiem wyraźnych zmian na rynku.

Pracodawcy otrzymują też przeciętnie o ponad jedną trzecią odpowiedzi więcej na swoje oferty, przy czym im bliżej końca 2022 roku, tym więcej spływało do nich aplikacji. W październiku i listopadzie wzrost ten wyniósł aż 42 proc. rok do roku, a to oznacza, że na jedno aktywne ogłoszenie o pracę w OLX przypadało średnio aż 18 odpowiedzi kandydatów.

Druga połowa 2022 roku stała pod znakiem wyraźnych wzrostów zainteresowania poszukiwaniem pracy. Miesięcznie średnio ponad 820 tysięcy użytkowników OLX nawiązywało kontakt z rekruterami lub aplikowało na oferty pracy. To o blisko 11 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 roku i prawie 19 proc. więcej w relacji do roku 2020.

Również badanie Pracuj.pl potwierdza, że Polacy rozglądają się za nową pracą. Aż 53 proc. badanych przyznaje, iż podjęło postanowienia noworoczne na 2023 rok związane z karierą lub pracą. Jakie? W ciągu najbliższych 12 miesięcy 53 proc. pracowników chciałoby zmienić obecną pracę na inną.

Z budowy na produkcję, z salonu fryzjerskiego do biura

W 2022 roku, po zakończeniu obostrzeń pandemicznych, odczuwalnie spadło zapotrzebowanie na dostawców i kurierów miejskich (13-procentowy spadek liczby aktywnych ogłoszeń rok do roku), zaś sytuacja makroekonomiczna poważnie nadszarpnęła budżety, a co za tym idzie – zmniejszyła się liczba rekrutacji prowadzonych przez warsztaty samochodowe (-13 proc. rok do roku) i firmy budowlane (-11 proc. rok do roku). To w tych podkategoriach OLX Praca najmocniej wciśnięto hamulec w procesach rekrutacyjnych.

Spośród wszystkich aplikujących na oferty w kategorii dostawca i kurier miejski aż 4 na 10 kandydatów odpowiada też na ogłoszenia o pracę dla kierowców (38 proc.). Mimo że i ten segment się skurczył (80 tysięcy ofert w 2022 roku oznacza spadek o 7 proc. rok do roku), pracy w nim nadal nie brakuje. Co piąty kandydat na dostawcę szuka też zatrudnienia w magazynie (18 proc.), natomiast 15-16 proc. chce spróbować swoich sił na produkcji lub w sprzedaży.

Podobnej alternatywy poszukują budowlańcy. Ich branżę w minionym roku dotknęły wyraźne wzrosty cen, co poskutkowało ograniczeniem inwestycji i mniejszą intensywnością zleceń. Dlatego aż co piąty spośród ponad 70 tysięcy aplikujących na ogłoszenia o pracę w kategorii budowa i remonty decyduje się też na wysłanie CV do zatrudniających na produkcję. Co dziesiąty (12 proc.) chce wyjechać do pracy za granicę. Podobną alternatywą okazują się prace magazynowe i angaż w roli kierowcy.

Jeszcze niedawno pracodawcy zabiegali o zatrudnienie mechaników i lakierników. Zeszłoroczny wzrost kosztów doprowadził jednak do tąpnięcia w tym segmencie, a w branży serwisów samochodowych coraz częściej mówi się o zamykaniu kolejnych firm. Dlatego kandydaci aplikujący na wakaty mechanika i lakiernika w OLX startowali w rekrutacjach na produkcję (25 proc.), do budowlanki i na stanowisko kierowcy (19 proc.). Co szósty był skory do pracy w magazynie (16 proc.).

Podobny trend widoczny jest również w branży związanej z fryzjerstwem i kosmetyką, jednak w tym przypadku co piąty kandydat wybiera jeszcze oferty z kategorii zdrowie. Można zakładać, że szeroko pojęta branża beauty poszukuje pracowników w obu wymienionych obszarach. Niemniej prawie co trzeci z tych kandydatów (29 proc.) wysyła aplikacje na oferty pracy w administracji biurowej, a co czwarty w sprzedaży (25 proc.). Czyżby szukali stabilnego zatrudnienia? Nie sposób nie wiązać tego trendu również ze wzrostami kosztów najmu, energii czy ogrzewania, które niewątpliwie wpływają na rentowność biznesów, a w tym przypadku coraz częściej JDG.

