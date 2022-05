Podczas rozmowy kwalifikacyjnej grają w Counter-Strike. Tak rekrutuje firma budowlana

Rozmowa z rekruterem podczas gry w Counter-Strike pozwala nie tylko pokazać nowoczesne oblicze Erbudu, ale też sprawdzić takie cechy kandydata jak multitasking, działanie pod presją czasu czy działanie strategiczne – mówi Dagmara Sobolewska, dyrektorka HR w grupie Erbud.

Prowadzicie rekrutację stażystów w grze komputerowej Counter-Strike: Global Offensive. Strzelanie do kandydatów? To brutalne.

Dagmara Sobolewska, dyrektor HR w grupie Erbud: - Jedni do drugich strzelają, zazwyczaj celniej jednak kandydat do rekruterki [śmiech], bo zgłaszają się naprawdę wytrawni gracze! Ale rozumiem intencję pytania. Też mieliśmy początkowo wątpliwości.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednak Counter-Strike bazuje na odwiecznych „chłopackich” zabawach, jak policjanci i złodzieje oraz szeroko pojętej walce dobra ze złem. Świat e-sportowy już dawno „odkleił” element przemocy od tej gry, fabuła została przykryta przez strategiczne plany i koncepcje. CS:GO to gra drużynowa, wymagająca, nie taka łatwa. Wiem, bo próbowałam – dział HR został przeszkolony, by stawić czoła kandydatom. Uprzedzę pytanie – nie, nie złapałam bakcyla, ale wiem, że koleżanki ode mnie z zespołu zaczęły grywać nawet rekreacyjnie wieczorami.

Skąd taki pomysł, by połączyć e-sport z budownictwem?

- E-sport pojawił się w progach Erbudu rok temu i chyba zagości tam na dłużej. Zaczęło się od pandemii w 2020 r., gdy studentów odprawiono do domu, przed laptopy. A że nasza branża to głównie studenci politechnik, więc też potencjalnie szerokie grono graczy: w Fifę, LOL-a, Starcrafta, Fortnite’a i tak dalej. Grali lub oglądali, gdy inni grają – e-sport i profesjonalne rozgrywki najlepszych playerów to polska specjalność. Coroczny event w Katowicach to absolutnie topowy światowy poziom. W e-sport zainwestowali Marcin Gortat czy Dawid Podsiadło.

Nam z kolei w pandemii zabrano tradycyjne narzędzia komunikacji ze studentami, takie jak targi pracy, dni otwarte, wizyty na budowach. Równocześnie potrzeba rekrutacji na staże i praktyki była ogromna, bo branża ani na chwilę nie zwolniła, budowy trwały, a rok 2020 zakończyliśmy z największym portfelem zleceń w historii - w 2021 r. jeszcze go poprawiliśmy. Aby podpisywać kolejne kontrakty, trzeba mieć ludzi, którzy będą je realizować. Staże to jedna z lepszych metod pozyskiwania kadry w budownictwie. Studenta można wyszkolić, zatrudnić i mamy dobrego pracownika na lata. Musieliśmy więc wyjść nieco poza schemat. Raport Deloitte’a o rynku e-sportowym i eksplozji jego popularności w trakcie pandemii potwierdził, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Co zrobiliście?

- Najpierw wsparliśmy największą studencką ligę e-sportową. Zostaliśmy sponsorem tytularnym Erbud University E-sport EDU – to część europejskiej ligi, na szczeblu kontynentalnym, sponsorem jest Amazon. W Polsce zrzesza studentów z 16 szkół wyższych, którzy kilka razy w tygodniu nawet zasiadają przed ekranem i na Twitchu oglądają zmagania swoich kolegów z AZS-ów na politechnikach.

Uznaliśmy jednak, że to za mało i że chcemy bardziej kontekstowo zaistnieć w świecie e-sportu, dlatego zorganizowaliśmy konkurs na odwzorowanie jednej z naszych flagowych realizacji jako mapę do CS:GO. Wybór padł na Halę Koszyki. Poszliśmy krok dalej i dzięki gościnności firmy Globalworth odbył się turniej e-sportowy z prawdziwego zdarzenia – uczestnicy, siedząc w prawdziwej Hali Koszyki, grali w tę wirtualną.

