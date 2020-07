Pol-Inowex rekrutuje. Szuka ludzi, którzy zdemontują i przewiozą 250-tonowe kolumny

Pol-Inowex, firma rodzinna z Lublina, od blisko 30 lat specjalizuje się w demontażu, relokacji i ponownym montażu maszyn i linii produkcyjnych, ale także całych zakładów przemysłowych.

Świadczy usługi dla branży energetycznej, papierniczej, motoryzacyjnej, chemicznej

i petrochemicznej na całym świecie.

Wartość wszystkich zakontraktowanych i realizowanych przez firmę zleceń to ok. 150 mln zł. Właśnie podpisała kolejną umowę.

Kontrakt w Szwajcarii to obecnie największy projekt demontażowy w Europie, polegający na całkowitej rozbiórce rafinerii o powierzchni porównywalnej z połową całych Zakładów Azotowych

w Puławach.

Aktualnie firma zatrudnia ok. 200 doświadczonych specjalistów, głównie monterów, mechaników i elektryków. W związku z nowym zleceniem planuje dalszy rozwój i zatrudnienie co najmniej 50 dodatkowych pracowników z Lublina i regionu. Poszukuje przede wszystkim monterów, mechaników

i elektryków. Oferuje zatrudnienie na umowę o pracę, a wynagrodzenie ma być liczone według stawek zagranicznych. Firma zapewnia wewnętrzny system szkoleń także osobom z mniejszym doświadczeniem, ale pracownicy chcący się rozwijać, szybko mogą zdobyć niezbędne umiejętności. Z firmą współpracować mogą również podwykonawcy.

Projekt w Szwajcarii rozpoczął się 20 lipca. Potrwa 21 miesięcy i wiąże się ze sporym wzywaniem. Demontowana rafineria to ok. 50 proc. powierzchni Zakładów Azotowych w Puławach. Kolumny reaktorów będą demontowane jako jeden element o wadze ok. 250 ton każda

łączna waga około 25 autobusów miejskich. Najwyższe elementy demontowane w całości mają ok. 70 metrów wysokości. By wszystko przewieźć firma będzie musiała zorganizować aż 2000 transportów, w tym około 600 ponadgabarytowych i 1400 kontenerów. Gdyby zestawić transporty jeden po drugim jest to odległość ok. 45 km, dystans z Lublina do Żyrzyna.

– Wypracowana pozycja oraz zdobyte doświadczenie naszej firmy w Europie i na świecie gwarantuje naszym klientom realizację zleceń. Dzięki temu ilość zamówień wzrasta, a tym samym, mimo kryzysu, możemy zagwarantować naszym pracownikom stabilność i bezpieczeństwo. To samo zapewniamy nowym pracownikom. Większość projektów realizujemy za granicą, ale po naszej stronie są niezbędne formalności, a wynagrodzenie jest oparte o stawki zagraniczne. Organizujemy przejazdy i zakwaterowanie, wszystko odbywa się w języku polskim wśród pracowników z Polski – mówi Bartosz Świderek, wiceprezes Pol-Inowex. Pol-Inowex - Szwajcaria (fot. Pol-Inowex) Także Krzysztof Żuk, prezydent Lublina nie kryje zadowolenia, że rodzinna firma z regionu tak prężenie się rozwija. - Cieszy mnie fakt, iż mimo wielu wyzwań i problemów, z którymi w obecnej sytuacji rynkowej mierzy się wiele naszych firm, są przedsiębiorstwa, które rozwijają swoją działalność, dając nowe miejsca pracy. Fakt, iż spółka Pol-Inowex z Lublina rekrutuje specjalistów na rodzimym rynku potwierdza, iż kapitał ludzki stanowi jeden z największych potencjałów rozwojowych Lublina. Lubelskie uczelnie wyższe, szkoły techniczne i zawodowe kształcą kadry, które pracują później na sukces firm, również na rynkach międzynarodowych - mówi Żuk. Rekrutację w czasie pandemii ogłosiła również firma Drutex. Producent okien i drzwi planuje zwiększyć zatrudnienie nawet o 400 osób. - Kryzys zdaje się nas oszczędzać i jesteśmy w bardzo dobrej kondycji. Pomimo dotykającego światową gospodarkę kryzysu, nasza sprzedaż dynamicznie rośnie. Kolejny raz okazuje się, że konsekwentnie wdrażana strategia rozwoju firmy, oparta na inwestycjach w nowoczesne technologie i najwyższą jakość, przynosi oczekiwane rezultaty - podkreśla Leszek Gierszewski, prezes Drutex.