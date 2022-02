Poczta Polska wspiera więźniów. Będą sortować paczki

Poczta Polska wznowiła współpracę z Aresztami Śledczymi w Bydgoszczy oraz w Olsztynie po kilkunastomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią wirusa COVID-19. Po raz kolejny zatrudnieni osadzonych w pocztowych sortowniach.

Autor: jk

• 4 lut 2022 10:34





Do podstawowych zadań osadzonych należeć będzie m.in. wsparcie procesu sortowania cięższych przesyłek oraz rozładunek i załadunek kursów pocztowych (Fot. mat. pras.)

Jak informuje Poczta Polska, w sortowni w Lisim Ogonie zatrudnionych zostanie 50 osadzonych, a w podobnym obiekcie zlokalizowanym w stolicy Warmii i Mazur - 18 więźniów. Przed rozpoczęciem pracy osoby skazane przejdą proces szkolenia na stanowiskach ds. opracowania przesyłek i ładunków.

Praca dla więźniów

Do podstawowych zadań osadzonych należeć będzie m.in. sortowanie cięższych przesyłek oraz rozładunek i załadunek kursów pocztowych.

Do pracy skierowane zostaną osoby, które spełniają m.in. następujące warunki: nie są recydywistami, sprawdziły się wcześniej jako pracownicy lub wolontariusze oraz odbywają karę za lżejsze przewinienia, typu jazda pod wpływem alkoholu czy zaległości w płatności alimentów. Więźniowie, którzy trafią do sortowni, przejdą ponadto wielostopniową weryfikację. Warunkiem koniecznym do podjęcia pracy jest także pozytywna ocena postępów w procesie resocjalizacji.

Dzięki nawiązanej współpracy osadzeni zyskują możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia zarówno w trakcie odbywania kary, jak również po jej zakończeniu. Tym samym proces ich resocjalizacji przebiega skuteczniej, łatwiejszy jest także powrót do życia społecznego po zakończeniu wyroku.

Z kolei Poczta Polska, dysponując większym potencjałem kadrowym w newralgicznych miejscach, zyskuje możliwość efektywniejszego zarządzania pracą i sprawniejszego reagowania na zwiększające się wolumeny przesyłek.

Co najmniej minimalna pensja

Więźniowie będą zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na warunkach pozwalających im na uzyskanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. 1/4 każdej wypłaty, zgodnie z obowiązującym prawem, zostanie przekazana na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Kolejne 10 proc. to środki, które zasilą fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej. Część wynagrodzenia będzie odkładana do „żelaznej kasy”, z której wypłaca się środki w chwili zakończenia odbywania kary.

