Poczta zmieniła zdanie - zwolni o połowę mniej pracowników

Poczta Polska ograniczyła o 50 proc. plan zwolnień oraz ogłosiła rekrutacje do sortowni w Warszawie. Brak doświadczenia nie jest przeszkodą.

Autor:KDS

• 1 cze 2021 10:39





Poczta Polska jednocześnie zwalnia i rekrutuje (fot. Poczta Polska)

Na początku roku Poczta Polska poinformowała organizacje związkowe o planie przeprowadzenia zwolnień grupowych. Od czerwca do końca 2021 roku pracę miało stracić nawet 2 tys. osób. Teraz spółka zdecydowała o zmniejszeniu skali zwolnień.

Jak podała w komunikacie, zarząd spółki po analizie planowanych działań i trendów na rynku usług pocztowych podjął decyzję o znacznym ograniczeniu skali planowanych zwolnień grupowych o ponad 50 proc. w stosunku do pierwotnych planów. Skala zwolnień, ze wstępnie zakładanej redukcji, została ograniczona do jedynie 960 etatów. Zmiany w strukturze zatrudnienia wynikające z konieczności dostosowania się do zmian w usługach odbywają się m.in. poprzez rekrutacje wewnętrzne i przekwalifikowania. Dodatkowo firma ogłosiła rekrutacje do swoich sortowni.

– Mamy ofertę pracy dla osób, które poszukują stałego zatrudnienia na cały etat oraz takich, które chcą łączyć naukę z pracą i szukają zatrudnienia w zmniejszonym wymiarze czasu pracy. Oferujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenia, a także szkolenia. Ponieważ Poczta Polska jest największą firmą logistyczną w Polsce, praca w naszej spółce może być świetnym startem do kariery w logistyce i usługach kurierskich. Jesteśmy otwarci na osoby, które nie mają doświadczenia w tych branżach, ale są gotowe się przekwalifikować - podkreśla Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Obecnie Poczta Polska rekrutuje nowych pracowników do warszawskiej sortowni przesyłek przy ul. Łączyny 8. Do obsadzenia jest kilkadziesiąt wakatów. Mile widziane jest posiadanie uprawnień w zakresie obsługi wózków widłowych lub prawo jazdy kat. B. Pracowników zatrudnia także sortownia Poczty we Wrocławiu i w Komornikach pod Poznaniem.

Rekrutacje do sortowni są w Poczcie Polskiej kierowane dwutorowo – do pracowników Poczty, którzy gotowi byliby się przekwalifikować i do kandydatów z zewnątrz.

Warto przypomnieć, że w związku z nowymi regulacjami dla przesyłek spoza UE, które zaczną obowiązywać 1 lipca 2021 roku, w Poczcie Polskiej przeprowadzona została także rekrutacja pracowników do obsługi celno-podatkowej na terenie sortowni w Warszawie i Lublinie.

