Poczta Polska szuka pracowników. Zatrudni kilkaset osób

Poczta Polska rekrutuje nowych pracowników do sortowni na terenie całego kraju. Na kandydatów czeka blisko 500 miejsc pracy.

23 wrz 2021





Poczta Polska poszukuje pracowników do sortowni oraz kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów do 3,5t (Fot. materiały prasowe)

Poczta Polska rozwija obsługę rosnącego wolumenu przesyłek KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe), czyli swoją usługę Pocztex. Właśnie do jej obsługi poszukuje nowych pracowników. W sumie zatrudni blisko 500 osób.

– Wraz z rozwojem rynku, w związku z wprowadzeniem nowego standardu usługi Pocztex, poszukujemy obecnie pracowników do naszych sortowni rozlokowanych na terenie całego kraju. Oferujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenia, a także pakiety profesjonalnych szkoleń. Przygotowaliśmy oferty pracy dla osób, które poszukują stałego zatrudnienia na cały etat oraz takich, które chcą łączyć naukę z pracą i szukają zatrudnienia w zmniejszonym wymiarze czasu pracy – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Spółka poszukuje pracowników do sortowni oraz kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów do 3,5t w takich miejscach jak: Szczecin, Koszalin, Niepołomice, Lublin, Łódź, Pruszcz Gdański, Kielce, Olsztyn, Ostrołęka, Białystok, Katowice, Wrocław, Siedlce, Ciechanów, Lisi Ogon i Zabrze.

Poczta Polska to firma o ponad 460-letniej tradycji, zatrudniająca ok. 80 tys. pracowników. Posiada 7600 placówek, filii i agencji pocztowych. Ponadto wraz z partnerami, udostępnia obecnie ponad 16 tys. punktów odbioru przesyłek w ramach sieci „Odbiór w Punkcie”, w których klienci mogą odebrać i nadać przesyłki.

Warto przypomnieć, że e-commerce, to sektor, który w czasie pandemii przyspieszył swój rozwój. W 2020 roku Polacy dokonali zakupów online za ponad 15,3 mld euro, co oznacza wzrost o 31,4 proc. w stosunku do roku 2019. Według badań organizacji eCommerce Europe Polska miała najwyższy wzrost w całej Europie.

Ale to nie koniec, prognozy mówią, że wysokie tempo wzrostu e-handlu w Polsce utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych lat. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce osiągnie poziom 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12 proc.

