Poczta Polska tworzy własny software house. Zaczyna od rekrutacji wewnętrznych

Jedną ze zmian wywołanych pandemią COVID-19 jest postępujący wzrost znaczenia usług i technologii cyfrowych. Właśnie dlatego Poczta Polska chce wzmacniać i rozwijać ten obszar. W pierwszej kolejności pracowników będzie szukać wśród 80-tysięcznej grupy zatrudnionych pracowników.

Pion IT w Poczcie Polskiej zatrudnia ok. 900 osób (fot. mat. pras.)

Zapadła decyzja o o restrukturyzacji i zmianie formuły działania spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Zarząd grupy chce, by firma ta rozwijała i utrzymywała systemy informatyczne dla Poczty Polskiej.

Poszukiwanie i nabór specjalistów do pocztowego software house oraz Security Operations Center (SOC) rozpocznie się od rekrutacji wewnętrznej.



Rozwój usług cyfrowych w okresie pandemii wyraźnie przyspieszył. Istotnym trendem jest rozwój zakupów internetowych, które mają wpływ na rynek przesyłek kurierskich. To jeden ze strategicznych obszarów, dla rozwoju Poczty Polskiej. Jednocześnie obserwowane są spadki korespondencji tradycyjnej, która jest coraz szybciej zastępowana cyfrową wymianą informacji i dokumentów. Spółka stoi więc przed wyzwaniem przyspieszenia działań cyfryzacyjnych, między innymi po to, aby współtworzyć system e-doręczeń.

Także planowane wejście w życie tzw. „pakietu VAT dla e-commerce”, co zgodnie z prawem Unii Europejskiej nastąpi 1 lipca 2021 r., będzie oznaczało dla Poczty Polskiej przejęcie niektórych funkcji realizowanych dotychczas przez służby celno-skarbowe. Powoduje to m.in. konieczność stworzenie dedykowanej temu zadaniu infrastruktury informatycznej do obsługi przesyłek połączonej z państwowym systemem celno-podatkowym.

Firma prowadzi też kilka innych strategicznych projektów informatycznych związanych z koniecznością modernizacji zaplecza organizacji, dziś często pozbawionego realnego wsparcia IT lub zależnego od niedoskonałych systemów wytworzonych przed wieloma laty.

- W portfelu projektów strategicznych, jakie Poczta Polska musi zrealizować, by nie utracić rynkowej pozycji i mieć szansę na konkurencyjność w zmieniającym się otoczeniu, prawie wszystkie to projekty IT lub takie, w których komponent IT odgrywa dominującą rolę. Cyfryzacja wielu sfer życia skokowo przyspieszyła i firma usługowa musi odpowiadać na oczekiwania klientów oraz rynku po prostu lepiej, szybciej i sprawniej. Poczta i nasza grupa kapitałowa muszą więc dysponować potencjałem zdolnym do technicznego wsparcia realizacji kluczowych przedsięwzięć - mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Z tego powodu zarząd spółki podjął decyzję o restrukturyzacji i zmianie formuły działania spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe w taki sposób, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągnęła ona zdolność do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla Poczty Polskiej systemów informatycznych. Głównym celem tej decyzji jest doprowadzenie do samodzielnego zaspokajania maksymalnie szerokiego spektrum potrzeb IT grupy. - Poszukiwanie i nabór specjalistów do pocztowego software house oraz naszego Security Operations Center (SOC) rozpoczniemy od zasobów własnych bazując w pierwszej kolejności na blisko 80-tysięcznej grupie pracowników, wśród których sam pion IT zatrudnia ok. 900 osób. Fachowymi kadrami dysponują także spółki z pocztowej grupy kapitałowej. Jestem przekonany, że w ramach integracji zasobów własnych będziemy w stanie zbudować znaczący potencjał, który będziemy rozwijać zewnętrznymi naborami - dodaje prezes Tomasz Zdzikot. Po kierunkowej decyzji zarządu będącej efektem dotychczasowych prac i przeprowadzonych w ramach spółki analiz, na czele zespołu, który opracuje szczegółowe zasady i harmonogram działań stanął wiceprezes zarządu Krzysztof Falkowski.

