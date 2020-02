Pojawią się miliony nowych miejsc pracy. Potrzeba jednak odpowiednich kompetencji

W opinii pracodawców badanych w ramach "Analizy zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy" młodzi kandydaci do pracy muszą popracować nad wzmocnieniem kilku segmentów. Z analiz przygotowanych przez Uniwersytet Jagielloński i Idea Instytut wynika, że brakuje im kompetencji ogólnych: społecznych (np. bycie komunikatywnym, łatwe nawiązywanie kontaktów, współpraca w grupie, umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie), samoorganizacyjnych, a także kreatywności rozumianej jako innowacyjność i generowanie nowych rozwiązań i pomysłów.

A jak pokazują analizy Światowego Forum Ekonomicznego, to czego brakuje polskim kandydatom uznawane jest za "absolutne must have" w procesie poszukiwania pracy.

Co więcej, badania Światowego Forum Ekonomicznego pomogły stworzyć listę 96 „miejsc pracy jutra”. Raport, wsparty danymi z Burning Glass Technologies, Coursera i LinkedIn, pozwolił zidentyfikować siedem kluczowych klastrów zawodowych o nowych perspektywach na przyszłość.

Klastry, które łącznie mają przynieść 6,1 mln nowych ofert pracy w ciągu najbliższych trzech lat, obejmowały: dane i sztuczną inteligencję (AI), ekonomię opieki, zieloną gospodarkę, inżynierię i przetwarzanie w chmurze, ludzi i kulturę, rozwój produktu oraz sprzedaż, marketing i treść.

„Podczas gdy przełomowe umiejętności technologiczne, takie jak analiza danych i umiejętności sztucznej inteligencji, będą z pewnością kluczowe dla przyszłości pracy, tak samo będzie z opieką, przywództwem i zdolnością do uczenia się i rozwoju. Innymi słowy, przejście do nowego świata pracy będzie ukierunkowane zarówno na ludzi, jak i na technologie” - czytamy.

Światowe Forum Ekonomiczne co roku opracowuje listę najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy na nadchodzące 10-lecie. Organizacja na podstawie rozmów z menedżerami zajmującymi się HR-em prognozuje, jakich umiejętności pracodawcy będą poszukiwać za kilka lat.

Top 10 Skills in 2020. Who's also noticed that job titles mean less nowadays? pic.twitter.com/UIimY1QpjN — Osagie Alonge (@OsaGz) July 28, 2019

Wśród tych najbardziej poszukiwanych niezmiennie od lat znajduje się kompleksowe rozwiązywanie problemów. To umiejętność analizowania wielu danych i informacji, podejmowania decyzji i wdrażania rozwiązań. Jednak zgodnie z przewidywaniami, jej znaczenie może spadać w sektorach mocniej zautomatyzowanych, takich jak infrastruktura czy energetyka, wzrośnie jednak w usługach i informatyce.

Na znaczeniu zyskuje krytyczne myślenie. Umiejętność logicznego rozumowania i chłodnej analizy w czasach zaawansowanych technologii i skomplikowanych rozwiązań staje się jedną z najbardziej pożądanych umiejętności.

Z dziesiątego miejsca w rankingu na trzecie awansowała kreatywność. Będzie to umiejętność absolutnie kluczowa nie tylko w branżach, z którymi dziś się kojarzy (media czy rozrywka). Praca będzie czekać na osoby myślące niestandardowo, bo to one będą w stanie wymyślać nowe usługi i produkty, w szybko zmieniających się czasach.

Dwa ostatnie miejsca spośród pięciu najbardziej pożądanych umiejętności pokazują jak dużą role odgrywa praca zespołowa. Pracodawcy poszukują menedżerów empatycznych, opanowanych i potrafiących się komunikować z zespołem, czyli radzących sobie z zarządzaniem ludźmi. W cenie jest też elastyczność i otwartość, czyli współpraca z innymi.