Także według badania Gi Group trend przebranżowienia umacnia się – 19 proc. aktywnych zawodowo zamierza podjąć kroki, by zwiększyć swoje kwalifikacje. Takie plany deklarują częściej mężczyźni niż kobiety (21 proc. vs 16 proc.). 6 proc. zatrudnionych myśli o całkowitym przebranżowieniu, przy czym w największym stopniu gotowe na zmianę są osoby przed 25. rokiem życia (21 proc. wskazań). Jednocześnie 14 proc. zatrudnionych, również głównie w przedziale wiekowym 18-24, planuje zmianę miejsca pracy.

- Jeszcze kilkanaście lat temu pracującym z trudem przychodziła zmiana miejsca zatrudnienia, a jeszcze trudniej – zawodu. Obecny rynek pracy wymaga od wszystkich przeanalizowania swoich kwalifikacji i możliwych ścieżek kariery zawodowej. Dla jednych oznacza to rozwój dotychczasowych umiejętności, a dla innych zdobywanie kwalifikacji w zupełnie nowej dziedzinie. Zaznaczająca się otwartość Polaków na zmiany jest dowodem przezorności – umiejętność przystosowania do zmieniających się uwarunkowań jest poszukiwaną kompetencją przez pracodawców – komentuje Marcos Segador Arrebola, dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

Exodus w edukacji trwa – nauczyciele szukają lepszych zarobków

Spośród wszystkich przebadanych zatrudnionych w sektorze edukacji aż 27 proc. aplikuje też na stanowiska związane z administracją biurową. Co piąty chce się zatrudnić w sprzedaży lub nawet handlu.

Domniemywać zatem można, że exodus z obszaru edukacji trwa w najlepsze, a trend ten wyraźnie widoczny był latem minionego roku. Głównych przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać przede wszystkim w finansach, które regularnie stają się przedmiotem publicznej dyskusji.

Oni pozostają niezmienni – tylko za kółko albo za granicę

Najmniej otwarci na inne możliwości zatrudnienia pozostają kierowcy oraz aplikujący na ogłoszenia o pracę za granicą.

Spośród ponad 100 tysięcy kandydatów odpowiadających na oferty pracy dla kierowcy zaledwie co dziesiąty brał pod uwagę opcje z innych obszarów (produkcja lub dostawca i kurier miejski). Jednocyfrowy odsetek z tej grupy kontaktował się z zatrudniającymi do prac magazynowych i budowlanki.

Niewielką chęć podjęcia pracy w Polsce widać u zainteresowanych ofertami pracy za granicą. Najczęściej wybieraną alternatywą jest branża budowlana, jednak na aplikację decyduje się zaledwie co siódmy użytkownik z tej grupy (15 proc.). Dalej w kolejności są pracownicy produkcji (12 proc.), kierowcy (9 proc.) i osoby pracujące w magazynach (8 proc.).

Styczeń bije rekordy. 13-procentowy wzrost liczby osób aktywnie poszukujących pracy

Na rynku pracy zaczął się „sezon postanowień noworocznych”. Po raz kolejny wyraźnie widać wzrost aktywności poszukujących. Już w styczniu minionego roku kategoria Praca w OLX przeżywała swoiste oblężenie użytkowników, którzy prawie 3,5 mln razy kontaktowali się z pracodawcami w odpowiedzi na ich oferty.

Pierwsza połowa aktualnego miesiąca wskazuje na ponad 13-procentowy wzrost liczby aktywnie poszukujących pracy i aż 25-procentowy wzrost liczby odpowiedzi na ogłoszenia. Jeśli trend się utrzyma, pierwszy miesiąc 2023 roku będzie rekordowy w historii tej kategorii w OLX.

Warto przytoczyć również dane serwisu Pracuj.pl pokazujące, że w 2022 roku firmy sporo rekrutowały – na portalu zamieszczono rekordową liczbę ofert zatrudnienia. Jak podają analitycy serwisu, pracodawcy opublikowali w tym czasie 1,1 mln ogłoszeń – czyli o 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Aktywność firm w obszarze rekrutacji była widoczna szczególnie w I i II kwartale, gdy opublikowano łącznie blisko 600 tys. ofert.