Poszliśmy za ciosem - w tym roku oferujemy w rekrutacji możliwość rozmowy w grze komputerowej.

Kandydaci na staże i praktyki, jeśli oczywiście spełniają podstawowe kryteria, mają do wyboru rozmowę z HR biznes partnerką przez telefon, osobiście, na Teamsach lub podczas gry (Fot. mat. pras.)

Na czym polega ten pomysł?

- Kandydaci na staże i praktyki, jeśli oczywiście spełniają podstawowe kryteria, mają do wyboru rozmowę z HR biznes partnerką przez telefon, osobiście, na Teamsach lub podczas gry. W jej trakcie trwa standardowa rozmowa, rekruterka pyta o preferowaną lokalizację stażu, od kiedy taka osoba chciałaby zacząć, jaki ma docelowy plan na siebie w branży budowlanej i tak dalej.

Co jest niezwykle interesujące - podczas gry jesteśmy w stanie od razu ocenić takie umiejętności jak myślenie strategiczne, szybkość podejmowania decyzji, podzielność uwagi czy orientację przestrzenną. Zresztą przypisanie konkretnych cech do wymogów danej gry to nie jest nasz wynalazek. W Korei Południowej - moim zdaniem światowym inkubatorze nowych technologii - standardem jest pytanie o ulubioną grę w formularzu rekrutacyjnym w myśl zasady „powiedz mi w co grasz, a powiem ci, jakim pracownikiem jesteś”. Ale tam ponoć kandydat do ręki córki musi najpierw pokonać swojego przyszłego teścia w Starcrafta, by ten się zgodził na ich ślub. Jesteśmy, może i dobrze, jeszcze daleko w tyle.

Będziemy się do nich zbliżać, choćby w rekrutacji?

- Dziś na rynek pracy wchodzi pokolenie, które nie pamięta czasów bez internetu. Jest tak przesiąknięte nowymi technologiami, wirtualnym światem, całym metaverse, awatarami, że nie wróci nagle do czasopism popularnonaukowych w bibliotece i „Świata Wiedzy” w segregatorze na półce. Nie planujemy zawracać kijem Wisły, raczej płynąć z tym nurtem zmian, wybierać to, co daje nam korzyści. Myślimy perspektywicznie, dlatego nie zamykamy się na nowe formy.

Gdyby ktoś 10 lat temu mi powiedział, że mój team będzie szkolony z gry w strzelankę, popukałabym się w czoło. Kiedyś dawaliśmy ogłoszenie w „Anonsach”, kandydat do nas dzwonił z budki telefonicznej i rwało rozmowę, bo skończyły mu się impulsy. Ale mamy 2021 r., idzie niż demograficzny, jesteśmy po IT najlepiej płatną branżą z największym niedoborem kadr. Z tym że IT ma lepszy image, choć podobny próg wejścia – my też szukamy kadry wykwalifikowanej, po dobrych studiach. Nie możemy stać z założonymi rękami, musimy kombinować.

Jakie są efekty?

- W 2020 r. mieliśmy średnio trzech chętnych na jedno miejsce na stażu, w 2021 r. prawie dziesięciu, w tym roku wiem już, że pobijemy ten rekord, choć jesteśmy w połowie naboru. Ale poza doraźnymi liczbami, które wszyscy tak lubią, wierzę, że wizerunek pracodawcy to nasze bycie „cool”, bo przecież o to w dużej mierze chodzi. To coś dużo szerszego, co buduje się latami.

Ilu było chętnych na rekrutację w grze?

- Na początku, jak uruchomiliśmy nasz profil na Discordzie, to spłynęło mnóstwo zgłoszeń, ale większość aplikowała z ciekawości, żeby sprawdzić, o co chodzi. Odrzuciliśmy ponad połowę, przejrzeliśmy tych spełniających kryteria, odbyło się kilkanaście rozmów - dobra rozgrzewka. Jednak dopiero teraz startujemy z szerszą kampanią i już poza specjalistycznym światem e-sportowym prezentujemy tę naszą innowację szerzej. Myślę więc, że mój zespół będzie miał ręce pełne roboty i kogoś ciekawego nam do Erbudu „ustrzeli”.