Praca nad wymienionymi przez WEF umiejętnościami jest wyjątkowo ważna. Wszystko wskazuje bowiem na to, że wielu pracowników zmierzyć będzie musiało się z koniecznością przekwalifikowania. Z raportu organizacji z 2018 roku wynika, że aż 75 mln miejsc pracy może zostać wypartych przez zautomatyzowane systemy oparte na algorytmach.

Jednocześnie szacuje się, że dzięki rozwojowi nowych technologii około 133 mln osób znajdzie zatrudnienie w zupełnie nowych zawodach. A to oznacza, że takie cechy jak kreatywność, krytyczne myślenie czy umiejętność współpracy mogą okazać się kluczowe.

Potwierdza to raport PFR i firmy Google - "Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym”, w którym zaznaczono, że są to główne kompetencje zawodowe, na które powinniśmy postawić w 2020 roku.

Raport

- Badanie potwierdza, że studenci i absolwenci są przekonani, iż w dzisiejszych czasach konieczne jest ciągłe dokształcanie się, a studia są jedynie jednym z etapów w mającym trwać całe życie procesie zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń. Powinniśmy wzmacniać postawy wspierające zachowania przedsiębiorcze, takie jak gotowość do podejmowania rozsądnego ryzyka, odporność na kryzysy i umiejętność tolerowania niepewności. Takie otwarte podejście do procesu uczenia się jest niezbędne w kontekście przygotowania młodych do funkcjonowania w świecie, w którym ciągła zmiana warunków jest normą - podkreśla Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Kompetencje a nowoczesna gospodarka

O rozwoju nowoczesnych kompetencji rozmawiać będziemy 25 lutego w Warszawie. Podczas sesji "work/edu" szukać będziemy odpowiedzi na pytanie, jak rozwijać kompetencje pod kątem potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Jak je kształtować, co jest zagrożeniem, z jakich narzędzi korzystać, by odnaleźć się na rynku pracy – odpowiedzą nasi paneliści:

Zdzisława Dacko-Pikiewicz , rektor Akademii WSB;

, rektor Akademii WSB; Bartosz Majewski , współzałożyciel i prezes Software Development Association Poland;

, współzałożyciel i prezes Software Development Association Poland; Arkadiusz Mężyk , rektor Politechniki Śląskiej;

, rektor Politechniki Śląskiej; Jowita Michalska , prezes fundacji Digital University;

, prezes fundacji Digital University; Piotr Skaldawski , dyrektor personalny 3M dla regionu Europy Wschodniej;

, dyrektor personalny 3M dla regionu Europy Wschodniej; Stanisław Wincenciak, prorektor ds.rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Nauka przez całe życie

Na to, że jedną z najistotniejszych kwestii jest to, by w młodych ludziach wyrobić nawyk uczenia się przez całe życie, nauczyć ich, jak się efektywnie uczyć oraz wyposażyć ich w kompetencje, które na dany moment są poszukiwane na rynku, uwagę podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2019 zwracała Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

– Wtedy możemy powiedzieć, że uczelnia wyższa spełniła swoją rolę. Innowacyjność to stan umysłu – podsumowuje rektor Akademii WSB. – Staram się przypominać naszym studentom, że świat bardzo szybko się zmienia. Trzeba o tym pamiętać i mieć świadomość, że podejmowanie wyzwań, choć boli, jest konieczne.

O istocie ciągłego rozwijania kompetencji mówi także rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk.

– Musimy pamiętać, że student ukończy szkołę za 3,5 roku, a w tym czasie powstaną nowe technologie, inne niż te, które poznał na studiach. Należy więc przekonać inżynierów, że muszą nieustannie rozwijać swoje kompetencje – nauczyć się ciągłego uczenia się. Warto także podpowiedzieć, w jaki sposób pozyskiwać na bieżąco wiedzę – podkreśla.

Umiejętność nauki przez całe życie niewątpliwie może pomóc w obliczu rosnącego znaczenia technologii. Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University, podkreśla, że najlepszym rozwiązaniem jest zmieszanie talentu ludzkiego z technologią. W tym przypadku potrzebna jest ponadto otwartość i kreatywność.

– Technologii nie da się zatrzymać. Co więcej, nie ma sensu próbować. Sztucznej inteligencji będzie coraz więcej, jednak aspekt ludzki jest coraz ważniejszy. Organizacja ma wartość wtedy, gdy są w niej właściwi ludzie. Sztuczna inteligencja powinna wspierać i ułatwiać pracę – mówiła Michalska.

Jak kształcić?

Podczas ubiegłorocznej debaty „Rynek pracy – suma wyzwań”, która odbyła się podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł, rektor Politechniki Warszawskiej Jan Szmidt zwracał uwagę na fakt realizowania procesu kształcenia, który odpowiadałby na potrzeby rynku.

– Problem „jak kształcić” jest problem odwiecznym – twierdził. – Jeden z mówców powiedział, że chciałby mieć absolwenta, który natychmiast przystąpi do pracy. Są takie szkoły, które potrafią takiego absolwenta wychować, nawet szkoły wyższe. Ale nie Politechnika Warszawska. My nie jesteśmy szkołą zawodową, która ma przystosować do pracy, konkretnej technologii czy konkretnych maszyn – dodał.

Zaznaczył, że prowadził w tej sprawie rozmowy m.in. z prezesem IBM i innymi szefami dużych firm. – Oni bardzo by chcieli, by wykłady były tak ustawione, że studenci wychodząc ze studiów, od razu przystępują do pracy u nich. Ale my nie jesteśmy szkółką przy IBM-ie ani przy innych firmach. Mamy kształcić elity społeczeństwa – podkreślił.

Na znaczenie współpracy nauki z biznesem zwraca uwagę m.in. Piotr Skaldawski z firmy 3M.

– Z racji potrzeby dostępu do absolwentów, ulokowaliśmy swoje główne centra we Wrocławiu i Warszawie. Musimy zacząć przygotowywać młodych ludzi do pracy, by byli gotowi w momencie, kiedy do nas przychodzą, a nie pół roku później, po szkoleniach – podkreślał.

W opinii Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA), niewystarczająca współpraca środowisk naukowych z biznesem jest jedną z najistotniejszych kwestii wpływających na rozwój.

- Impulsem do powołania związku była między innymi chęć nawiązania współpracy pomiędzy firmami o podobnym profilu i podobnych wyzwaniach, poprzez którą możemy wspierać się w bieżącej działalności operacyjnej. Chcemy, aby dzięki takiemu zjednoczeniu głos firm mających niebagatelny udział w budowie nowoczesnej polskiej gospodarki był bardziej słyszalny wśród decydentów. Branża IT to przecież jeden ze strategicznych kierunków jej rozwoju - mówi Bartosz Majewski, prezes SoDA oraz własnej firmy Codibly.

Dłuższa lista zawodów deficytowych

Światowe Forum Ekonomiczne wskazuje, że 65 proc. dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracować w zawodzie, który obecnie jeszcze nie istnieje. Zgodnie z przewidywaniami zawody przyszłości to te związane z branżą IT, technologiami kosmicznymi czy robotyką, ale także skoncentrowane na pomocy drugiemu człowiekowi, jak medycyna czy psychologia.

Z drugiej strony wydłuża się lista zawodów deficytowych. Już dziś możemy dopisać do niej wykwalifikowanych pracowników fizycznych, branżę budowlaną, finansową (m.in. samodzielne księgowe, pracowników ds. rachunkowości i księgowości), sektor produkcji (m.in. elektryków, elektromechaników, krawców, stolarzy), branżę medyczno-opiekuńczą (lekarzy, pielęgniarki i położne) czy transportową.

